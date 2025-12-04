【藝術文化】何創時30週年「而立」特展 搶看元明珍品書畫

明宣宗朱瞻基的〈玄虎圖立軸〉是難得一見的帝王畫作。（何創時書法藝術基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由何創時書法藝術基金會主辦的「而立：30周年『元明』選品展」即日起至2026年1月17日在創時講堂展出。基金會為迎接30週年，首次集中公開多件較少亮相的元代高僧書法、明代帝王御筆、思想家作品，以及元明佚名畫作。

展覽焦點之一為明宣宗朱瞻基的〈玄虎圖立軸〉，作品描繪玄虎以金鏈束縛蹲伏松石間，回首張口露出尖牙，神態警覺；松枝與石塊筆墨厚重，使畫面在張力與穩定之間取得平衡，虎身經濃墨層層渲染，毛色與肌理處理精細，是難得一見的帝王畫作。

元代僧人一山一寧的〈草書偈語〉亦為本展重要展品，偈語內容談禪修入道之法，以「牆壁乃可入道」譬喻心境澄明，並以「自心一如，自外無餘」說明修行須返觀自性；書法風格承二王體勢，筆斷意連、行筆縱逸，墨韻清淡含蓄，展現書家在草書節奏與禪意之間的自然流動。

何創時書法藝術基金會表示，展覽選品內容相當多樣，包括首度公開展出的元代趙孟頫〈四時詩冊〉，以及元代高僧了庵清欲、澹居行中、楚石梵琦的書法作品，亦納入多件非文人繪畫，如元代佚名〈白衣月觀音》與〈螃蟹圖〉，以及明代〈長江江防海防圖〉、〈水龍圖〉等，呈現元明時期書畫在宗教、日常觀察與政務需求中的不同面向。詳詢何創時書法藝術基金會官方臉書。

