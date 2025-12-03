【自由副刊】洪逸倫／拖太久的地方

◎洪逸倫

◎洪逸倫

那年嫌佩特拉太遠太貴，就在耶路撒冷亂晃。室友打呼太大聲，索性把預算拿去換房。行程並無出錯，心裡卻空下一格，彷彿少走了一步。

多年後回來，中東情勢不穩，旅遊討論安靜了，旅客也跟著稀少。包車司機一路抱怨生意差，到了目的地卻只淡淡一句「到了」，像話都留在路上了。

在狹窄的蛇道峽谷裡走著，以為風景就這樣了。直到神殿的立面從轉角慢慢顯出廊柱──一個當年明明走得到、卻被自己拖太久的入口，這次終於實實在在地站在眼前。

走完這段路才知道，有些步伐急了會看不清，停太久又會多繞幾步。那些被擱在以後的地方，再回頭時多半也不是遺憾，只是當時還沒到那個時候。人情與路途，大概都是這樣。●

