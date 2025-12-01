【藝術文化】亞歷山大．里柏瑞契首領航 北市交2026樂季「首席指揮」系列見新章

北市交2026年迎來亞歷山大．里柏瑞契（前），將推出全新「首席指揮」系列音樂會。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團將於2026年正式迎接新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich），開啟樂團新篇章。樂團也宣布將推出全新「首席指揮」系列，以歐洲音色美學為底、當代文化對話為核心，串連多場標誌性合作的音樂會，全數由里柏瑞契執棒演出。

北市交新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契。（記者凌美雪攝）

里柏瑞契1968年生於德國雷根斯堡，曾就讀慕尼黑音樂戲劇學院及薩爾茲堡莫札特音樂大學，深受恩師阿巴多（Claudio Abbado）影響，長年與歐洲交響樂團合作，並曾擔任韓國統營國際音樂節藝術總監；曾獲葛萊美獎提名、2度榮獲國際古典音樂大獎（ICMA）。

桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（2排中）率領的「大師系列」也將持續推出。（北市交提供）

「首席指揮」系列首場，也是2026年的開季音樂會，將於3月11日邀請大提琴巨星高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）與小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉（Lisa Batiashvili）來台，共同演出法瑞作曲家杜布農新作《沉默之詩》（Richard Dubugnon: "Le poemesilencieux"）世界首演，展現其在理性結構中閃爍著情感的火光。

之後還有3月20日邀請到英國鋼琴家保羅．路易斯（Paul Lewis），並肩探索莫札特《第27號鋼琴協奏曲》；5月31日將與亞美尼亞小提琴家哈察特楊（Sergey Khachatryan）合作布拉姆斯《D大調小提琴協奏曲》；下半年還將陸續與大提琴家尚－古漢．奎拉斯（Jean-GuihenQueyras）、小提琴家萊拉．喬瑟芙維琪（Leila Josefowicz）、鋼琴家皮奧特．安德佐夫斯基（Piotr Anderszewski）等歐洲重要音樂家合作，曲目涵蓋舒曼、布拉姆斯抒情經典，澤姆林斯基《抒情交響曲》，以及布魯克納《第4號交響曲》、理查．史特勞斯《唐璜》等。

此外，北市交亦預告將於明年推出華格納《崔斯坦與伊索德》（Wagner: Tristan und Isolde）全本製作，由里柏瑞契擔綱指揮。這部作品象徵浪漫語言通往現代性的轉折，也預示著新任首席指揮與TSO共同描繪的下一個音樂視野。

當然，桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（EliahuInbal）率領的「大師系列」也將持續推出，其中，延續2025年啟動的「馬勒專題」，2026年將依序呈獻馬勒第6、7號交響曲、第1號交響曲《巨人》，以及第9號交響曲，穩健推進TSO的第2次馬勒循環。殷巴爾還將率領北市交，與莫羅（Edgar Moreau）、齊柏絲坦（LilyaZilberstein）、霍洛登科（Vadym Kholodenko）等音樂家攜手，為2026年的「大師系列」呈現扎實而多元的音樂風景。詳詢北市交官網。

