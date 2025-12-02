【藝術文化】「公共出借權」試辦擴及6都 熱門童書單本補償金進帳破萬

文化部公共出借權第2階段試辦4特點：「擴及6都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」，鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於115年2月15日前完成登記。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自109年與教育部合作，使台灣成為東亞第一個推動「公共出借權」補償金的國家，但因只限於2個國立圖書館，成果有限，讓知名作家都感嘆「最後拿到的錢只夠買3個水煎包」。因此，今年起「公共出借權」措施擴及6都、超過300間公共圖書館共同加入試辦，成果昨（1）日公布，連作家部長李遠都笑稱「很有感」。

文化部說明，此次擴大為6都試辦，是從今（114）年7月正式施行，計有超過400家出版社及4,800位著作人註冊帳號、7萬筆書目完成登記。首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，自今年1至8月借閱次數，每筆借閱補償酬金3元，由著作人獲得70%（翻譯書為譯者35%）、出版社獲得30%計算。總計首期已完成發放給超過2,500位著作人約910萬元、123家出版社約500萬元，合計約1,410萬元補償金。

李遠以自己為例，他共出過103本書，這次出版社為他登記了84本，他才知道自己的書於今年1至8月間共被借閱了1,457次。雖然因為文化部長身分，李遠決定不領這筆錢，但知道現在還有讀者會去圖書館借閱自己的書，內心充滿了感恩和感激。

文化部進一步分析大數據，公共圖書館因使用特性，童書及青少年文學為借閱的熱門項目，反應至補償酬金數據上，童書或青少年文學的作者、譯者、出版社都有相對較高的收益。比如繪本作家信子雖然只登記8本，但收到8,000多元，信子開心地說，「謝謝讀者的捧場。」

而根據文化部統計數據可知，此次獲借閱補償酬金最高的單一本書，也是一本童書，共被借了3,517次，作者與出版社合計獲補償金1萬551元，像多獲得1次普發現金一樣有感。

文化部表示公共出借權試辦全年度開放登記，自明年起將每年2次固定於3月、9月發放補償酬金。鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於明年2月15日前完成登記，借閱次數將回溯自今年1月起算，明年3月底前就可以領到補償酬金。詳細閱「公共出借權登記系統」（https://plr.moc.gov.tw/）。

