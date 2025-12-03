自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】52位藝術家共繪台灣 捕捉「島嶼」光影與人情

2025/12/03 05:30

【藝術文化】52位藝術家共繪台灣 捕捉「島嶼」光影與人情洪東標，〈島嶼的偷窺者〉，水彩，75 X 35公分。2024。
（臺北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由臺北市藝文推廣處主辦、中華亞太水彩藝術協會策展執行的「台灣水彩專題精選系列—『島嶼篇』水彩大展」展期至2026年1月4日，在藝文大樓1樓特展室展出，邀請全台52位藝術家共88件水彩作品，以多元筆觸呈現台灣島嶼的自然風光、人文意象與生活風景。

【藝術文化】52位藝術家共繪台灣 捕捉「島嶼」光影與人情陳俊華，〈榮枯之島〉，水彩，34 X 52公分。2025。
（臺北市藝文推廣處提供）

此為「台灣水彩專題精選系列」第9個主題，延續之前「女性人物」、「春華」、「秋色」、「河海」、「懷舊」、「幻影」、「異域」與「山林」等，今年以「島嶼」為題，聚焦海島地貌與生活體驗。作品橫跨風景、人物、抽象與意象表現，題材從澎湖海潮、蘭嶼晨光，到金門、馬祖聚落及南方小島景象，交織成以「島嶼」為名的視覺圖景。

台灣美術院院長蘇憲法指出，今年協會共有兩檔重要展覽於藝文推廣處展出，包括「水彩經典雙年展」與本次「島嶼篇」，他強調，感謝場館「長期提供優質展演平台，讓優秀的水彩創作被更多市民看見」，並認為此合作有助於台灣水彩藝術持續深化。

創會理事長洪東標回顧系列規畫時提到，此展希望透過不同主題引導藝術家進行題材探索，並藉由徵件與邀請制讓各地創作者都有參與機會。他補充，每次展覽皆出版專書，讓藝術家能書寫作品理念，期望12大主題最終成為台灣美術史研究的重要資料。

此外，展覽期間也規畫推廣活動，包括藝術導覽、講座及創作示範，邀請藝術家范祐晟、張綺舫及羅宇成參與，從不同角度帶領觀眾理解水彩創作。展覽資訊詳詢臺北市藝文推廣處官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應