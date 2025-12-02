【家庭plus．生活停看聽】家人互動 旁人別插嘴

圖／swawa.com

文／林董

「龍之逆鱗，觸之即死」對我而言，「家人」就是我的逆鱗，雖然不至於到觸之即死那樣嚴重，但是會被列入我的黑名單，拒絕往來。

從小，我很佩服那些熱情的人，特別是為謀生而綻放的營業熱情。就算我不買，一旦遭遇推銷，也會待說明完，才微笑婉拒；甚至只是發傳單跟田野調查，我也會主動湊過去拿取與填寫。

對於鄰居親戚的熱情互動，我也是禮貌回應，不管是小時候補習班選擇、填寫的志願、畢業後的出路、職涯規畫、結婚的對象，無孔不入的參與，打著熱情的旗幟，行七嘴八舌之實，礙於爸媽的人際網，我只得一一敷衍過去。

但我成家後，鄰居不斷在我媽耳邊嘀咕：應該當全職主婦照顧家裡，怎麼家務都丟給婆婆做？老婆下班後就鑽進廚房幫忙晚餐，我也一起分擔家務，哪來都丟給母親做。女兒出生後，越多耳語出現我的周遭，讀哪裡好？該怎麼教？每個過來人都有自己的見解，只是對別人家教育指指點點時，怎麼不回頭看看，自家子女教得怎麼樣？

於是，我跟這些假熱情的親友已成陌路，最後連父母要不要送安養院，也要插手。父母養大我，理應奉養他們到老。這些虛假的熱情，我敬謝不敏。

