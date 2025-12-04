【自由副刊】 林皓淳／聲音時間

◎林皓淳

◎林皓淳

中部的工業園區為濱海的鄉鎮帶來工作機會，外來人口追隨著經濟發展移入，人們朝向進步的現代化努力，期盼新興的明天。

人們需要更多的居所，三合院被改建成公寓大廈；後代需要教育，校舍更新、營養午餐免費。邊陲之地的治安需被重視，工業園區與地方警政系統合作無間，村裡的警察局翻修整建，警車也是新穎無比。勞累了一輩子，白內障、糖尿病、癌症等厄運找上身來，工業園區蓋了附設醫院，提供免費健康檢查。還有獨居老人送餐計畫、敦親睦鄰回饋金等等補助，嘉惠鄉里。汙染重重，在天上、在地下，工業園區的報告裡，我們看見該做的都做了，空汙防護網已設置到第八層。

事實上，年輕人鮮少住在那個靠海的村莊了。回祖厝看阿公的時候，我們知道要選在下午長照巡迴車開回來的時間去，迎接照護員的親切問候。不久，娃娃車回來了，是隔代教養的堂弟大大的笑聲。晚飯後，垃圾車的祈禱響徹村莊，人們彼此關照，知道老伙伴們都還在，才安心拖著佝僂的腳步返家。

「佳哉，今仔日算好，無救護車、消防車的聲，逐家亦閣佇咧。」熟知地方事物的阿公愛說笑，前幾天誰癌症走了，誰家年輕人在廠房爆炸的第一現場受了傷，他都知道。

我們活在聲音所定位出的時間裡，被迫迎接無止盡的明日。●

