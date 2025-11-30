自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．寰宇散步】沉浸新舊交融的藝術之城─澳洲墨爾本

2025/11/30 05:30

位於聯邦廣場入口對面、緊鄰聖保羅座堂的霍西爾巷，是墨爾本最知名的塗鴉巷。位於聯邦廣場入口對面、緊鄰聖保羅座堂的霍西爾巷，是墨爾本最知名的塗鴉巷。

文．攝影／衛瑜

被譽為「澳洲文化首都」的墨爾本，雜揉新潮與懷舊的藝術魅力，既有不斷翻新、教人驚喜連連的街頭塗鴉，也有透過互動體驗講述影像傳播、視覺藝術發展的澳洲動態影像中心（Australian Centre for the Moving Image，簡稱ACMI），更有走過時光沉澱，坐落於購物商場中的百年遺跡，讓人忍不住想捕捉藏在這座城市中的藝術靈光。

探訪街頭塗鴉 霍西爾巷、斐茲洛伊區

夾在霍西爾巷中間的「拉特利奇巷」同樣滿布塗鴉，連垃圾桶也巧妙融入其中。夾在霍西爾巷中間的「拉特利奇巷」同樣滿布塗鴉，連垃圾桶也巧妙融入其中。

墨爾本之所以給予各國旅客充滿活力的印象，很大原因來自無處不在的街頭塗鴉，其中位於墨爾本中央商業區、從頭至尾遍布塗鴉的「霍西爾巷」（Hosier Lane）尤為知名。據了解，1990年代末當地塗鴉藝術家Andrew Mcdonald除了在此設立工作室、將創意揮灑於牆面，吸引其他人相繼仿效之外，同時也提倡「城市之光計畫」（Citylights Projects）。他和部分街頭藝術先驅獲得霍西爾巷等巷弄業主許可，透過城市計畫創作多幅塗鴉、戶外藝術燈箱與舉辦展覽。多年來墨爾本政府單位對街頭塗鴉的態度，也從最初的禁止到逐漸寬容，讓最受遊客歡迎的霍西爾巷在不停更新、覆蓋上一個又一個塗鴉作品後，成為彷彿具有生命的流動櫥窗。

許多藝術家會藉由塗鴉傳遞政治理念、文化議題或反映時事，不只是街巷牆面，就連垃圾桶都可成為畫布，範圍也延伸至與霍西爾巷相連的「拉特利奇巷」（Rutledge Lane），有時還會幸運碰上藝術家現地創作。其實從霍西爾巷成為官方許可的塗鴉巷弄後，2013年當地還在墨爾本市議會支持下，舉辦名為「牆壁隨你畫」（All Your Walls）的大型藝術活動，有超過100多位藝術家將牆面重新粉刷、創作全新塗鴉，展現多元創意之餘，也致敬墨爾本的街頭塗鴉發展。

斐茲洛伊二手市集所在地既是停車場，亦是大型塗鴉畫板。斐茲洛伊二手市集所在地既是停車場，亦是大型塗鴉畫板。

除了霍西爾巷，喜歡逛市集的遊客因為想造訪「玫瑰街藝術市集」（Rose St. Artist’s Market）或「斐茲洛伊二手市集」（The Fitzroy Mills Market），而來到位於墨爾本市郊的斐茲洛伊區，這裡同樣隨處可見街頭塗鴉。藝文氣息濃厚的斐茲洛伊區，設計小店、咖啡館、書店與藝廊林立，為人熟知的是當地曾有幾次顯著的人口遷徙。19世紀後期因墨爾本輕工業興盛，許多勞動階級、商人來到此區域定居；後因經濟蕭條，二戰前這裡逐漸變成不時有黑幫械鬥、惡名昭彰的貧民區；再隨著20世紀澳洲移民潮，先後湧入墨爾本的歐洲移民看中斐茲洛伊區相對低廉的房租，安居於此後也造就了文化多樣性。

