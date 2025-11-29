【藝術文化】第3屆台灣設計週開幕 攜手2025 IASDR聚焦全球設計趨勢

從入口往內探索，可看到近50年來，改變人類生活的各種設計。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣設計研究院（TDRI）主辦的第3屆台灣設計週，今（29）日起至12月7日在松山文創園區舉行，以「DESIGN NEXT 進未來」為主題，聚焦設計如何回應當代社會與環境的挑戰，並首次與國際設計研究盛會「IASDR 2025國際設計研究研討會」同時期登場。

展區陳設以文化IP「a-We」為主的相關設計品等。（記者董柏廷攝）

本屆主題展集結27件國內外設計案例、23組台灣設計與跨界能量，以及8組國際創意團隊，作品不僅反映當代設計的趨勢，更回應台灣與全球所面臨的現實挑戰，展現創新思維、社會實踐與跨界合作的無限可能。展覽涵蓋文化敘事、民主科技到城市永續等多個面向。亮點作品包括以文化IP「a-We」打造國家品牌形象的〈We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博〉、〈Made in Democracy 民主相機計畫〉、結合虛擬與音樂的〈夕陽小鎮〉虛擬音樂節。此外，展區也呈現以回收家電轉化為藝術的〈沉積場 Fragments of Now〉，以及提出永續中繼住宅新思維的〈台灣厝 1 House for All〉，共同構築一場從個體到社會、從物件到價值的設計旅程。

另一亮點，由台灣設計研究院與中華民國設計學會共同主辦的「IASDR 2025 國際設計研究研討會」，於12月2至5日在台北文創大樓與誠品表演廳舉行。研討會將聚焦設計在變動時代中的創新行動，探討設計如何推動健康、高齡與永續等全球議題，吸引來自47國、497所院校與85家國際企業參與。同時，設計週期間也將舉辦「設計產業論壇」，於12月5日在松山文創園區創意劇場舉行，以「未來移動設計」、「智慧綠色實踐」與「永續城市共構」為3大核心議題，邀請包括美國工業設計師協會、BMW DesignWorks、MVRDV等國內外頂尖機構專家，分享全球設計與產業創新的最新實踐。

此外，台灣-波蘭設計論壇策畫「台捷設計對話 3×3」，特邀3位捷克跨領域設計師與3位台灣設計師，於12月3日在松山文創園區「不只是圖書館」登場，從不同角度探討設計如何回應未來社會的挑戰。詳詢TDRI官網。

