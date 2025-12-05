【藝術文化】史博館70週年壓軸展維也納美景宮百年花繪「綻放」 搶看克林姆〈雨後〉

美景宮在史博館的特展「綻放」，特闢克林姆專室，除展出真跡〈雨後〉（左），也並陳克林姆其他名作的數位展示。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館建館70週年壓軸特展端出繁花似錦，來自奧地利維也納美景宮（Belvedere, Vienna）珍藏的百年花繪名作展「綻放」，昨（4）日舉辦開幕儀式，美景宮策展人法蘭茲‧斯摩拉（Dr. Franz Smola）親自來台，對於此次展覽亮點克林姆（Gustav Klimt）的〈雨後〉（After the Rain），斯摩拉說，因為克林姆的畫作比較脆弱，已經很少越洋展出，這次能來台，實屬難得；文化部長李遠則在看完展覽後大讚「繁花似錦」。

克林姆創作於1898年的〈雨後〉，80×40cm，油彩、畫布。（史博館提供）

Smola表示，花卉畫在歐洲有悠久傳統，16、17世紀在義大利與荷蘭尤為興盛。花卉題材既反映對植物學的持續關注，也承載豐富的象徵意義。奧地利畫家承襲並發揚了這一傳統，19世紀初在精準描繪花卉與植物方面達到卓越的技藝。而自19世紀中葉起，花卉繪畫愈來愈傾向捕捉自然的真實氛圍。到了世紀之交，維也納成為新藝術（Art Nouveau）風格的重要中心，在繪畫領域中，克林姆是最具代表性的藝術家之一。

美景宮特展開幕，左起為時藝多媒體董事長黃文德、史博館長洪世佑、文化部長李遠、美景宮策展人法蘭茲‧斯摩拉、語音導覽獻聲人張鈞甯。

（記者凌美雪攝）

展覽內容依時代分為6大單元，從巴洛克、浪漫主義、美好年代，到印象主義的光影流轉、維也納分離派的革新，最終邁向現代主義的探索，呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義。

其中，特別為克林姆開闢的專室，雖然只有1件真跡，但做了許多精巧的安排，斯摩拉指出，克林姆創作於1898年的〈雨後〉，宛如優美的田園詩，但畫面下方邊緣幾公分處，有一塊突兀的暗斑，顯得格外不協調，經紅外線反射影像與數位X光檢測顯示，那裡曾經畫過一隻雞，因此，這次也在畫作旁邊展示印有檢測圖像的燈箱，觀眾可以活動裝置，看看隱藏在畫中的祕密。

維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，此次展覽呈現自18至20世紀約200年的花卉作品，包括58幅畫作與兩座大理石雕塑，斯摩拉說，對美景宮而言，這些都是美景宮的珍貴傑作，他也看到史博館展示時代跨距長達千年的花卉畫，希望觀眾能在東西方不同的藝術傳統裡，互為映照、相互啟發，促成更豐富的跨文化對話。展期至2026年3月22日，詳詢史博館官網。

