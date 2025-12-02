【第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎二獎】 陳信傑／鸚形目 － 2之2

【短篇小說獎二獎】◎陳信傑

◎陳信傑 圖◎唐壽南

圖◎唐壽南

我開始忘記一些本來不該忘記的東西。像是小時候在澎湖海邊的景象，那片海，我記得曾經很熟悉，但現在卻怎麼也想不起來它真正的顏色。是藍的嗎？還是沉暗的黑色？我甚至懷疑自己是不是從來沒仔細看過。那天我在岸邊坐了很久，腳邊有隻老狗，我爸養的，也跟我很熟，但就是想不起牠的名字。我盯著牠看了好一會兒，腦子裡一片空白。後來牠自己叫了一聲，那聲音像是從很遠的地方傳來，我才忽然記起來，牠叫來福。那瞬間我有點慌，卻沒說什麼，只是伸手摸了摸牠的後頸，像平常那樣，假裝我一直都記得。

我不確定自己還能記住多久。關於朝信的聲音，我已經不太記得了。他的語調、語速、偶爾會用的詞語，都變得模糊。更早以前，他會在深夜下班後進門說：「我回來了，他們都睡了嗎？」我總是點頭，沒說什麼。那句「他們都睡了嗎？」曾經聽過很多次，現在卻像從別人的生活裡借來的。

有一晚我夢見朝信在鳥房踩著凳子，掛上一個螺旋狀的曬床單用的鐵架做為鳥寶們新的站架。夢裡他沒說話，只是專注著綁繩。我站在旁邊，看著他用手指拉緊繩結。他的側臉像記憶裡那樣安靜，也那樣遙遠。我沒有叫他，也沒有靠近。夢醒後，我坐在床邊很久，感覺自己像是從某處回來，但那處地方已經沒路可通。

我沒有計畫未來。也沒想過自己會活多久，事實上我覺得自己只是在等死。我每天早上起來，餵鳥，換水，清理排泄物，下午再來一次。週一到週日，沒有差別。每週一次，去飼料行買幾種不同的營養的飼料，包括紅土。我總會多買一點，結果家裡愈堆愈多，不是因為便宜，而是因為我沒打算讓他們缺東西。

這樣的生活不算壞，只是很輕，輕得不像是真的。我知道很多人說養寵物是為了陪伴，但我不太覺得我是在找陪伴。我只是，習慣了有人在，習慣有說話聲。哪怕那個「人」不是人，哪怕那語言是鸚語。

我也習慣了不等誰回來。那些把臥室的門敞著的日子，過久了也就忘了門原本是為誰開的。

屋子裡有時會多出一種聲音。

很細，很小，幾乎要靠得很近才能聽見。像指甲輕輕刮過塑膠袋，有時也像人在夢裡輕聲自語。那是蛋殼裂開時的聲音。第一次聽見時，我以為是牆角的水管漏了風，直到我走到那個放著愛情鳥巢箱的小桌前，才意識到聲音是從裡面傳來的。

小鳥剛出生時，是半透明的粉紅色。閉著眼，全身幾乎沒有羽毛，肚皮可以清楚看見裡面跳動的血管。他們的叫聲像恐龍（雖然依我的年紀是不可能聽過真正的恐龍叫聲），他們張著嘴──一張比身體還大的嘴──向空氣伸去，好像那是他們對世界唯一的祈求。

第一次的時候，我不太敢碰他們，怕傷著。後來網路上查了資料，學會了如何製作保溫箱，如何調配人工飼料的濃度。每三個小時要餵一次，夜裡也得起來。餵得太多會嗆，太少會脫水。我第一次餵得手抖，灌太快，小鳥開始翻白眼，那種瞬間讓我出了一身冷汗。還好慢慢恢復了。

那幾週我幾乎沒出門。手機關著，窗簾也拉著。時間被分成許多段，每一段都是為了等一隻小小的喙張開。我不覺得累，只是心裡多了一種說不出的聲音，像有人從屋子很深的地方喊我。

