【家庭plus．生活大補帖】要盡力 但不拚命

文／陳萩琝

我是國小老師，每天都忙得像陀螺般轉個不停。有人說：「小學老師要處理的，往往不是最重要的事情，而是最緊急的事情。」

長年下來，我經常要在短時間內，一次同時完成兩種以上工作，例如邊改作業，邊把學生叫來訂正錯誤，有的時候還要回家長訊息或填報表資料。這樣的工作型態，加上不服輸的個性，讓我在50歲前就得到甲狀腺亢進，進而影響到心臟功能。

因為完美主義和時間壓力，我總想一舉完成所有事情，結果弄得自己腰痠背痛、頭昏腦脹。剛開始，我還是想「衝衝衝」，但是，身體健康再度亮起紅燈，很多事情是心有餘而力不足。曾經開火做菜，接著出門辦事，猛然想起，卻無法確定是否熄火而匆忙趕回家，幸好沒釀成火災。這樣的事情發生得讓人心驚膽顫，我不斷提醒自己：慢下來、一次只做好一件事。

從認知開始改變，完成一件事時，就對自己說：「做得好，慢慢來，來不及也沒關係。」這個習慣養成的過程充滿挑戰，但每一次都像拾回生命的小拼圖，因為圓滿的人生是盡力而不是拚命，我可不要過勞死啊！

