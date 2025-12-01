自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

【第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎二獎】 陳信傑／鸚形目 － 2之1

2025/12/01 05:30

【短篇小說獎二獎】◎陳信傑【短篇小說獎二獎】◎陳信傑

作者簡介：

◎陳信傑◎陳信傑

陳信傑，1990年生。國立東華大學華文文學所創作組畢業。從小在電動間長大，打滾於戲劇、電影、文學、遊戲領域。近幾年在旅宿業那個。曾入圍2022台北國際書展大獎小說獎。著有《柴貓、夢的浮艇與德魯伊》。

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

得獎感言：

其實我早應該告別，你的溫柔和你的瓷杯。但生命太過無常──或許無常只是不負責任的藉口，所以我恨這樣的自己。生命到底是什麼呢？是溫柔的瓷杯吧，會碎裂的，缺了角的，繼續勉強使用的，溫柔的瓷杯。

★★★

鸚形目 － 2之1

◎陳信傑 圖◎唐壽南

他們總是在天亮前先醒來。我不清楚是誰叫醒了誰，也許我只是順著他們的聲音醒的，也或許我根本沒睡。那些聲音開始時像風，之後漸漸疊起來，成了某種規律的噪音，尖銳的、喃喃的、試圖模仿什麼但總差一點。他們叫得並不真切，有的聲音甚至像哭，也可能是我自己想太多。

我躺著沒有起身，眼睛看著天花板。這是我習慣的清晨。從一個靜止的姿勢，聽屋裡二十幾隻鸚鵡互相叫喚，互相回應，有時也互相無視。像是屋子裡正在進行一場不屬於我的生活。

我的名字是楊鎮勳，五十一歲，還不是老人，但也不年輕了。三年前提早退休，本來的職稱叫科長，說起來工作狀況也算穩妥，不過那年我不太想繼續了。說不上理由，就是突然覺得那些電話、報表、會議，離我太遠。除了長年的積蓄，投資股票也賺了一些錢，於是離職時，沒有什麼好猶豫的。不少同事感到詫異，他們原本以為我即便年屆退休年齡，也都會留下繼續做個幾年──或許獨身一個人的我在別人眼中就是那種，生活中沒有別的事可以放在心頭的人吧。

真正打亂我生活節奏的不是年紀，也不是退休，而是這些鳥。

那是三年前的某天，一個我不太熟的年輕人來敲門，說欠我兩千元。其實我早忘了，但他記得。他站在門口，騎樓下停了一台快解體的摩托車。後座有一個舊鐵籠，裡頭關著兩隻毛色不太健康的玄鳳鸚鵡。他說錢還不出，拿這兩隻鳥抵。他還估價給我聽，說這隻黑牛六百，黃化七百五，加上籠子還有兩包飼料跟站架以及一個玩具，總價超過兩千元了。

我本想拒絕，鳥是麻煩的動物，我不懂，也不喜歡他們的眼神。可那晚天氣轉冷，風像是從我脊背吹進去。我不知道為什麼，最終還是把他們接了進來。

一開始我把籠子放在陽台，怕他們吵。但他們太靜了，像是知道自己不該出聲，也或許對於新環境惶惶惴惴。有幾天他們不吃不動，連叫都沒有。我忽然感到一種奇異的責任感，就像我若不做點什麼，他們就會死掉。於是我把他們移進室內。

我一個人住一層公寓，扣掉我自己睡的房間和一間儲藏室，還有兩間空的房間，其中一間就讓給他們。

再後來，我就不知不覺地變成了那種人──孤獨又古怪的愛寵人士。屋裡開始堆滿籠子、搖鈴、鳥架。左邊的窗下是和尚鸚鵡的區域（後來買的），他們喜歡湊在一塊，會彼此幫對方理毛。衣櫃前有兩對愛情鳥（也是後來買的），顏色像糖果，總是彼此依偎，分不出哪隻是哪隻（當然，相處久了就認得出來了）。玄鳳也變成六隻（之後當然又比六隻更多了），兩隻是那天留下來的老鳥，其他是他們的孩子。

問我喜歡嗎？是問喜歡鸚鵡還是喜歡這樣的生活呢？我不曉得，只是事情光陰推移間變成了這樣。

我早上八點半餵他們一次，下午兩點半再餵一次，晚上看狀況，當然也有固定放置的飼料盆，隨時取用。餵食的時候，他們會像一個個急切的發條玩具衝上來，啄手、啄袖口、在床上或我的肩膀跳來跳去。我覺得像是鄉下農家在餵雞，然而玄鳳也真的是雞尾鸚鵡。

他們也會啄我沒收起來的書，他們會像碎紙機一樣把書頁撕咬成一條一條，叼回去築巢，布置小說感的舒適空間。其實我不看書，尤其有點年紀後，看太小的字總是糊成一團。那些書是陳朝信留下的。那年他離開的時候，沒有帶走。

