藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】飛航育兒術 挑戰創意

2025/12/01 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／劉家麟

「我也要看電視，為什麼不能看？」四歲女兒眼巴巴望著前座小朋友的螢幕。我心裡一軟，差點動搖：要不，就破例一次？

這場「螢幕大戰」要從上次出國說起。當時女兒們在飛機上把近四小時的《冰雪奇緣》兩輯連看，回家後，太太就下了禁令：「下次飛機上，絕對不准看電視！」畢竟對四歲和六歲的孩子來說，長時間盯著螢幕對眼睛不好。

這次的飛行，一上機收到靜電貼紙小禮物。孩子們興奮地玩了起來，我暗自竊喜：「這次能輕鬆過關！」但現實馬上打臉，不到十分鐘，兩個孩子就像毛毛蟲一樣扭來扭去。看著其他小朋友看電視玩遊戲，眼神不停被螢幕牽著走：「為什麼他們可以看，我們不行？」

正當我被她們的哀號聲搞得束手無策，空服人員開始送餐。我看了看錶──天哪，三個多小時的飛行才過去一個小時！

我生無可戀地盯著飛機餐盒上的錫箔紙蓋，腦袋一片空白。忽然，靈光一閃！「爸爸，你拿這個幹嘛？」姊姊好奇地看著我小心翼翼地取下錫箔紙蓋。「等一下妳就知道。」我故作神祕地說。

餐後，孩子又開始鬧：「為什麼他們可以看？」「安靜，我們的艾莎和安娜要登場囉。」我開始把錫箔紙折啊折，胖胖的手指笨拙地摺出兩個歪七扭八的人偶。但在孩子的世界裡，我說這是Elsa，就是Elsa。

姊姊眼睛一亮：「那我來做皇冠、戒指！」她把錫箔紙撕成小片，巧手捏塑著配件。就這樣，我們創造了屬於自己的《冰雪奇緣》舞台。孩子們完全投入這個自創的故事世界，小手擺弄著錫箔紙人偶，嘴裡嘀嘀咕咕地說著只有她們自己聽得懂的劇情。我雖然累得有點恍神，但看著她們專注的模樣，心裡暗自竊喜──至少又安靜了一小時！

在最無助的時刻，我幾次偷偷問太太：「要不，就讓她們看一下電影？」她堅定地搖頭：「No！」

感謝太太的堅持。正是這份看似「不近人情」的原則，守住了教養的邊界，也意外激發了全家人的創意潛能。

當我看著孩子專注地操控著錫箔紙娃娃，自編自導著小劇場，眼中閃閃發光的模樣，我突然明白比起被動地看著螢幕發呆，主動創造故事的孩子更加鮮活有趣。她們的想像力在限制中，反而獲得了自由，我們的親子時光也因為這份「被迫的創意」，而變得特別珍貴。

當然，更要謝謝兩位小朋友，願意陪爸爸一起在三萬英呎高空中當「瘋狂發明家」。

其實，飛機上還有很多替代活動──摺紙遊戲：餐具袋、嘔吐袋都是好材料。說故事接龍：一人說一段，情節愈荒謬愈好玩。畫畫創作：在餐具紙上畫全家福。

下次長途飛行，不如也試試看「無螢幕挑戰」。你可能會驚訝地發現，最好的娛樂，其實就是陪伴與想像力。

