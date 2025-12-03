自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台文館《故事放映中》專書 梳理台灣文學改編影視史

2025/12/03 05:30

《故事放映中》源自台文館文學改編影視特展，梳理文學與影視之間相輔相成的創作能量。（台文館提供）《故事放映中》源自台文館文學改編影視特展，梳理文學與影視之間相輔相成的創作能量。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館推出的《故事放映中》專書，邀請彰師大國文系副教授黃儀冠主編，集結了24位跨領域專家學者撰稿，與遠流出版社合作出版，讓展覽內容轉化為專書，呈現文學與影視之間互相影響、相輔相成的創作能量。

《故事放映中》以台灣文學改編影視為核心、時代為線索，從日治時代一直寫到現在，設計4個單元，分別是描寫日治到戰後初期電影與文學合作的「映畫時代 隨片登台」、討論類型作品改編的「聚光燈 類型與風格」、探討新電影時期所引領的寫實美學與社會關懷的「長鏡頭 社會寫真」，以及將目光轉向現在文學劇、單元劇及作家紀錄片的「場面調度 多元轉譯」。書中穿插的「特寫」單元，則收錄了作家與導演親自講述的心得，以及資深影迷們的深度告白。這本書提供了一條理解文學改編現象的重要道路，期待更多讀者能認識文學與影視互相激盪的迷人世界。

黃儀冠說明，早期電影從文學作品、劇場經驗中汲取靈感，文字敘寫和影視傳播其實是相輔相成的。她提到，許多受歡迎的文學作品，可能先被拍成電影，過幾年又改編成電視劇，如何將兩者串聯起來，是編輯這本專書時遇到的挑戰。

《故事放映中》專書同時銜接台文館近年多檔文學改編特展成果，從2022年在台灣文學基地推出的「浪花台流」，到桃園國際機場的「台灣文學‧光影流轉」、文化部新莊大樓的「光浪台流」，到今年台南本館展出的「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅特展」，逐年累積的研究內容皆收錄於本書之中。特展精華已在「台灣文學虛擬博物館」上線（https://gov.tw/J3m），並於台灣文學基地以行動展板形式展出至12月10日。