我也一直沒丟。放著，不是為了懷念什麼，只是好像沒人來接手，就這麼無所謂地擱置在那。

有時我以為他會回來。

這句話，我從沒說出口，哪怕是對自己也一樣。只是某些日子──像今天──當天色還沒轉亮，餵食時間還沒到，而我站在廚房水槽邊洗米，順手將米杯放在流理台上時，總會在腦子某個角落浮現這個念頭。

他沒有說再見。他也沒有說那是結束。

朝信走的那天是星期四，我記得那是個很普通的日子，天空沒什麼特別，也沒有下雨。前一晚我們一起看了一集韓劇，我已經不記得劇名了，只記得劇情裡有人快死了，但他什麼都沒說。朝信看得很專心，雖然他的手一直放在那本攤開的書上，像是準備要讀，卻始終沒翻頁。他有時會這樣，把書握在手裡很久，像是在用它擋住什麼，也許是我們之間的某些話題，或者只是他自己的念頭。我當時沒想太多，畢竟那看起來不算特別，他本來就是這樣的人，沉默起來也不覺得冷場。只是現在回頭想，或許他那晚早就決定了什麼，只是我沒察覺。

第二天早上他提著一只帆布袋走出門，只說：「我要出去一下，等等可能不回來吃午餐。」我當時在餵鳥，背對著他，沒回話。他也沒等我回話。門輕輕關上，沒有聲音。就像很多個早上他去買早餐或拿包裹那樣。

我一直等到下午兩點半──該餵第二輪的時候──才意識到他真的沒回來。

一個月後，他傳了簡訊，說住在親戚那邊。沒說為什麼離開，也沒說什麼時候回來。我只回了：「那裡有鳥嗎？」他沒回。後來也沒有回。那之後，他大約每三、四個月會打一通電話或是傳LINE訊息。無論是說話聲還是LINE的提示音都輕快得過頭。他會問我好不好，鳥寶們呢？有沒有新成員什麼的。我說都還在，都很好。他沉默一會兒，再說：「那很好。」然後就掛斷。

我沒問過他是否還會回來。他也沒說。

我們在一起的時候，不太像情人，倒比較像是某種生活協議。他洗衣服，我做飯；他上小夜班，晚上七點到凌晨三點。冬天時我們會用暖風機，夏天時沒有冷氣，但公寓通風良好，也不覺得熱。他喜歡喝手搖杯，尤其是金蘋果綠茶，我們總是買五送一，沒喝完的就先冰在冰箱。這些事都沒特別提過，也沒有約定過，但做了就是做了，沒做也不會怪誰。

我們曾試圖說明這段關係，但總是說不下去。好像只要一開口，整件事就會失去平衡。我們太習慣彼此的不說話，也太怕破壞某種安靜。我想，我們都是那種不太會要求別人的人，也不太相信自己有被愛的資格。

他走的那一年，我五十歲生日剛過。朋友們問我怎麼不辦場聚會，我說不喜歡熱鬧。其實是沒什麼人可以邀，最熟的那幾個老同事都各奔東西了，一些朋友甚至都不存於世了。那天我一整天沒講話。鳥也安靜，像是知道我生日，特地不吵一樣。

我並沒有特別想朝信，只是偶爾會有一些聲音或光線的角度，讓我想起他在這個屋裡生活的樣子。他在陽台邊曬衣服，關門時總是太大力；他洗完澡出來，不喜歡用浴巾先擦乾，讓地板總是溼成一灘；他有時會把椅子轉過來，像欣賞一幅畫那般看著鳥房。朝信跟我不同，他比較少跟鳥寶們說話，而我總是找他們聊天。

我有時會夢到朝信。曾有一次，我夢見他回來。夢裡他站在廚房門口，提著一袋小米穗，問我：「這些還夠嗎？」

我醒來時，手還握著被子邊緣，像是想抓住什麼。

每隻玄鳳都有自己的個性。就算是親手養的，有些長大後也沒那麼親人。像是有一隻叫米豆的，剛出生幾週都很熱切地拍動翅膀（求奶舞）找我餵食。長大後只要我一靠近，就會跳到棲架最高點，頭一歪，用單眼盯著我，像在判斷我會不會再次打擾他的秩序。

不過也有一隻叫恩恩的，他大概覺得自己是人，他不喜歡跟其他鳥待在一起，他喜歡待在我的臥室。

和尚鸚鵡普遍喜歡和自己的同類生活，跟我和朝信少有互動。但在供餐時間還是會跑來找我。像是瓜瓜、皮皮那一對，總是輪流用喙啄我放飼料的湯匙。有一次我試著用空湯匙餵他們，他們竟然也照啄不誤。我不確定他們是真的信任我，還是只是慣性。

