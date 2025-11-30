自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣作家節壓軸特展詩意．詩境 首次在台完整展出四季Seasons

2025/11/30 05:30

藝術家黃心健。（台文館提供）藝術家黃心健。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館昨（29）日在台灣文學糧倉舉辦「詩意・詩境：文學跨界×數位轉譯」展覽發表暨座談會，詩人向陽開場朗讀詩作並分享創作精神，說明詩與影像在此次展覽中的呼應與延伸。

黃心健沉浸式數位藝術作品《四季Seasons》，取材自詩人向陽〈四季〉。（台文館提供）黃心健沉浸式數位藝術作品《四季Seasons》，取材自詩人向陽〈四季〉。（台文館提供）

台文館館長陳瑩芳表示，「詩意．詩境」為台灣作家節壓軸特展，也是台文館推動「館校合作計畫」成果，以「文學數位轉譯」為主題，呈現文學在新媒體語境中的多種可能。

展覽核心作品《四季Seasons》由黃心健以向陽詩作〈四季〉為基礎發展影像轉譯。作品9月先於義大利米蘭MEET Digital Culture Center展出夏、秋篇章，本次為作品首次在台完整展出，以大型投影與「數位木刻般的視覺風格」呈現島嶼四季遞嬗，並運用向陽朗讀詩作的聲音，使影像與詩韻形成共構場域。

黃心健表示，詩作〈四季〉細數台灣的季節與節氣，他希望自己作品「能把這樣子的節氣，做成一步一詩、一呼一吸、一景一境」，並期盼展覽能讓文學像種子般在新世代創作者心中發芽。

向陽回顧創作〈四季〉的起點，提到1985年前往美國愛荷華駐村時，開始思考如何以具有台灣意象的方式寫作，因此醞釀詩作並於隔年出版。他說，這首詩歷經40年，是譯成最多語言的作品之一，如今以影像與聲音重新呈現，讓他「深受感動」，也期待更多年輕創作者能從文學延伸創意想像。

展覽同時呈現「台灣文學數位轉譯暨校園推廣計畫」成果。由台文館與台師大合作推動，串連文學院、設計學系、圖文傳播學系及北科大互動設計系參與，並深入馬祖高中、花蓮高中、大安高工等校，透過文學文本研析、大師示範課程與數位技術共創，引導學生建立跨域創作的基礎，推動文學與科技教育在校園扎根。

除《四季Seasons》外，展覽亦與資訊工業策進會合作，以向陽詩作〈行旅〉開發體感互動作品。作品運用體感偵測與光影生成，讓觀眾於步行與動作間觸發影像與聲響變化，形成可被參與的詩意場景。另有台師大與北科大共同創作的多件作品同步展出，包括以顏艾琳、賴和、零雨等詩作及吳晟《他還年輕》、何致和《地鐵站》、侯文詠《危險心靈》等文本轉譯的互動裝置、XR與數位動畫。展期至12月14日，地點在台灣文學糧倉文學跨域舞台。

