自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】大鍋小鍋 排隊出列

2025/11/30 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

看著架上不同的鍋種，是不是心癢就想要擁有？愛買鍋的人，應該也是熱愛下廚吧……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈鍋的進化史〉新鍋舊鍋 都是閃亮履歷

文／江宜貞（新北市）

人生有履歷，廚房也有。單身的時候，我的鍋只有一口鋁鍋，輕巧、便宜、萬用，煮泡麵、燙青菜，連煮火鍋都行。那口鍋像是年輕的自己，經得起燒、能將就、沒太多講究。偶爾燒焦也沒關係，泡一泡又能繼續上場。

後來談戀愛，開始追求質感，入手了不沾鍋。滑順、好洗、不黏人──多理想的關係啊！只是用了幾年才發現，不沾鍋雖好，塗層卻一刮就毀，原來維持光亮也是門功夫。那時我才懂，「不黏」其實要靠雙方都輕手。

結婚後，家裡的鍋愈來愈多，湯鍋、炒鍋、壓力鍋，彷彿象徵不同身分。每一口鍋都代表某種責任──為家人燉湯、為孩子煎蛋，甚至為自己留下深夜的一碗麵。廚房開始變得熱鬧，也變得更有煙火味。

如今，那口鋁鍋還在，邊緣有些凹、底部泛黑，卻依然能煮出熟悉的味道。回頭看，每一口鍋都像是人生的一段修行，從隨性到講究，從獨食到分享。有人說，看一個人的鍋，就能看出他的人生階段。我想，無論鍋新舊，只要裡頭煮著笑聲與香氣，那就是最閃亮的一頁履歷。

〈最懂我的心〉千百種鍋 電鍋最得寵

文／M.T（高雄市）

家裡的鍋子堆得像小型博物館。不沾鍋滑得讓我心動、鑄鐵鍋沉穩得讓我敬畏、不鏽鋼鍋閃得像心中的小確幸、湯鍋烹煮清甜、炒鍋翻炒心事、燉鍋細火慢熬、玉子燒鍋煎出幸福。

每次滑過料理影片，鏟子敲鍋沿的聲音，像在敲我錢包的門。

氣炸鍋登場後，更是引人犯罪。外酥內嫩、零油煙、懶人專用，它炸的不只是雞塊，更炸碎我最後一點理智。「是不是我也能做出那樣的美味？」深夜購物車裡，誘惑聲無限迴響。直到結帳，理智戰勝了欲望，多一口鍋，便會少一點生活空間。

最終，我還是重回老派懷抱，那口電鍋。它不吵不鬧，不用張羅、不用監控，只要一指按下，便開始低聲咕嚕。我洗澡、它料理；我放空、它保溫。蒸氣輕拍鍋蓋，不會溢出、不會燒焦，只會在我走出浴室的那刻，用香氣慢慢溫暖我的胃。隔天早晨，它又默默變身，一張溼紙巾，完成滑嫩水煮蛋；上層蒸盤、地瓜兩根，早餐與日常一同出鍋。

世上鍋千百種，最懂人心的，還是那口，懂我忙、懂我懶、也懂我餓的電鍋。

〈鍋氣唯有它〉鐵鍋 默契共舞

文／三語薇（花蓮縣）

我的廚房裡，鐵鍋是永遠的主角。

將油倒入冷鍋，開火，看油紋如漣漪般從鍋底漾開──這便是鐵鍋與我的對話。熱鍋熱油，蛋液傾瀉而入的瞬間，「滋」的一聲，香氣倏地竄起，是那種最純粹的蛋香，不帶半分猶豫。

米飯入鍋的剎那，鐵鍋的溫度將每粒米溫柔包裹，培根的焦香、醬油的醇厚，在鍋中交織共舞。鐵鍋的厚實，讓所有食材在恰到好處的溫度裡慢慢融合，不急不躁。

那最後一刻，將醬油沿著熾熱的鍋邊畫一圈，「嗤──」的一聲，一股帶著焦糖氣息的醬香蒸騰而起，這正是炒飯的靈魂所在。

「鍋氣」是鐵鍋與火焰共同譜寫的絕響。唯有鐵鍋能承受那瞬間的高溫，將醬汁的精華瞬間炙烤、焦糖化，而非僅僅被米飯吸收。這股帶著些微焦灼感的醬香，如同一道靈魂，猛地鑽入飯粒的每一個縫隙，將蛋香、飯香、油香強力地鎔鑄成一體。

這口養了多年的鐵鍋，早已不只是廚具，它記得我所有的烹飪節奏，而我，也懂得它每個細微的脾性。我們在炊煙蒸騰間，完成了無數次默契的共舞。

〈滿滿安全感〉 玉子燒鍋 做早餐利器

文／琪花異草（台中市）

在琳瑯滿目的各式鍋中，我最鍾愛的，仍是那口樸實無華的鑄鐵玉子燒鍋。它不華麗，也不浮誇，卻給我滿滿的安全感，是每天清晨最熟悉的陪伴。

平日早晨，它陪我煎蛋、煎豆腐，快速完成一人份早餐，簡單卻營養滿分。週末假期時，我慢慢煎出層層玉子燒，堆疊出金黃色的浪漫。或者煎雞胸、夾土司與蛋，做成熱壓三明治，優閒享受早午餐的慢時光。

小巧方正的鍋身，受熱均勻、操作簡單，每一次翻動、推捲、蛋液慢慢凝固的滋滋聲，都像在提醒我：生活可以慢下來。蛋香在廚房裡漫開，焦香金黃的邊緣映著陽光，土司微微酥香，忍不住深吸一口氣，感受清晨的溫柔。

它不只是料理工具，更是溫暖的陪伴，是熟悉的安心感。無論在忙碌的上班日或優閒的假期，它都默默陪著我，開啟每一段美好的生活軌跡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應