現在每逢週末，外地觀光客會前來兩個市集挖寶，當大家湧進斐茲洛伊二手市集舉辦地的停車場後，會發現塗鴉竟由停車場外牆延伸至室內，連車道斜坡都被塗鴉包圍。原來在地藝術組織多年前徵得停車場業主同意後，找來數十名塗鴉藝術家進行玫瑰街（Rose Street）停車場改造。他們以鮮豔色彩區隔不同空間，強烈的視覺藝術使其意外成為打卡點，甚至有新人前來拍攝婚紗照放上社群平台。

民眾參觀常設展時可使用Lens對應如圖中右下方的標示，便可收集喜歡的展品資訊。民眾參觀常設展時可使用Lens對應如圖中右下方的標示，便可收集喜歡的展品資訊。

互動體驗勾起玩心 ACMI澳洲動態影像中心

若來到墨爾本只能挑一間美術館或博物館參觀，位於聯邦廣場、鄰近塗鴉街霍西爾巷的「ACMI澳洲動態影像中心」絕不會讓人失望。館內常設展「The Story of the Moving Image動態影像的故事」採免費入場，觀展前可於展覽入口處索取1張長得像迷你黑膠的「Lens」手持裝置，其以壓縮紙板製成、內嵌NFC標籤，每當看到喜歡的展件，便可對準介紹板旁相應的裝置讀取。在展區末端還有如星座圖的裝置，在這裡放上Lens便會於螢幕跳出當天觀展所收集的電影、作品、互動體驗內容，可以說比一般門票更具紀念意義。

展品「ARRIVAL OF TV」利用微縮模型打造1950～2000年的客廳佈置，模型中擺放的小電視還呈現了該年代的廣告。展品「ARRIVAL OF TV」利用微縮模型打造1950～2000年的客廳佈置，模型中擺放的小電視還呈現了該年代的廣告。

常設展共分為5大展區，包括「展示動態影像歷史上的重要時刻：電影的起源與未來」、「製作設計和創作過程」、「澳洲文化和故事」、「電子遊戲的興起」，與「螢幕如何呈現資訊、影響和賦予我們力量」，概念看似生硬，卻以豐富的互動性打動跨世代民眾。例如我們可以拿起耳機聆聽《鋼琴師和她的情人》等知名電影配樂、製作屬於自己的翻書動畫，或在剪接台前，使用取材自知名電影和電視節目經典橋段的可移動故事板，依喜好隨意移動、剪輯專屬故事。

不同年齡層的民眾在遊戲實驗室的機台前快樂試玩。不同年齡層的民眾在遊戲實驗室的機台前快樂試玩。

大小朋友都能玩得不亦樂乎的還包括「遊戲實驗室」與「擬音工作室」，前者可在各種遊戲機台前免費暢玩流行於世界各地的經典遊戲，例如1990年代時備受玩家喜愛的《快打旋風》，相信會勾起許多人的兒時記憶；後者則可選擇為澳洲兒童節目《Round the Twist》或《Li’l Elvis and the Truckstoppers》的場景片段，添加各種環境音或特殊音效，在短時間內手忙腳亂地親自體驗擬音師（又稱音效師）的工作內容，不時會傳出小朋友歡快的笑聲。

在展中我們回顧早期的投影、視覺幻象裝置、或是古老的皮影戲，再觀察自電影誕生後的各種發展，回家後還能於官網輸入自己的Lens代碼，查看這些作品背後的故事，並將用Lens儲存下來的剪輯影片或擬音音效和家人、朋友分享，隨時回味專屬的探索足跡，延續觀展體驗。

封存百年歷史 購物中心、拱廊商場

在墨爾本購物中心室內的中心位置抬頭一看，可以見到玻璃圓錐下的子彈工廠紅磚建築，與一旁現代化廣告看板相映成趣。在墨爾本購物中心室內的中心位置抬頭一看，可以見到玻璃圓錐下的子彈工廠紅磚建築，與一旁現代化廣告看板相映成趣。