和尚鸚鵡沒有像玄鳳一樣的冠羽，看起圓頭呆腦。但比起玄鳳，他們強壯許多，大腿堪比雞腿。如果玄鳳打擾到他們的領域，打起架來都是玄鳳會被趕走。真是暴力和尚。

而我承認，我喜歡這些瞬間──我不是說和尚欺負玄鳳的時候──是那些屬於鳥寶們某些極微小的動作，像是愛情鳥在巢箱的圓孔偷看我，或者某隻幼鳥第一次伸腳踩上我掌心（上手），這些都讓我有一種說不上來的感覺。像是，有什麼還活著，有什麼還願意接近我。

我記得每隻鳥的名字，記得住他們的譜系，誰是誰生的，記得他們的八卦，記得誰在追誰，向誰求偶。這些細節我都能牢牢記得，且不隨著時間模糊。即便是朝信也無法分辨三隻相似的白色玄鳳，因為稍許斑點位置的不同有各自的名字──雪兒、斑斑、灰灰，而我可以。

家裡每個角落都有羽毛。牆角積著細粉，像灰塵一樣，其實是磨碎的飼料和羽粉。我掃過，但總是掃不完。尤其是鳥房，隨著時間過去，鳥房地板堆積的紙屑、飼料、塵土，竟然已經覆蓋著磁磚，至少有三公分厚，並且因為我還是每天會來回走動換飼料、水盆，變成第二層地磚。

我習慣了這樣的生活。一種被大量瑣碎包圍、卻無須太多解釋的日常。我不需要回報，也沒期待誰理解這種選擇。只是，我不想把他們送走。我知道，如果我一送，就會全部送。就像朝信那次離開，若他當時只是說「出去透透氣」，那我會等；但他若說「我要搬走」，我就不會問時間。這世上有些門，只能開一次。

我沒想過自己是孤單的。事實上，他們的存在反而讓我不必面對那種「很空」的狀態。他們總有聲音──哪怕只是一聲細細的咕噥──都比真正的沉默好太多。有時我打開電視，不是想看什麼節目，只是怕太安靜會要了一個人的命。那樣的安靜會讓人想起很多沒說完的話。

剛剛我有說過，我會和鳥寶們說話。不是像某些飼主那種高八度的嗓音，而是像跟人講話那樣，平常語調，問他們冷不冷、吃不吃得飽。有幾次我甚至說起朝信的事，但說著說著，就停了。不是因為他們聽不懂，而是因為說到後面，我自己也不太確定想表達什麼了。

我最喜歡的時間是午後三點到五點這段。陽光會從陽台斜斜照進來，剛好照到那幾個靠牆的籠子。鳥會變得懶洋洋，羽毛鬆開，像是穿著一件蓬鬆的舊毛衣，然後打起瞌睡。那時我會坐在靠窗的椅子上，拿著一杯冰涼的紅糖水，不喝，也不動。有時會想睡，但眼睛始終沒闔上。

那段時間裡，時間像是被凍住了。他們在睡，我也沒什麼事可做。唯一在動的，是光線慢慢移到牆上，然後消失。

我記得有一次朝信從房間走出來，看到我坐在那裡。他沒說話，只是站了一下，後來轉身倒了杯水。我想他那時應該是想開口，但不知為何，終究沒說。就像我也曾很多次，想叫他名字，卻開不了口。

那些沒說出口的話，現在變成了他們的叫聲。每天早上，每個午後，我都會聽見一種熟悉又陌生的聲音，那聲音像是在叫著我的名字：鎮勳、鎮勳。我沒有百分之百的信心能活得比鳥寶們還久，尤其他們一代又一代地出生，總是有更年輕的鳥。所以不是說我知道他們終究有離開我的一天，而是我們離開彼此是一種時間的必然。

前些日子，我在鏡子裡多看了自己一眼。

不算什麼特別的早晨。刷牙時手肘無意間碰掉了杯子，我彎腰撿起，再直起身時，對著鏡子的那張臉突然覺得陌生。不是變得多老，而是變得模糊，好像這張臉不是用來被記住的，只是某種過場的過渡臉孔，像韓劇裡標準的「一位中年男子」那種角色。

那天，我沒吃早餐。坐在餐桌前發了一陣呆。鳥還是照常叫，但我沒回應。他們也沒等我。

我不是第一次注意到身體出現的變化，只是那次比較明顯。比如蹲下來清理籠子再站起時會暈一下，比如眼睛有些字看不清楚（這剛剛提過），比如吃完晚餐不久就會開始想睡，比如腳皮龜裂，再不如年輕時光滑。我五十一歲的身體，有些地方開始變得不再聽話，但又不至於壞死，只是緩慢地，不可逆地變了。

有時我會想，如果朝信還在，他會不會注意到這些？他會不會忽然說，「你最近走路慢了」，或者，「你是不是牙齒不太好？」以前他就是這樣，會在我還沒察覺前，先替我發現某些小事。他不會直接問，會用他的方式試探，有時是問我要不要喝微糖，有時是直接幫我買一盒木盆沙拉外帶。

現在沒人替我試探了。糖冰多少，我自己決定。湯頭鹹不鹹，我自己試。失眠的夜晚，我自己熬。

（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應