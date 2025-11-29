自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】聆聽吉爾特伯格以雙協奏曲 巧妙詮釋蕭斯塔科維契

2025/11/29 05:30

出生於莫斯科的以色列鋼琴家吉爾特伯格，對蕭斯塔科維契的音樂有獨特詮釋。（新象提供）出生於莫斯科的以色列鋼琴家吉爾特伯格，對蕭斯塔科維契的音樂有獨特詮釋。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕前蘇聯時期俄國作曲家蕭斯塔科維契（Dmitri Shostakovich，1906-1975），因為一生多數時間都留在蘇聯，在政治干預下歷經浮浮沉沉的音樂生涯，他的音樂被認為是那個時代的紀錄，甚至曾經被批評是「忠貞共產黨員」的作品，而不見容於西方民主社會，直到1979年，一本聲稱是蕭氏回憶錄的書籍《證言》，揭示蕭氏對蘇維埃政權的強烈不滿，使他在世人眼中有了新的評價。

此次音樂會將與北市交攜手演出。右起樊曼儂、北市交團長郭佩瑜、小號演奏家魏廷安。（新象提供）此次音樂會將與北市交攜手演出。右起樊曼儂、北市交團長郭佩瑜、小號演奏家魏廷安。（新象提供）

今年是蕭斯塔科維契逝世50週年，繼TSO台北市立交響樂團於24/25樂季推出一系列蕭斯塔科維契的音樂會後，在2025年的尾端，深受台灣樂迷喜愛的以色列鋼琴家吉爾特伯格，決定以雙協奏曲詮釋他所理解的蕭斯塔科維契，如何在政治壓迫下，藉由音樂「活」出自己。為此，主辦新象藝術也邀請北市交共同演出。

新象藝術總監樊曼儂指出，吉爾特伯格出生於莫斯科的猶太家庭，幼時隨家人移居以色列，對於俄羅斯音樂家有獨到的見解，且錄製過一張專輯，收錄了蕭斯塔科維契的第1與第2號鋼琴協奏曲，是很難得的版本。此次「吉爾特伯格的蕭斯塔科維契鋼琴雙協奏曲之夜」，即以這2首曲目為主軸。

樊曼儂特別提到作於1935年的《第1號鋼琴協奏曲》，她是在1980年代於日本首次見到年僅14歲的紀新（Kissin）演奏此曲，除了鋼琴之外，特別注意到其中小號的精采表現。鋼琴與小號雙獨奏的對話，形成明快、生氣盎然的曲風，彷彿瘋狂的雙人舞。樊曼儂認為，蕭氏巧妙運用他特有的和聲編排，深沉的俄式憂鬱，使原本熟悉的旋律片段轉化為諷刺的語言，不僅是音樂上的對話，更是個體與集體、藝術與政治、表象與真實之間的辯證。

此次除與北市交合作，小號的部分也將由北市交代理小號首席魏廷安擔綱，12月26日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

