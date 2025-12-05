【藝術文化】府中15館慶「為所有人精采」 多元感官活動接力登場

「角色Action！片廠見習中」設計5大體驗區域帶領民眾拍、演、剪，一次玩懂電影製作。

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市府中15紀錄片放映院以「One4All—為所有人精采」為迎接12月開館14週年主題，串聯影像、感官體驗與共創活動，推出從影像教育展、影集首映到靜音派對的多項企畫，邀請民眾，以影像展開一場多元感官的年度慶祝。

「感覺專屬靜音派對」12月20日館慶限定，邀請多組DJ演出，觀眾可戴上耳機，自由沉浸在數位聲響的節奏與氛圍之中。

新北市文化局表示，府中15自2011年12月開館以來，長期致力推廣多元影像藝術，是國內首座以紀錄片為主題的公共放映空間，也持續策畫影像相關展覽與教育活動。今年館慶以「One for All」精神出發，企圖以「一起」與「包容」的概念串連全館活動，使觀眾能以不同方式接觸影像。

首波登場的全新影像教育常設展「角色Action！片廠見習中」即日起開放，展覽以「自己的電影自己拍」為概念，讓親子觀眾化身導演、演員或剪接師，穿梭5大體驗空間，實際走入電影製作流程，理解影像如何被創造。12月13日將加開限定活動「遊戲時間PLAYTIME」，結合兒童實驗影像放映與親子工作坊，帶領孩子透過遊戲探索影像語言。活動可於Accupass免費報名。

12月7日，府中15將於館內B1放映廳舉辦全新影集《動物園：第1－2集》的新北首映。影集以動物園為背景，結合職人題材與成長敘事，描繪人與動物之間的情感與工作現場。

此外，現正展出的「感覺器OFF／ON：超感官影像體驗展」則將於12月20日推出館慶限定活動「感覺專屬靜音派對」，活動將邀請多組DJ演出，觀眾可配戴耳機，自行切換收聽頻道，以個別方式體驗電子聲響、節奏與空間氛圍。展覽不同樓層的裝置也將延伸觀眾的聽覺與視覺，讓影像與聲音形成個人化的沉浸場域。

12月週末期間，更推出「One4All週末扭一扭」全館闖關活動，只要完成指定任務即可參加抽獎，有機會獲得隨身藍牙音響。詳詢府中15官網。

