自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】何創時30週年「而立」特展 搶看元明珍品書畫

2025/12/04 05:30

明宣宗朱瞻基的〈玄虎圖立軸〉是難得一見的帝王畫作。（何創時書法藝術基金會提供）明宣宗朱瞻基的〈玄虎圖立軸〉是難得一見的帝王畫作。（何創時書法藝術基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由何創時書法藝術基金會主辦的「而立：30周年『元明』選品展」即日起至2026年1月17日在創時講堂展出。基金會為迎接30週年，首次集中公開多件較少亮相的元代高僧書法、明代帝王御筆、思想家作品，以及元明佚名畫作。

展覽焦點之一為明宣宗朱瞻基的〈玄虎圖立軸〉，作品描繪玄虎以金鏈束縛蹲伏松石間，回首張口露出尖牙，神態警覺；松枝與石塊筆墨厚重，使畫面在張力與穩定之間取得平衡，虎身經濃墨層層渲染，毛色與肌理處理精細，是難得一見的帝王畫作。

元代僧人一山一寧的〈草書偈語〉亦為本展重要展品，偈語內容談禪修入道之法，以「牆壁乃可入道」譬喻心境澄明，並以「自心一如，自外無餘」說明修行須返觀自性；書法風格承二王體勢，筆斷意連、行筆縱逸，墨韻清淡含蓄，展現書家在草書節奏與禪意之間的自然流動。

何創時書法藝術基金會表示，展覽選品內容相當多樣，包括首度公開展出的元代趙孟頫〈四時詩冊〉，以及元代高僧了庵清欲、澹居行中、楚石梵琦的書法作品，亦納入多件非文人繪畫，如元代佚名〈白衣月觀音》與〈螃蟹圖〉，以及明代〈長江江防海防圖〉、〈水龍圖〉等，呈現元明時期書畫在宗教、日常觀察與政務需求中的不同面向。詳詢何創時書法藝術基金會官方臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應