有趣的是，遊客就連在墨爾本逛街都可能不小心撞見百年遺跡。在墨爾本購物中心（Melbourne Central）內擁有一座於1889年落成的子彈工廠（The Coop’s Shot Tower），該工廠曾製作獵槍用的鉛彈，每週約可生產6噸，當時工人需爬上300多級階梯來到高塔頂端，並拉動鉛塊將其燒熔。雖然工廠已於1961年停業，但1973年時被政府列為不可拆除的歷史建築，現在民眾若想了解工廠歷史，仍可從購物中心乘手扶梯上樓走進服飾店R.M Williams，循指標踏入藏在店內的免費迷你博物館「Shot Tower Museum」，參觀保留下來的部分工廠空間，想像工人們曾經透過塔樓製作鉛彈的過程。

以「店中店」形式設立於服飾店中的Shot Tower Museum，保留了子彈工廠內部裝置。以「店中店」形式設立於服飾店中的Shot Tower Museum，保留了子彈工廠內部裝置。

工廠如何在搖身一變為商業用途的購物中心後，將歷史巧妙封存呢？原來是日本建築師黑川紀章想出將紅磚建築包覆在世界最大圓錐玻璃屋頂之下的辦法，讓本來遭受風吹雨淋的戶外建物轉向室內，反而讓子彈工廠成為購物中心中庭最顯著的地標。首先入駐的是日商「大丸百貨」，1991年大丸憑靠日系的異國新奇感成功吸引澳洲人的目光，然而受到澳洲在地百貨的夾擊與日本國內經濟危機影響，大丸百貨撐了10多年後仍於2002年黯然退場，改由其他集團接手。現如今在子彈工廠建築旁還可見一座重達2公噸、號稱全世界最大的掛鐘，便是由大丸百貨留下。

風格古典的皇家拱廊曾於2002年至2004年翻修，引入更多自然光。風格古典的皇家拱廊曾於2002年至2004年翻修，引入更多自然光。

裝有機械裝置的歌革和瑪各雕像會於整點擊打「Gaunt’s Clock」報時。裝有機械裝置的歌革和瑪各雕像會於整點擊打「Gaunt’s Clock」報時。

轉場來到相對復古的兩個拱廊商場：「皇家拱廊」（Royal Arcade）、「街區拱廊」（Block Arcade），由於澳洲曾為英國殖民地，不少建築深受19世紀維多利亞女王統治時期的英國建築風格影響，這兩個拱廊商場亦是其一。1870年開業的皇家拱廊是澳洲最古老的拱廊式商店街，拱窗、拱頂與引進自然光的玻璃屋頂是一大特色，在南側入口還可見《聖經》、《古蘭經》曾提及的巨人歌革和瑪各的雕像，2尊雕像會於整點敲響中間的「Gaunt’s Clock」時鐘報時，此鐘之名源自19世紀墨爾本知名的鐘錶製造商Thomas Gaunt。來自英國的Thomas Gaunt於澳洲掀起淘金熱時來到墨爾本，他原本為珠寶商工作，後來倚靠精湛技能開設自己的店，其公司還為墨爾本眾多公共建築打造時鐘，例如費蓮達火車站的塔鐘、墨爾本郵政總局的大廳時鐘等。

建於1891年至1893年的「街區拱廊」，與米蘭的「艾曼紐二世迴廊」一樣有八角形圓頂大廳設計。建於1891年至1893年的「街區拱廊」，與米蘭的「艾曼紐二世迴廊」一樣有八角形圓頂大廳設計。

而與皇家拱廊僅隔著小科林斯街相望的街區拱廊，設計靈感來自義大利米蘭的「艾曼紐二世迴廊」（Galleria Vittorio Emanuele II），和皇家拱廊一樣都被墨爾本所在的維多利亞州列入文化遺產名錄中，整體設計更加華麗。較皇家拱廊晚20多年興建的街區拱廊，以馬賽克磁磚地板、八角形圓頂大廳聞名，行走於L形廊道間，時而抬頭望向玻璃棚頂、時而被一旁的商店櫥窗吸引，存在百餘年的舊時風華在此似乎從未消失。

