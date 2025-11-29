自由電子報
【藝術文化】白色恐怖文學系列新作暗房與光 以詩照見歷史黑暗與光明

2025/11/29 05:30

國家人權博物館與雙囍出版社合作推出「白色恐怖文學系列」新作「暗房與光：台灣白色恐怖詩選」，昨日舉辦新書發表會。（記者翁聿煌攝）國家人權博物館與雙囍出版社合作推出「白色恐怖文學系列」新作「暗房與光：台灣白色恐怖詩選」，昨日舉辦新書發表會。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國家人權博物館與雙囍出版社合作推出「白色恐怖文學系列」新作《暗房與光：臺灣白色恐怖詩選》，昨（28）日在白色恐怖景美紀念園區舉辦新書發表會。人權館長洪世芳表示，書中收錄許多詩人在威權統治之下，仍堅持以文學反映時代心聲的珍貴作品，其中包括政治受難者曹開、柯旗化、謝建平等人的詩作，也選錄年輕詩人以白色恐怖為題材的詩作，欣見許多新血加入，共同守護民主與人權。

洪世芳指出，《暗房與光：臺灣白色恐怖詩選》由向陽和陳允元主編，分為上、下兩卷，選入自跨語時代至2000年以後新世代的67位詩人、總共171首涵蓋華語、台語、客語的詩作，全書分作8輯，讓以往被埋沒在詩海、詩史裡面的作品重新出土，讓讀者看見文學視野下，白色恐怖時代常民生活的樣貌，以及詩人為時代發聲的痕跡。

他表示，國家人權博物館自2017年開始，啟動台灣白色恐怖文學資料的彙整研究工作，並先後出版《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》（2020）、《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》（2021）及《暗房與光：臺灣白色恐怖詩選》，透過不同文類請讀者一同參與對話，窺見台灣白色恐怖歷史底下各種類型的受創主體與生命記憶，並看見文學如何面對困厄之境，先行於時代卻又緊密相連。

人權館表示，在台灣歷史推進、威權統治蛻變成自由民主的社會現代化過程中，文學始終默默發聲、見證一切，《暗房與光》不僅是透過文學回顧曾經的黑暗時代，也提醒民眾透過創作，傳遞真相、呼喚正義，珍惜現在所擁有的自由與尊嚴。

