【家庭plus．香草隨食札記】銀杏 一脈單傳

銀杏以一己之力守住遠古時代的影子。

文、圖／蔡以倫

銀杏果實性溫收斂，溫肺止咳，適量食用，少即清雅，多則成毒。

氣候轉寒，網路上開始推播「台灣十大銀杏景點」，卻讓我想起某年盛夏造訪北海道大學的記憶。

那時銀杏步道綠意遼闊，葉片在陽光下微微晃動，我心裡便想：這條路若到了深秋，應會化成金黃的海浪吧？夏天銀杏清雅，秋天銀杏熱烈，而我在盛夏就已開始期待它的秋。

我喜歡隨著季節變色的樹。銀杏、楓樹、落羽松，彷彿是大自然設定的季節暗號。因為有它們，季節有了形狀，生活也多了盼望，不再只是日復一日的重複。

銀杏（Ginkgo）是寒帶樹種，台灣平地難得一見，即便如此，民眾並不陌生。健忘時總有人笑說：「該吃銀杏了！」彷彿銀杏是拯救記憶的萬靈丹。宴席上常見銀杏（又稱白果），則是道考驗火候的雅緻小品，軟而不糊、韌而不硬，穩重又細膩。

事實上，銀杏葉與果，功效不同。葉含萜類、黃酮，促進血液循環、保護神經、改善記憶；果實性溫收斂，溫肺止咳，適量食用，少即清雅，多則成毒。

從植物演化角度，銀杏自「綱、目、科、屬、種」皆為獨立一支，沒有近緣植物相伴。其他夥伴或已滅絕、或已演化，唯獨它倖存於世，以一己之力守住遠古時代的影子。正因如此，銀杏也成瀕危植物：品系單一，若遇突變病害，整個樹種都可能消失。

許多人難以想像，北方國度常有千年歷史銀杏古樹，看似健壯易栽植，背後卻是「一脈單傳」的脆弱。它們挺過時空挑戰，為人們提供美麗景觀，又在現代醫食上發揮作用，令人心生敬佩。

銀杏給了我啟示：生命並不必喧鬧或繁盛，只要堅守自己的節奏，在季節更迭之間儲存力量，到了該發光的時候，輕輕轉身，便足以照亮整個秋天。（作者為淡水香草街屋主人）

