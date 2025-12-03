自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】紙風車《燈怪》第3站苗栗 「燈燈國王」連演3天傳遞客家精神

2025/12/03 05:30

3層樓高、身長11公尺的「燈燈國王」，內含5千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，栩栩如生。（記者凌美雪攝）3層樓高、身長11公尺的「燈燈國王」，內含5千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，栩栩如生。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車劇團攜手客家委員會打造的全新客家親子劇《燈怪》，今年7月於台北首演，繼之於9月在高雄演出，第3站終於敲定，將於下週前往客家大縣苗栗連演3天，這也是8公尺高的「燈燈國王」首次走進6都以外的縣市，傳遞客家精神與守護故事。

瓜族們與小朋友互動，大家都很開心。（紙風車提供）瓜族們與小朋友互動，大家都很開心。（紙風車提供）

紙風車昨（2）日邀請客委會主委古秀妃一起前往苗栗宣傳，雖然體積龐大的「燈燈國王」還無法現身，但呆萌可愛的「燈族」與「瓜族」於記者會與小朋友們互動，讓大家都好開心。

【藝術文化】紙風車《燈怪》第3站苗栗 「燈燈國王」連演3天傳遞客家精神客委會主委古秀妃（後排中）與小朋友及瓜族們合照。
（紙風車提供）

古秀妃表示，這是客委會與紙風車第5次合作，用一個全新的童話故事傳遞客家精神的美好。這次特別感謝苗栗縣政府協助，為了「燈燈國王」這個大型裝置，找到這麼大的場地非常不容易，還特別花了200萬元整地。苗栗縣長鍾東錦則回應，「感謝主委特別送《燈怪》來苗栗演出，苗栗是客家大縣，大家要拿出客家精神，讓客家對世界說話，希望大家多多支持客家活動、儘量參與。」鍾東錦還稱讚《燈怪》的道具人偶全部都很精緻漂亮。

《燈怪》的籌備歷時近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。最受矚目的巨大「燈燈國王」，內含5千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。紙風車劇團團長任建誠表示，紙風車與客委會的合作，持續研創大型道具，期盼能藉此開拓孩子的視野。

《燈怪》以人偶劇方式演出，還有15隻大受小朋友喜愛的「燈族」與「瓜族」，瓜族身上都融入了創新的客家圖騰刺繡，成為既療癒又具文化特色的「潮」代表。演出內容結合原創音樂、3D動畫，特別是原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉，旋律輕快，演出時全場數千人朗朗上口，瞬間成為「客語洗腦神曲」。苗栗場也將在演出前進行唱〈瓜瓜歌〉送小燈怪活動，以快樂方式傳承語言與文化。

《燈怪》打破鏡框式舞台藩籬，特別準備了3,000支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境一同參與，化身為海底不同顏色的光點，讓所有觀眾也成為「燈怪」的一員，共同創造出魔幻的燈怪世界。12月12日至14日晚間，在竹南國中海口分校預定地，自由入座，詳詢客委員會與紙風車劇團粉專。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應