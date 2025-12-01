自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】診所奇遇記

2025/12/01 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／伍華英

附近新建一間大型的復健醫院，雖然設備一流，但往往人滿為患，在復健一段時日仍未見起色後，便想回去十年前治癒五十肩的那家小診所看看。

拿了復健單，走進規模不大的復健室，陳舊設備顯出這家診所的歷史，幾位復建師也都是十年前的老面孔。

把手提袋交給陪我來的外子，逕自走到旁邊的電療室坐下，等另一位當初稚嫩、現在已成熟女的復健師幫我黏貼電療貼片，啟動電源，感覺腰背肌肉開始韻律性的收縮。

當我閉目之際，忽覺有人走到我身旁，那位熟女復健師拿著兩包東西，挨著我低聲問：「這是我們自家生產的檸檬乾，純天然，不添加防腐劑，一包一百……」我像被電到似地愣了一下，一時回應不過來，「蛤」了一聲，連忙說：「我身上沒錢，我老公才有……」等不及我電療結束，復健師竟朝在外頭等待的外子喊著：「伍華英的家屬請過來一下！」只見外子神色慌張，趕忙衝過來，以為我電療出意外似的。等他會意過來，不禁啞然失笑，老婆此時被五花大綁在電椅上，不買，脫得了身嗎？

走出診所，我倆為「付錢贖身」的罕見劇碼笑彎了腰，想到幾天前我來診所掛號時，櫃檯小姐會偷偷暗示「多付100元」就可掛較前面的號；門診的女醫師沒有助手，要自己開門叫號、動手印藥單。凡此種種，都讓我瞠目結舌。

這家老字號的診所能留住老員工，任員工「上下其手」，連醫生也願「顧全大局」、親力親為，讓我不得不佩服院長的「佛系領導」啊！

