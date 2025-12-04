【自由副刊】 陳宗暉／我不害怕，我很愛他 － 2之1

圖◎徐至宏

◎陳宗暉 圖◎徐至宏

我在樓梯間喊著父親該吃飯了，浴室門縫傳來他的回應：「爸爸在洗頭。」中午時分，他已經開始準備，準備明天早上回診身心科，中午洗頭比較不易著涼，雖然他已經將近一年沒有剪髮，難得出門，頭髮總該洗一下，好讓自己在醫生面前顯得有精神。

父親去醫院總是要穿特定的那套長袖衣褲，一套自認穿來遭受病毒汙染的工作制服。診間裡，我站在父親背後，醫生卻總是看著我說話，偶爾才會看向父親。父親上次來看診已經是去年十月的事，醫生好奇這段時間發生了什麼事？「就是，覺得吃藥以後有比較好了。」父親戴著雙層口罩，也無法過濾謊話。在醫生的問話裡，他努力迎合想像中的一般準則。醫生應該可以識破他的故做開朗吧？

父親抗拒就診，好說歹說，好不容易來到診間領了處方箋，卻又開始質疑藥物；好不容易繼續吃藥了，卻又不願循序增加劑量。父親知道他的行為日漸脫序，浪費時間浪費水，浪費生命，但他始終覺得這不是什麼嚴重的病。

「藥還是要吃啊，」醫生也不是很認真地勸說著父親，「這次還是吃半顆就好，先吃一個月。」耗費過量的時間反覆確認開關，耗費過量的時間洗手又洗手，「或許可以試試一個人生活？去湖邊隱居啊，這樣你想洗多久，就洗多久，家人也不會生氣。」醫生像是開玩笑地建議父親，然後又看向我：「他也快要七十歲了，何不讓他以他想要的方式去生活？」醫生懇切地對我說。別人家的事情，總是可以想得輕鬆，但他其實也沒說錯。

父親終於開始認真吃調節血清素的藥物。從最初的食欲不振、睡眠中斷，如今已漸漸適應藥物的打擾。各種欠缺邏輯的老規矩與不講道理的個人儀式雖然還沒有放棄，但也稍微允許鬆綁，時好時壞。一開始，我們都可以被藥物安慰；吃了藥，總覺得自己走在痊癒的路上。

七十歲，一個人生活？我不忍心放他一個人在家，整天洗手，卻不打掃也不洗頭。我好像變成父親的老伴，在家一起過著他的退休生活。每個人到頭來都需要一個可以幫忙顧床、陪病、打理生活起居的伴侶嗎？可以放心把自己衣衫不整的虛弱病體交出去，把大腦也交出去。

大腦的運作出了問題。日以繼夜，我們消磨心神去忍受體內神經調節物質的異常波動。父親不停透過無心之舉把我惹怒，再苦苦勸我不要生氣。「你也有病，不能生氣。」父親愁容滿面。

趁著北上例行回診之際，我瞞著父親去身心科掛號。暫時無法改變生存環境，只好改變自己。往返醫院多年，也不是沒有想過要轉進身心科。原本以為我可以撐過去的。但只要是硬撐的，都不算真的過去。我上山，我乘船，我散步，我寫作，這些都曾經暫時托住我。終於，我也踏進身心科，感覺自己好像投降了。

醫生問我：「這裡是精神科，你來做什麼？」他的意思是，「我可以幫你什麼？」初診，不知從何講起，但也滔滔講了十幾分鐘，因為我有事先擬稿。我說我長期失眠，卻又覺得睡著的瞬間像溺水，經常睡到一半不敢睡。回憶揭發回憶。想起小時候總會擔心因為人口太稠密，有一天我會呼吸不到空氣。在密閉隧道的車廂裡，忽然感到害怕，分不清是慢性貧血還是恐慌作祟。這些，都還可以忍受，我也忍了好久，但是，但是家裡的父親終於讓我忍不住。父親的病情在疫情過後愈演愈烈，我們幾乎天天爭吵，弱弱相殘，但我不能逃跑，也逃不了。家裡也就兩個人，我怕我們就這樣吵到家破人亡。

醫師一邊看著我，一邊打字，等我暫時說完，他才慢慢說了一句：「吃藥會好。」他點頭，接著說：「你應該早一點來的。」

我感到驚訝，好像我這一生拖帶的行李可以被寄放。「你說的這些，都是症狀，所以吃藥會好。」但也不必急著定義這是什麼病。即使我把父親的種種行為描述得相當戲劇化，請他評價，醫生也沒有替他貼上標籤。他在準備給我的紙條上寫了一些字，我看到「焦慮」兩個字，醫生說，焦慮就是過度擔心，擔心什麼？擔心「不確定性」。其實我也知道世上的一切都是不確定，但我的容量已經滿溢。醫生接著又寫下「對身體的微小變化很敏感」，我說我生病那麼久，難免如此。而且，我的工作很需要敏感。醫生笑笑表示：「失控的敏感，就是一種症狀。」

醫生把電腦螢幕轉向我，隆重介紹他打算開給我的藥。藥名雖然跟父親的藥不同，但都是用來調節血清素的藥。醫生說這個藥會漸漸讓我「神經變得大條，不再那麼敏感」。我有點介意，好像有什麼寶貝將要被奪走。一直以來，「敏感」讓我成為我。敏感使我輕盈，敏感使我沉重。

我懷疑身心科的藥物吃了會昏昏沉沉。醫生說，吃藥應該是要讓你吃到不覺得自己在吃藥。一開始還是需要適應，「你回去要仔細感受藥物帶來的作用。」但如果我變得不敏感了，可能就感受不到了啊。感受不到，對我而言會不會反而是好事？

