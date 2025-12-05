自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】府中15館慶「為所有人精采」 多元感官活動接力登場

2025/12/05 05:30

【藝術文化】府中15館慶「為所有人精采」 多元感官活動接力登場「角色Action！片廠見習中」設計5大體驗區域帶領民眾拍、演、剪，一次玩懂電影製作。
（新北文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市府中15紀錄片放映院以「One4All—為所有人精采」為迎接12月開館14週年主題，串聯影像、感官體驗與共創活動，推出從影像教育展、影集首映到靜音派對的多項企畫，邀請民眾，以影像展開一場多元感官的年度慶祝。

【藝術文化】府中15館慶「為所有人精采」 多元感官活動接力登場「感覺專屬靜音派對」12月20日館慶限定，邀請多組DJ演出，觀眾可戴上耳機，自由沉浸在數位聲響的節奏與氛圍之中。
（新北文化局提供）

新北市文化局表示，府中15自2011年12月開館以來，長期致力推廣多元影像藝術，是國內首座以紀錄片為主題的公共放映空間，也持續策畫影像相關展覽與教育活動。今年館慶以「One for All」精神出發，企圖以「一起」與「包容」的概念串連全館活動，使觀眾能以不同方式接觸影像。

首波登場的全新影像教育常設展「角色Action！片廠見習中」即日起開放，展覽以「自己的電影自己拍」為概念，讓親子觀眾化身導演、演員或剪接師，穿梭5大體驗空間，實際走入電影製作流程，理解影像如何被創造。12月13日將加開限定活動「遊戲時間PLAYTIME」，結合兒童實驗影像放映與親子工作坊，帶領孩子透過遊戲探索影像語言。活動可於Accupass免費報名。

12月7日，府中15將於館內B1放映廳舉辦全新影集《動物園：第1－2集》的新北首映。影集以動物園為背景，結合職人題材與成長敘事，描繪人與動物之間的情感與工作現場。

此外，現正展出的「感覺器OFF／ON：超感官影像體驗展」則將於12月20日推出館慶限定活動「感覺專屬靜音派對」，活動將邀請多組DJ演出，觀眾可配戴耳機，自行切換收聽頻道，以個別方式體驗電子聲響、節奏與空間氛圍。展覽不同樓層的裝置也將延伸觀眾的聽覺與視覺，讓影像與聲音形成個人化的沉浸場域。

12月週末期間，更推出「One4All週末扭一扭」全館闖關活動，只要完成指定任務即可參加抽獎，有機會獲得隨身藍牙音響。詳詢府中15官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應