我用iPhone幫他們拍照，PO個IG。小鳥寶不懂我在做什麼，啄我的指節，也啄餵他的針筒。幾天後，我坐在紙箱前，看他能站了，搖搖晃晃往前走了一步，然後跌倒。我會心一笑，心裡有什麼東西很久沒動的，忽然動了一下。

我從沒養過小孩。以前覺得自己應該不適合。怕吵，怕麻煩，也怕責任太大。當然，依照我的性取向，我也不會有小孩。但現在我才知道，其實跟那些都無關，而是怕自己太需要那種依賴。怕哪天他們不再依賴我，我就再也不知道該怎麼活。

朝信也曾說過想養什麼。他說過喜歡貓，覺得牠們有種自由感。我當時笑說你那是想要「有人陪你但又不太黏你」。他沒否認，只是說：「對啊，我就是怕失控。」

我現在想，那句話大概不是在講貓。是講他自己。

小鳥漸漸長出羽毛，從粉紅變成灰藍，再慢慢長出色彩。他們開始會叫，會跟著光線移動，會彼此撞來撞去。有一次，我看見其中一隻站在紙箱邊緣，喙向上翹著，像是在尋找什麼。我不知道他在找誰，也許只是風，也許只是聲音，但那個姿勢讓我想到某次朝信坐在窗邊，手裡還是攤開一本小說，手撐著臉，說：「人生是不是就是這樣？」

我沒回答。我那時什麼也沒說。現在也說不出了。

我花了些錢，買了新的加溫燈和備用電線，把電路整理過。那些雛鳥太小了，一點點溫差就可能讓他們死。我把溫度調得很仔細，甚至多買了一個溫控器，用來做雙重檢查。有時我半夜醒來，會起來再量一次溫度，確保沒有誤差。

我從沒這麼認真過，哪怕是當科長的時候也沒有。那種對結果的在乎，不是來自別人的期待，而是來自一種很奇怪的責任感。就像如果我能把這些鳥養活，那我也許還不算完全失敗。

那些日子我幾乎沒接電話。有幾通是朝信打來的，我沒接。不是故意不接，而是覺得，等這些鳥大一點再說。等我有一點什麼可以交代的時候再說。那樣他問起來，我就能說：「很好，他們在學飛了。」這樣他就會知道，我也很好。

我只是沒想到，那些燈，那些線，那些我以為檢查過很多遍的東西，其實並不牢靠。

但事情總是在最沒聲音的時候發生。

火是在半夜開始的。我不確定時間，只知道那時我剛剛起來，上完廁所，正準備回床上躺下。路過客廳時，我聞到一股焦味，不是很明顯，有點像烤過頭的吐司。我本來以為是蝦皮買來的中國製暖風機太不靠譜，電線短路。但床尾的暖風機運作正常。我走去廚房檢查是否瓦斯爐在煮著什麼忘記關火，但也不是。

最後察覺光是從鳥房傳來的。那是一種不對的光，不是燈，也不是月亮，而是某種在牆角緩慢跳動的亮紅。等我推開房門，煙已經撲了出來，像一塊被扯斷的布，直接罩上我的臉。

我退了一步，開始咳。眼睛痠得睜不開，鼻子像被紙塞住。我踉蹌著回到客廳，摸到牆邊的應急燈，打開，光線比我記憶中還弱。煙愈來愈濃，我咳得快站不穩。可我還是回頭，走進那個被煙壓住的房間。

保溫箱在角落，塑膠蓋已經塌了一半，燈的插頭上冒著火星，像是從內部燃起。我看不清楚鳥寶們的動向，但沒預期中的受驚後拍打翅膀到處亂飛，反而是毫無動靜。我本來想衝過去撲滅火源，但看見火已經燒進地墊──那一塊鋪在鳥架下的減壓地墊，原本是朝信買的，因為我跟他抱怨過在鳥房裡走動，走久了腳會痛──以及其他所有可燃的物件，我知道來不及了。

