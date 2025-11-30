自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國台交80團慶昨精采壓軸 5大樂團重現1945年樂章

2025/11/30 05:30

音樂會後的慶生儀式揭示國台交將正式邁向下一個80年。（記者凌美雪攝）音樂會後的慶生儀式揭示國台交將正式邁向下一個80年。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕1945年創團的國立台灣交響樂團，過去這1年來在台灣各地以各種形式慶祝80週年，還在上週末連續2天在衛武營創下3萬名現場觀眾的紀錄，壓軸則於昨（29）日回到霧峰駐團所在的國台交演奏廳，舉辦慶生音樂會，同時準備於12月1日正式邁向第2個80年。

國台交80週年慶系列音樂會壓軸，昨日回到霧峰國台交演奏廳演出。（記者凌美雪攝）國台交80週年慶系列音樂會壓軸，昨日回到霧峰國台交演奏廳演出。（記者凌美雪攝）

音樂會由簡文彬指揮，除國台交團員之外，國內另4大職業交響樂團，包括NSO國家交響樂團、TSO北市交、KSO高市交、ESO長榮交響樂團等，都出動副首席或第一小提琴等樂團好手襄助，做為祝賀國台交80週年的生日獻禮。

簡文彬特別為國台交團慶音樂會做了髮型刺青「捌十」。（記者凌美雪攝）簡文彬特別為國台交團慶音樂會做了髮型刺青「捌十」。（記者凌美雪攝）

演出曲目別具意義，包括復刻1945年國台交首次公開演出的2首曲目：舒伯特的《軍隊進行曲》及蘇佩的《輕騎兵序曲》；並復刻1946年第1回定期演奏會曲目：德弗札克E小調第9號交響曲《新世界》；最後則是旅美作曲家張菁珊為80週年慶新創作《八十新章》，以新世代作曲家的視野，回顧濃縮國台交過去80年演出過的多元曲目，一起開啟新篇章。

音樂會過程，發生一個有趣的小插曲，總共有4個樂章的《新世界》，第1樂章演完後就有人拍手，有人遲疑一下後也開始拍，結果，簡文彬不僅轉頭示意「都拍吧」，還乾脆拿起麥克風開講。帶著慶生音樂會的歡樂氣氛，特別在頭上做了「捌十」髮型刺青的簡文彬，閒話家常似地說，關於樂章間該不該拍手，「大家覺得好聽就鼓掌吧！」簡文彬還說，這首曲子在紐約首演時，每個樂章都引來熱烈鼓掌，「因為實在太好聽」，結果演完時，紐約愛樂決定安可曲就是把該曲再演一遍。

從最初的軍人指揮家，到現在頭皮刺青也不算搞怪的國際指揮家，讓人看到台灣音樂文化的縮影。文化部次長李靜慧表示，國台交從「台灣省警備總司令部交響樂團」、「台灣省交響樂團」，到今日的「國立台灣交響樂團」，可說一路見證並陪伴台灣，從戰後重建、戒嚴體制到解嚴後邁向多元文化的歷程。

簡文彬也細數國台交的眾多指標性創舉，包括推動本土音樂創作、培育年輕音樂人才，也下鄉致力教育推廣，更努力於國際交流等，皆留下重要且深遠的影響。國台交團長歐陽慧剛則表示，80週年不只是慶祝，更是回望初衷、再出發的重要時刻，盼在下一個80年，繼續以穩健姿態拓展視野，在國際舞台上為台灣發聲。

