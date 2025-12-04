自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】英耶誕廣告 父子情受好評

2025/12/04 05:30

歐洲年底耶誕廣告主題不外乎圍繞家庭氣氛的生活問題。（圖／達志影像）歐洲年底耶誕廣告主題不外乎圍繞家庭氣氛的生活問題。（圖／達志影像）

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

約翰路易斯百貨一支父子情深的廣告，讓親子議題引發熱議。（圖片摘自網路）約翰路易斯百貨一支父子情深的廣告，讓親子議題引發熱議。（圖片摘自網路）

歐洲年底耶誕廣告在11月初就紛紛出爐，主題不外乎圍繞家庭氣氛的生活問題。但今年英國連鎖百貨約翰路易斯（John Lewis）一支父子情深的廣告，讓親子議題引發熱議。

這支新廣告延續傳統，但破天荒地僅圍繞在父子關係。畫面是耶誕禮物拆完後，父親開始整理耶誕樹下的雜亂，卻發現還有一包寫上「爸爸」的禮物未拆。他打開後馬上面露微笑，看著手上那張1990年歌曲《愛之所在》的黑膠唱片。

這位爸爸立刻播放起這張唱片，身體也忍不住地搖動起來，畫面進入他年輕時在舞池的舞動時光。在這整個過程中，送這份禮物的少年兒子都忐忑不安地在一旁偷窺老爸。當父親轉身看到兒子，畫面切換成兩人在兒子出生後，不同人生階段的相處。結尾是父親一把攬住兒子的肩頭，兩人無聲地來個大擁抱。

這支廣告被認為是反映當今社會的「男氣危機」，數千人表示看完後潸然淚下。

〈男人困境〉愛難說出口 獲得共鳴

約翰路易斯這支耶誕廣告相當體現青少年家庭的樣貌。像是兒子在耶誕節日還是戴著耳機，似乎疏遠家人不願互動，但他目光不斷飄向父親，顯然是很在意父親的舉止，以及父親對他送的禮物之反應。

英國離婚父親聯盟等爸爸權益組織瘋傳這支廣告，用意在凸顯父親對青少年的重要性。尤其是有溝通困難的青少年家庭，這支廣告傳達了一種感人的另類溝通。一般認為這些畫面還觸動了身為人父對自己青春的懷念，以及身挑重擔後的男性孤獨。

但是為父之樂也在回憶中活現，當他在歡曲舞動的人群中發現長大的兒子，鏡頭立刻切換到兒子從嬰兒到蹣跚學步的模樣，提醒著父子情感的歷程。這支廣告被認為反映出今年備受關心的男性成長議題，以一種具象卻柔化的方式展現出他們身處現今社會的困境。

該廣告在YouTube上的簡介表示：「我們並非老知道如何表達自己的感受，無法大聲說出口，也無法恰當地表達。但耶誕節來臨之際，我們內心深處總會湧起一股想要嘗試的渴望……」其無聲卻深度表達情感，不僅備受讚譽，更令男性表達情感的困難，獲得了壓倒性的共鳴與關注。儘管有些人認為它不如以往地充滿歡樂氣氛，仍獲得廣泛的好評。

〈廣告主題〉映照現實生活 更能打動人心

近年英國耶誕廣告創意頻出，更深刻地反映跨世代家族問題，例如老年寂寞、世代溝通等。今年最引人注目的是如何將真實生活融入耶誕廣告中，巧妙地搭上社會議題引發熱議，達到正面效果。

傳統的英國大超商，今年多主打辛勤持家的生計問題，播出如何經濟實惠地完成耶誕購物的場景，反映今年萬物齊漲，每家都苦於生活成本上漲的拮据與擔憂。專家與媒體均認為，英國觀眾對虛構的故事生厭，想要的其實是認同感。尤其在年節時分，最能打動人心的，通常都是真正了解各家實際生活的故事，銀幕上的光鮮奢華很難博得好感。

專家表示耶誕廣告的意義遠不只吸客購物而已，強調社群意識和家族團結通常是核心，商家的挑戰在於如何反映出一種「國民情緒」，達到這種效果，就可以在年底開發出電視廣告史上的經典瞬間，奠定當年的基調並塑造出該年的記憶。

