愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《為什麼把我丟在這裡》

2025/12/04 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《為什麼把我丟在這裡》《為什麼把我丟在這裡》
林銘亮著，九歌出版

林銘亮著，九歌出版

繼散文集《尾巴人》後，林銘亮以孤獨為框架，於本書集結八篇短篇小說，從寫實到科幻，刻畫的人物形形色色，聲腔自然，一以貫之的是連珠炮似發射的長句，挾著令人猜不透的情節撲面而來。書中漫溢陽剛之氣，〈兵棋推演〉和〈遠行者〉懷想當兵歲月，〈光合作用〉寫小六男童懵懂的頑劣。愛欲橫流的戲碼，有〈江寶，或是天成〉古稀之年的愛情，〈京哥加Benny〉想婚的女子誤闖BL現場，和〈孔雀開屏〉守身如玉的男同志在夜店、畫室、書店懷揣CCR夢。議題關懷更強烈的，如〈從善的瘋子〉對照單親的母子和父女，探問親職教養與精神疾病的關聯。最複雜也最獵奇的〈太空梭看海〉，從古老的長生不老命題延伸，構築人吃嬰兒保青春、複製人遍行的世界，在農曆新年的歡樂氣氛中，嵌入生／死、家／國、虛／實、自然／科技等諸多主題。書名「為什麼把我丟在這裡？」的提問，可以是源於對自我存在的茫然，也可以是對他人、對世界的控訴。全書筆觸辛辣幽默，配角和背景都不是龍套過場，還有豐富的文字興味，就像「打從五臟六腑舒坦起的基因式快樂」，令讀者心緒隨故事七上八下之餘，嘴角失守。

（藤黃）