醫生額外加開一款名為「安靜錠」的鎮定劑給我，平時不必吃，「當你覺得走投無路時再吃。」譬如整晚不能睡，瀕臨崩潰，或是在捷運、電影院忽然又感到害怕。醫生說：「我知道你應該不會吃，但我還是讓你備著。」藥是安靜，也是安慰。

這位第一次見面的醫生，不停鼓勵我。資深病人如我，因他來到一個前所未見的領域，醫生不在乎我這十多年來的各項難纏病歷，雖然身心環環相扣，但他不覺得我沒救。他讓我像是一個新人，可以重新啟動。我的自言自語獲得善意回應，即使我只是來求藥。

少少的劑量，服藥一週，還沒感到太多的變化，倒是有一種「想生氣，但也氣不起來」的微妙體感。也許是因為自覺有藥物加持，和父親相安無事，和自己也相安無事。服藥一個月，具體感受到藥效的善意。不像類固醇，老是給我空歡喜。

久違的輕鬆愉快，這是不是其實只是一般人身心狀況普通的一天？因為現在的「輕」，而意識到過去的「重」。我不願變成一個麻木的人。但這好像是這些年來難得感到我在休息的奇妙時刻。原來我還有機會重回生病前的那種感覺，即使只是一下子，我也想要再次感受生病前的那種輕快。

我幾乎是抱持著去朋友家玩的心情再次踏進身心科診間。醫生問我吃藥有沒有用？還有沒有再跟父親吵架？對我而言，難得吃藥可以這麼有用。「也比較好睡。」我補充。「那是你自己睡的喔。藥物只是幫助你平靜，你覺得平靜，就好睡了。」這個藥可能讓人想睡，也可能失眠，因人而異，就像類固醇也會讓我疲倦想睡。

「你還是你！」醫生強調，還是可以思考，還是會有焦慮的感覺，只是吃藥以後會變得比較舒服、清明。

久違地邊走邊哼歌，忽然讓我有點想哭，但沒有眼淚。不知道可以好到什麼程度，不知道還能怎麼樣更好。當然，也有可能一停藥後，沉重的感覺又席捲而來。

一家兩人，樓上樓下，父子都在吃藥，都在調節血清素。像是在暴風雪中賣力搭建雪牆，減緩我們的帳篷在強風之中所遭受的撞擊與壓迫。吃藥是為了變得平靜，以新的心情重返舊世界，回收整理。我們走在前所未見的寧靜雪景裡。我打電話跟妹妹說，父親的話變多了，也開始會看電視了。說得好像家裡的小孩會說話或是開始認字了一樣。

重讀舊書。重讀當年來不及讀的書。身心徬徨的時候，我在余德慧的書裡，感受到往昔的親近，體認到書裡提及的「瀕臨」，「把生死的界線抹消，在任何活著的瞬間都能夠準確地捕捉到生死的同時存在」，那種「坐飛機的表面安然，而下飛機的暗底的僥倖感。」每一個被醫院暫時放過的病人，多少都可以體會這樣的瞬間。可以活著真的很僥倖啊，生死並存。還記得深夜徘徊於入睡之際的瀕死感，還記得孤獨的病房與恢復室。如果我這樣向我的醫生轉述，他肯定就要說：「你這是恐慌發作啊！」

余德慧沒有回應我，我的回應他也感受不到。我們都在尋求語言的言外之意，語言的可達與不可達，在「生死」之間找到語言的新生兒。在恐慌裡，轉化為安全。生命無常，人生苦短，如果隨時都會意識到死亡的延宕與迫近，也會成為蛇影與負擔。如何無傷扛起？修行是一種，吃藥也是一種。在藥物的協力之餘，閱讀余老師在二十年前留下的語言與文字（那時我們都在花蓮，而我始終錯過他的課），深感慶幸。獨自走在生死的路上，忽然就有了安全感。

因為有吃藥，父子雖然半年沒有吵架，餘燼終究還是會復燃。藥物沒有修改個性，本性難移，改不了的事情就是改不了。從小到大，父親經常要我改。如今我也經常看不慣他的病態行徑，忍不住逼他改正，難道這也是一種遲來的復仇。

彼此溫溫地吵著。言詞就算激烈，情緒並沒有跟著點燃，火燒不旺。那種溫溫的感覺，像是被什麼東西遮擋著，甚至是，抱著，所以不會太衝動。吵完也不會繼續獨自燜燒，吵完就吵完，就算了。

循序漸進，醫生要我再多吃半顆藥。這半顆，我自認算是幫父親多吃的。既然他不願意再增加劑量，就由我來幫他吃，同時也是幫助我自己。

吃藥將屆一年，生活漸失張力。很多事情都不再重要，或者說，更加確認什麼才是重要。回診時，醫生常說：「人都可以承受壓力，你其實沒有那麼脆弱！」這樣的話，有可能落井下石，但至少此刻是在助人。藥物暫時扶持我，有一天我也可以不需要它。

身心同時接受治療。定期住院的申請表單上，免疫科醫生幫我填寫的診斷名稱為：「涉及免疫機轉的其他特定疾患，他處未歸類者。」所有的名稱都是暫時的，即使未歸類，也是暫時的。這樣的病，既不自由，也很自由。

出院後，得意忘形地過著正常人的生活。沒有刻意養生，也沒有刻意不養生。趁著晴朗，又去走了一趟合歡山東峰，把東峰步道當成我的操場。同一座山走一百遍，可不可以也是一種百岳？

（待續）