我做的第一件事，是不顧一切打開窗戶。說是打開窗戶，更確切而言是一拳把窗戶打爆。我很慌亂，更像是揮出面對這種無可挽回的狀況用以洩忿的一拳。

冷空氣灌進來，煙也跟著往外飄。我不確定這能不能幫上忙，但我知道，他們如果還能飛，就會往氣流的方向去。鳥是知道哪邊是出口的，就像人知道哪邊是再也回不去的地方。

我回頭去開籠。手被燙傷，可能是碰到了哪段發熱的鐵絲。在我的預期裡，每開一個門，我都能聽見一聲聲短促的振翅聲，那些鳥往窗邊飛，有的撞上牆，有的掉到地上，但還是飛。我沒辦法確認我祈求的事情實現了多少，只是一直開、一直咳、一直開。

真的危急到再不逃不行時，我往房門外衝出。喉嚨感覺像是被玻璃割開，肺裡有什麼東西在碎裂。我逃到後陽台，靠著牆。眼前全是濃煙，有什麼東西塌了，也許是哪個架子，也許是我自己。時間變得模糊，不再前進，也不再倒退。

我意識模糊前記得的最後一件事，是朝信以前放在床頭的那盞夜燈還在鳥房掙扎一閃一閃著，想當然耳，最後逃不過被燒熔的命運。

朝信有時怕黑，怕黑暗中會走出某種可怕的事物吞噬他，就算他已經三十二歲了，遇到這類的事情還是會害怕。

朝信離開後我把那盞夜燈移到鳥房。

我醒來的時候，天花板是白的，光線也是白的，空氣乾燥到讓喉嚨刺痛。氧氣管卡在鼻孔裡，喉嚨像被刮過。我知道這裡是醫院，也知道發生了什麼。我只是花了幾秒鐘，才讓那些影像從腦裡慢慢湧出來。

護理師走進來換點滴。她叫我楊先生，說我吸入過量濃煙，身上幾處輕度灼傷。必須觀察幾天，也必須接受高壓氧與其他治療。

我很想問她鳥窩裡的鳥寶們還好嗎？有成功飛出去嗎？但轉念一想，她是不會知道這些事的，也完全超過她的職業範圍。可是我能問誰呢？那些飛出去的（希望有吧）、那些沒能逃出的，都已經不屬於我能確認的範圍了。就算警察……也未必會知道吧？

護理師隨後又幫我量了體溫與血壓，這些都完成後，她推著醫療器材車關上門離開。我一個人躺在床上，周圍靜得可以聽見空調的運轉聲。窗外的光是一種很淡的灰色，像是剛下過雨的午後，什麼都被洗掉了，只剩乾淨但沒有溫度的世界。

我的手機在床邊櫃子裡，不知是誰送來的，就這麼放在旁邊，還貼心地附上一組充電線。iPhone並沒有強大到有防火功能，只是出事的時候我沒把它帶在身上而已。

我傳LINE給朝信。

我思考了一下該怎麼起頭，最後直率地寫了：「鳥窩失火了。」

文字看不出語氣，但我認為那應該是一種極為平淡且無奈的感覺，像在報告一件無關緊要的小事。火災的事有登上新聞，我隨後也附上連結。

幾個小時後，大概朝信終於看到訊息，然後回傳：「你呢？你人還好嗎？」

我點點頭，才想起他看不見我。

「在醫院。」我寫。

他沒接話。我想像他坐在某個陌生的房間裡，窗簾沒拉，地上可能有他沒收的衣物。他可能正捲著一條毯子，或正準備煮水，也可能什麼也沒做，只是拿著手機等我會再傳出什麼訊息。

