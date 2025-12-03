自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】自己的健康 自己救

2025/12/03 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／煦恩

運動，長久以來對我而言，不過是一個口號、3分鐘熱度。直到3年前，健康檢查報告的數據如當頭棒喝，才讓我驚覺身體真的亮起紅燈了，不能再開玩笑。

體重飆到78公斤，BMI來到28，醫師說這樣的數值已經形成中度脂肪肝，血糖逼近100mg，總膽固醇甚至高達238mg，可能已經是高血脂，也有糖尿病風險。報告單上的數字幾乎「滿江紅」，讓我不敢再往下看。年近55歲的我，站在鏡子前，看著自己的身體，問自己：「還要讓它繼續被三高吞噬嗎？」

我知道，該改變了。

許久未曾運動的我，上網搜尋適合這個年紀、又能持之以恆、無需花大錢的運動方式。35歲以前，我熱愛游泳與有氧舞蹈，但由於曾接受過眼部手術，醫生叮囑不能從事劇烈運動，有氧舞蹈只能忍痛割捨；至於游泳，假日泳池人潮擁擠、時間難以固定，也讓我難以持續。

直到有一天，聽朋友提起「超慢跑」，這種不花錢、隨時隨地只需一雙布鞋就能進行的運動，讓我心動。我決定嘗試看看。從那天起，每天早上吃完早餐，跑10分鐘就想放棄。但我將那張健康檢查報告貼在牆上，讓它時時刻刻提醒我：「不可以再回頭了！」萬事起頭難，但漸漸地，身體開始適應節奏。跑完那1小時，反而精神更好。

雖然體重沒有立刻下降，我仍堅持著，同時調整飲食習慣。年紀漸長，代謝減慢，我戒掉嘴饞，減少澱粉與手搖飲攝取，三餐適度減量，提醒自己白天多喝水，晚上六點後不再進食避免影響睡眠。有時，週末也會和妹妹一起散步流汗，變成姊妹間珍貴的小時光。

終於，體重開始慢慢下降，從78降到73公斤，健康指數也逐漸改善。運動，成了我生活的一部分。

我深深體悟到：「人要活，就要動；要動，才有健康；有了健康，才能笑著走向自己想要的人生。」

人體就像一顆蘋果，外表看似無恙，切開來卻可能早已潰爛，那些傷害可能來自時間、疏忽，甚至是自己一再地忽視。健康亦然，許多疾病在我們還未察覺時，早已悄然發酵。

沒有人能替你承擔身體的痛，也沒有人能替你運動、節制、堅持。自己的健康，只有自己能守護。即使醫療再先進，也無法對抗我們長年的怠慢與放任。

從現在開始，就從最基本的三高預防做起吧。

