【藝術文化】國美館虛擬實境互動 沉浸秋江冷豔詩意時空

彰化縣育英國小舞蹈團在《秋江冷豔．步步生花》VR藝廊空橋，與沉浸式動畫與音樂展演中漫舞呼應。（國美館提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立台灣美術館以館藏經典作品為核心，推出《秋江冷豔‧步步生花》VR虛擬實境藝廊空橋互動投影，以及AR擴增實境的共創體驗，展演以國寶級藝術家郭雪湖於1940年創作的經典之作〈秋江冷豔〉為主題，以俯視角沉浸式動畫與音樂展演作品的細節，帶領觀眾進入〈秋江冷豔〉的詩意時空。

此次展演主題秋江冷豔，作品誕生於戰亂年代，以枯木、藤花、芙蓉與白腹錦雞構成枯榮對比，國美館以此為創作起點，結合AR互動與沉浸式影像設計，打造可漫步、可共創的數位藝術體驗。

國美館長陳貺怡表示，郭雪湖老師的〈秋江冷豔〉是館藏中的經典，這幅畫在二戰時期創作，映照出藝術家在艱難時代中，依然以詩意筆墨描繪自然的從容與生命的韌性，藉由互動投影技術與AR共創體驗，讓作品再次綻放光彩，成為觀眾可以「走進去」的作品。

這次展演內容包括影像互動、AR共創體驗、整點動畫影音特效，當觀眾走入指定區域，即可觸發地面動畫效果，如花朵綻放、枝葉搖曳與雉雞掠影，宛如漫步畫中，也能創作個人化構圖並投影於地面，自拍、落款及加入祝福語，生成電子賀卡，展區設於VR藝廊前空橋，藉互動投影引導參觀動線，行進間自然融入數位藝術體驗。

