藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．婚姻研究院】習慣差異 找出平衡

2025/12/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／可牧

當新婚妻子將牙膏從尾端擠成完美的螺旋狀，而我總是在中間胡亂一捏時，我們才明白：婚姻裡最難治的慢性病，叫做「習慣差異」。

一、解讀習慣背後的情感密碼：

那支被擠得凹凸不平的牙膏，其實是安全感的量尺。

心理師朋友點醒我：「你妻子從小被要求物品歸位，亂擠牙膏對她而言，就像有人闖入她精心維護的內心城堡。」而我的隨性，源自軍人父親的嚴格管教，成年後下意識用混亂爭取自由。

原來我們爭執的不是馬桶蓋該不該掀，而是各自成長史在婚姻裡的投射。

二、創造「差異緩衝區」：

我們在浴室添了雙牙膏架──左邊是她整齊排列的護膚品，右邊是我隨手掛的刮鬍刀。居家空間中間劃出「自由區」，容許我的襪子偶爾過夜，但週末必須大掃除。就像幫兩株不同習性的植物共植，既共享陽光，也保留各自的灌溉方式。

三、把戰場變遊樂場：

有次為洗碗機擺放方式冷戰三天，直到我把碗盤排成俄羅斯方塊造型，她笑到差點打翻果汁。現在我們每月舉辦「最荒謬家事大賽」，她用吸塵器畫蒙娜麗莎，我用髒衣服堆裝置藝術。當差異成為創作素材，連爭吵都能釀出蜜。

四、設立「情緒暫停區」：

在玄關掛了兩頂安全帽，約定誰覺得快爆炸就戴上它──這是我們的休戰訊號。有次她戴著安全帽煮晚餐，我默默把亂丟的雜誌收好；當我戴著它看球賽，她會端來啤酒而不是碎念。那頂螢光粉的安全帽，成了婚姻裡最可愛的白旗。

五、定期重溫「相愛的理由」：

每季我們會回到初遇的咖啡館，帶著各自最討厭對方的生活習慣清單。讀完三條就必須說一項當初愛上對方的特質。

當她抱怨我總忘關櫥櫃門時，突然想起：「但你從不忘記我們的紀念日。」那些讓我們咬牙切齒的缺點，原來都是同一枚硬幣的反面。

上週發現五歲女兒在玩具屋「管教」玩偶：「你要像我媽媽一樣，把毛巾掛整齊，但可以像我爸爸，在床上吃餅乾！」我們相視而笑──原來差異的價值，在於讓孩子看見世界的豐富樣貌。

婚姻從不是兩塊拼圖的嚴絲合縫，而是兩種顏料的相互暈染。就像我們臥室那幅共同創作的水彩畫，最美的部分，永遠是色塊交界的模糊地帶。

