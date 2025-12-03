【藝術文化】52位藝術家共繪台灣 捕捉「島嶼」光影與人情

洪東標，〈島嶼的偷窺者〉，水彩，75 X 35公分。2024。

（臺北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由臺北市藝文推廣處主辦、中華亞太水彩藝術協會策展執行的「台灣水彩專題精選系列—『島嶼篇』水彩大展」展期至2026年1月4日，在藝文大樓1樓特展室展出，邀請全台52位藝術家共88件水彩作品，以多元筆觸呈現台灣島嶼的自然風光、人文意象與生活風景。

陳俊華，〈榮枯之島〉，水彩，34 X 52公分。2025。

（臺北市藝文推廣處提供）

此為「台灣水彩專題精選系列」第9個主題，延續之前「女性人物」、「春華」、「秋色」、「河海」、「懷舊」、「幻影」、「異域」與「山林」等，今年以「島嶼」為題，聚焦海島地貌與生活體驗。作品橫跨風景、人物、抽象與意象表現，題材從澎湖海潮、蘭嶼晨光，到金門、馬祖聚落及南方小島景象，交織成以「島嶼」為名的視覺圖景。

請繼續往下閱讀...

台灣美術院院長蘇憲法指出，今年協會共有兩檔重要展覽於藝文推廣處展出，包括「水彩經典雙年展」與本次「島嶼篇」，他強調，感謝場館「長期提供優質展演平台，讓優秀的水彩創作被更多市民看見」，並認為此合作有助於台灣水彩藝術持續深化。

創會理事長洪東標回顧系列規畫時提到，此展希望透過不同主題引導藝術家進行題材探索，並藉由徵件與邀請制讓各地創作者都有參與機會。他補充，每次展覽皆出版專書，讓藝術家能書寫作品理念，期望12大主題最終成為台灣美術史研究的重要資料。

此外，展覽期間也規畫推廣活動，包括藝術導覽、講座及創作示範，邀請藝術家范祐晟、張綺舫及羅宇成參與，從不同角度帶領觀眾理解水彩創作。展覽資訊詳詢臺北市藝文推廣處官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法