「我有把窗戶打開，」我說，「希望鳥寶們都有飛出去。」

他回了個「嗯」。我不確定他聽懂這句話的意思，但我不打算再解釋。我們從來就不習慣把話說完。

「你……」他停頓了一下，「還會再養嗎？」

我不知道，我甚至不知道該用什麼心情面對這一切。

他也沒有再傳訊追問什麼。這一次的沉默，有點長。

我望向窗外，那片樹影在陽光下很安靜，沒有鳥叫聲，也沒有風。玻璃的反光讓我看不清對面建築。我忽然想起，那隻叫恩恩的玄鳳，曾經有一次飛進我的房間，落在朝信的肩膀上。他嚇了一跳，笑得亂七八糟。我記得那一刻我們誰都沒開口，只是一起逗著那隻鳥在我們身上攀上攀下。

「我沒有要你做什麼，只是覺得你應該也可以知道一下。」我傳訊。

「我知道。」他回。

我在病床上點點頭，我知道他看不到。

雖然有點突然，但我腦海卻在此時盤旋起南方二重唱的〈細說往事〉：

往事從頭 輕輕細說

夢的演變 多年以後

是否還有 愛的容顏

往事從頭 輕輕細說

滄海桑田 是否能夠

回到從前 再走一遍

白雲翩翩 心事一面銀幕

飄過你的窗前 寂寞的窗

請開啟我 被歲月緊鎖的思念

我的思念 有你牽掛的心

和一首叫做誓言 如今細說往事

往事如煙 我是否還算是你的從前

如果火焰沒燒進浴室，那麼朝信的牙刷就還放在洗手台邊緣，他沒用完的牙膏捲成一圈。就我所知，目前他貓還是沒有養成，因為他怕自己會忘了清貓砂，或是不小心因為疲倦而讓貓受到傷害。

他對自己從來沒有真正的信心。他從不願意讓人太靠近，連自己也不例外。他擔心一旦被誰定義成什麼，就再也無法改變。他寧願模糊地活著，也不想被某種情感說死。

他沒有真正離開我。他偶爾會去看我貼在IG的鳥寶照，默默按愛心。我不知道他那樣算不算一種想念，抑或是某種還沒戒掉的習慣。他會不會習慣每天半夜兩點醒來，看著手機發呆，點開我們以前一起追的韓劇，從某一集開始播，聽著那些我們曾一起笑過的對白，再輕輕把音量調小，讓它慢慢演下去。像某種靜靜燃燒的記憶儀式。

我知道他對別人都說我是他的房東。有次他的同學來找他吃飯，我也有去。同學問他我是誰，他沉默了一會兒，像是思考要用哪一個版本的自己開場，最後說我是他的房東。

「就這樣吧，你多休息。」

「嗯，你也是。」

我收起手機，把它放在床邊。光線慢慢轉進來，照到被子的邊緣。我閉上眼，耳朵裡還有些嗡嗡聲，那是濃煙留在肺裡的殘響，也像是某些聲音──永遠飛走了。●

■【評審意見】

「鳥寶」與情人 ◎黃美娥

小說描寫四十八歲男子楊鎮勳意外飼養一對玄鳳鸚鵡；五十歲時，原本同居的同志伴侶離他而去；五十一歲選擇從職場退休，全心在家照顧愈來愈多的「鳥寶」們。通篇透過人與鳥、人與人雙線進行情節鋪陳，娓娓道出身體初老孤獨者的感受。

作者構思精巧，層次清晰。首先登場的是寵物鸚鵡，寫其習性極為鮮活靈動，而強調鳥兒互動親密或稱為「鳥寶」，乃隱喻主角對於愛情、家庭的渴望。無奈最終房間失火、小鳥飛去，與離家伴侶維持聯繫的話題也告消失，愛情一去不返。

其次，文中關於戀人生活點滴的追憶，夾敘孤單、安靜、聲音的牽連關係，以及時間、生命情境的種種體會，寫得平淡有味。又，情感之路的自省，包括自由、依賴、黏、失控、責任感、放手等各種複雜狀態，則增添文本思維深度。

此外，男同伴侶之愛既無法對外公開，彼此之間更怕攤牌以致情感失衡；對此，作者刻意採取簡約節制文字風格予以表述，讀來哀而不傷，是極具魅力所在。

