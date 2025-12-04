限制級
【家庭plus】我家的餐桌
圖／小羽
共餐人數：兩人
菜色說明：這是一桌田野偶拾或鄰人相贈的野菜，滋味流於舌尖，暖意留於心間。
夏末竹筍將盡，鄰人捎來一袋，遂以大骨熬煮，加入魚丸增鮮，再添米粒少許去澀，成就一碗今夏最後的鮮美筍湯。隨筍附贈的秋葵清甜鮮嫩，是日本人眼中的養生聖品「綠色人蔘」。
經常散步的鄉間小徑，蔓延著一片乏人問津的紫紅五爪地瓜葉，口感細嫩、營養價值高，但市場少見，是老饕尋覓的「天菜」。加了蒜頭、蝦米拌炒，花青素和抗氧化就靠它了。
路邊垂手可摘的尚有九層塔和紅紫蘇。前者以麻油煎蛋，味香滋補。後者以古方煮茶，添了陳皮、甘草，堪稱清明上河圖宋朝市集裡的手搖飲。加以冰糖、檸檬，色澤由深紫紅轉為海棠紅，以紫蘇茶飲佐霞光，一日完美落幕。（文、圖／小羽）
