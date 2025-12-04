自由電子報
【藝術文化】交響樂與台灣百年藝術史對話 NTSO「畫映」音樂會12/14登場

2025/12/04 05:30

2025/12/04 05:30

「畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話」與會貴賓大合照，南國美籌備處代理主任黃宏文（前排左3起）、國台交團長歐陽慧剛、國美館副館長汪佳政。
（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣青年交響樂團（NTSO）攜手國立台灣美術館與台南國家美術館籌備處，首度合作跨界製作「畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話」，以「音樂×影像×美術」三位一體的形式重新演繹典藏精華，帶領觀眾「在音符中看見筆觸、在畫面裡聽見旋律」，一起走進百年台灣藝術史。

國台交團長歐陽慧剛、南國美籌備處代理主任黃宏文、國美館副館長汪佳政昨（3）日共同出席宣告記者會，歐陽慧剛表示，「畫映」以台灣文化為核心，透過音樂、美術與影像互相對話，「這些作品提醒我們，藝術不只是記錄過去，更持續陪伴這片土地往前走。」他指出，此次跨界嘗試讓古典樂團以全新方式貼近觀眾，也讓典藏畫作在劇場中獲得更具生命力的呈現。

南國美籌備處代理主任黃宏文也指出，這次合作回應南國美未來推動台灣近現代美術的重要方向之一，以更貼近民眾方式強化美術館與社會的連結。

國美館副館長汪佳政則表示，「畫映」與國美館常設展「時代印記」緊密扣合。音樂會以典藏作品為視覺核心，結合影像再創作，讓觀眾得以在短時間內跨越不同年代的美術語境。他並預告明年將推出陳植棋特展，而音樂會中的〈後壁溝〉正是特展的暖場篇章，將引導觀眾重新認識這位台灣早期西畫家。

音樂會將由指揮巫竑毅率領NTSO，並邀請秀蘭瑪雅、施文彬、謝宇威、依拜．維吉同台獻藝，以作曲家張菁珊的《音樂百年組曲》揭開序幕，並透過音符重現陳植棋〈後壁溝〉裡土地的溫度。

節目精選日治時期至當代的國美館與南國美籌備處典藏作品，包括油畫、水墨與複合媒材等；影像設計則依筆觸、色彩與構圖分層處理，讓經典畫作在舞台上猶如被「喚醒」。

「畫映」將於12月14日下午2時在台南文化中心演藝廳登場，即日起開放索票，電子索票洽OPENTIX，紙本索票洽台南文化中心與歸仁文化中心服務台。

