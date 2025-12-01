【家庭plus】我家的餐桌

圖／劉韋廷

菜色說明：

一起吃飯，是AI時代無法取代的溫暖。家裡圓形餐桌，父母親習慣在餐桌看報、滑手機，姪子們很愛轉盤，全家人共進美食。自從父親走後，餐桌位子少一人，但不變的是思念。

紅蘿蔔、高麗菜、小黃瓜、菜脯蛋，是常見食材卻也非常好吃，把所有食材逐次下水清洗，切條、切片、削絲，並且浸泡菜脯預防過鹹，同時備妥青蔥，等上菜時即時點綴。瓜類是自家種的，天然有機無農藥，吃起來安心；菜脯是母親友人贈送，主婦自製，入口有嚼勁；雞蛋是農會自產自銷，購買之餘還可做公益。餐桌坐滿可容納九人，那是團圓飯才會出現，平常都是四人左右，陪伴母親用膳，聊工作也談談小孩成長，相信父親亦與我們同在，吃下滿滿的回憶和親情。（文、圖／劉韋廷）

