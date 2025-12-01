【藝術文化】C-LAB穹頂劇場FUTURE VISION LAB 2025啟動 匯聚全球影像與跨域實驗作品

C-LAB未來視覺實驗室與安娜琪舞蹈劇場共製節目《thewhole》。

（林軒朗攝，安娜琪舞蹈劇場提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕C-LAB穹頂劇場即日起至12月21日在台灣當代文化實驗場東草坪回歸，推出「FUTURE VISION LAB 2025」沉浸式展演計畫，展映來自台灣、阿根廷、俄羅斯、羅馬尼亞、中國、加拿大及日本等多件作品，邀觀眾探索沉浸式影像的未來感知。

C-LAB表示，今年亮點節目《thewhole》由安娜琪舞蹈劇場製作，攜手C-LAB未來視覺實驗室及台大物理系教授黃宇廷，以「宇宙的本質即數位」為概念，結合動作感測與演算法生成身體語彙，延伸對黑洞與宇宙結構的想像。

C-LAB亦推出自製節目《Echo of Presence》，以AI影片生成技術做為影像基底，採聲音敘事與情感驅動方式呈現，並與工研院合作，首次結合工業運算的360影像偵測技術與生成式影像概念，可偵測觀眾的人數、位置與軌跡，進而生成具象與抽象交織的動態畫面，觀眾也成為影像生成的一部分。

台灣團隊「可揚與他的快樂夥伴」的《昌勳與他的打字機》以穹頂場域模擬視障表演者的聲音世界；簡單映相《奶油金剛》則以原始壁畫及文明符號對照，呈現人類在黑暗中建構世界理解的模式。

此外，開場影像為葉澈的《幻幕》，從影像比例切入討論觀看方式的變化；阿根廷創作者羅曼．戈梅茲《巴別》聚焦語言與溝通的複雜性；俄羅斯雙人團隊達尼爾．馬特維延科與伊莉莎白．羅斯的《赤聲之曙》，以音樂素材、生成影像與類神經技術探討清晰與朦朧的張力；王一鷗《水身萬象》以動態捕捉記錄藝術家阿利娜．托凡的表演動態。

加拿大Normal Studio與樂團Hippie Hourrah合作的《赫圖比斯：混沌的協奏》將藝術家Jacques Hurtubise畫作結合迷幻音樂；旅德日本藝術家黑川良一《殘構重生》以雷射掃描取得自然及廢墟的3D資料再行重構；日本藝術家坂本茉奈美與Yuri URANO合作的《類數交界》，以自然紋理與數位元素探討類比與數位的關係。更多展覽資訊詳詢C-LAB官網。

