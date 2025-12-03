限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】洪逸倫／拖太久的地方
◎洪逸倫
◎洪逸倫
那年嫌佩特拉太遠太貴，就在耶路撒冷亂晃。室友打呼太大聲，索性把預算拿去換房。行程並無出錯，心裡卻空下一格，彷彿少走了一步。
多年後回來，中東情勢不穩，旅遊討論安靜了，旅客也跟著稀少。包車司機一路抱怨生意差，到了目的地卻只淡淡一句「到了」，像話都留在路上了。
請繼續往下閱讀...
在狹窄的蛇道峽谷裡走著，以為風景就這樣了。直到神殿的立面從轉角慢慢顯出廊柱──一個當年明明走得到、卻被自己拖太久的入口，這次終於實實在在地站在眼前。
走完這段路才知道，有些步伐急了會看不清，停太久又會多繞幾步。那些被擱在以後的地方，再回頭時多半也不是遺憾，只是當時還沒到那個時候。人情與路途，大概都是這樣。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應