【家庭plus．徵文大拼盤】大鍋小鍋 排隊出列

圖／陳佳蕙

看著架上不同的鍋種，是不是心癢就想要擁有？愛買鍋的人，應該也是熱愛下廚吧……

圖／陳佳蕙

〈鍋的進化史〉新鍋舊鍋 都是閃亮履歷

文／江宜貞（新北市）

人生有履歷，廚房也有。單身的時候，我的鍋只有一口鋁鍋，輕巧、便宜、萬用，煮泡麵、燙青菜，連煮火鍋都行。那口鍋像是年輕的自己，經得起燒、能將就、沒太多講究。偶爾燒焦也沒關係，泡一泡又能繼續上場。

後來談戀愛，開始追求質感，入手了不沾鍋。滑順、好洗、不黏人──多理想的關係啊！只是用了幾年才發現，不沾鍋雖好，塗層卻一刮就毀，原來維持光亮也是門功夫。那時我才懂，「不黏」其實要靠雙方都輕手。

結婚後，家裡的鍋愈來愈多，湯鍋、炒鍋、壓力鍋，彷彿象徵不同身分。每一口鍋都代表某種責任──為家人燉湯、為孩子煎蛋，甚至為自己留下深夜的一碗麵。廚房開始變得熱鬧，也變得更有煙火味。

如今，那口鋁鍋還在，邊緣有些凹、底部泛黑，卻依然能煮出熟悉的味道。回頭看，每一口鍋都像是人生的一段修行，從隨性到講究，從獨食到分享。有人說，看一個人的鍋，就能看出他的人生階段。我想，無論鍋新舊，只要裡頭煮著笑聲與香氣，那就是最閃亮的一頁履歷。

〈最懂我的心〉千百種鍋 電鍋最得寵

文／M.T（高雄市）

家裡的鍋子堆得像小型博物館。不沾鍋滑得讓我心動、鑄鐵鍋沉穩得讓我敬畏、不鏽鋼鍋閃得像心中的小確幸、湯鍋烹煮清甜、炒鍋翻炒心事、燉鍋細火慢熬、玉子燒鍋煎出幸福。

每次滑過料理影片，鏟子敲鍋沿的聲音，像在敲我錢包的門。

氣炸鍋登場後，更是引人犯罪。外酥內嫩、零油煙、懶人專用，它炸的不只是雞塊，更炸碎我最後一點理智。「是不是我也能做出那樣的美味？」深夜購物車裡，誘惑聲無限迴響。直到結帳，理智戰勝了欲望，多一口鍋，便會少一點生活空間。

最終，我還是重回老派懷抱，那口電鍋。它不吵不鬧，不用張羅、不用監控，只要一指按下，便開始低聲咕嚕。我洗澡、它料理；我放空、它保溫。蒸氣輕拍鍋蓋，不會溢出、不會燒焦，只會在我走出浴室的那刻，用香氣慢慢溫暖我的胃。隔天早晨，它又默默變身，一張溼紙巾，完成滑嫩水煮蛋；上層蒸盤、地瓜兩根，早餐與日常一同出鍋。

世上鍋千百種，最懂人心的，還是那口，懂我忙、懂我懶、也懂我餓的電鍋。

〈鍋氣唯有它〉鐵鍋 默契共舞

文／三語薇（花蓮縣）

我的廚房裡，鐵鍋是永遠的主角。

將油倒入冷鍋，開火，看油紋如漣漪般從鍋底漾開──這便是鐵鍋與我的對話。熱鍋熱油，蛋液傾瀉而入的瞬間，「滋」的一聲，香氣倏地竄起，是那種最純粹的蛋香，不帶半分猶豫。

米飯入鍋的剎那，鐵鍋的溫度將每粒米溫柔包裹，培根的焦香、醬油的醇厚，在鍋中交織共舞。鐵鍋的厚實，讓所有食材在恰到好處的溫度裡慢慢融合，不急不躁。

那最後一刻，將醬油沿著熾熱的鍋邊畫一圈，「嗤──」的一聲，一股帶著焦糖氣息的醬香蒸騰而起，這正是炒飯的靈魂所在。

「鍋氣」是鐵鍋與火焰共同譜寫的絕響。唯有鐵鍋能承受那瞬間的高溫，將醬汁的精華瞬間炙烤、焦糖化，而非僅僅被米飯吸收。這股帶著些微焦灼感的醬香，如同一道靈魂，猛地鑽入飯粒的每一個縫隙，將蛋香、飯香、油香強力地鎔鑄成一體。

這口養了多年的鐵鍋，早已不只是廚具，它記得我所有的烹飪節奏，而我，也懂得它每個細微的脾性。我們在炊煙蒸騰間，完成了無數次默契的共舞。

〈滿滿安全感〉 玉子燒鍋 做早餐利器

文／琪花異草（台中市）

在琳瑯滿目的各式鍋中，我最鍾愛的，仍是那口樸實無華的鑄鐵玉子燒鍋。它不華麗，也不浮誇，卻給我滿滿的安全感，是每天清晨最熟悉的陪伴。

平日早晨，它陪我煎蛋、煎豆腐，快速完成一人份早餐，簡單卻營養滿分。週末假期時，我慢慢煎出層層玉子燒，堆疊出金黃色的浪漫。或者煎雞胸、夾土司與蛋，做成熱壓三明治，優閒享受早午餐的慢時光。

小巧方正的鍋身，受熱均勻、操作簡單，每一次翻動、推捲、蛋液慢慢凝固的滋滋聲，都像在提醒我：生活可以慢下來。蛋香在廚房裡漫開，焦香金黃的邊緣映著陽光，土司微微酥香，忍不住深吸一口氣，感受清晨的溫柔。

它不只是料理工具，更是溫暖的陪伴，是熟悉的安心感。無論在忙碌的上班日或優閒的假期，它都默默陪著我，開啟每一段美好的生活軌跡。

