【自由副刊】 陳彥誌／德體群美

我參與過許多改變人生道路的考試。但若只能選一個，將它稱呼為最關鍵的，我會說，是那個三十年前陰雨的午後。

小學一年級的我跟著媽媽來到一間，並非我就讀的國小。偌大的室內空間裡，擺放著許多桌椅，間隔整齊。每張桌子前方都坐著我不認識的大人，大人對面的椅子是空著的。

我在其中一張空的椅子坐下。忘了面前的大人長什麼模樣，但我記得，他給我看許多圖片，並秀出塗有紅色跟白色的數個方塊。我得用方塊，排出跟圖片一樣的圖案。

解說完我的任務，他按下手中的黑色碼錶。

我開始翻轉手中的方塊，把它們集中，分開，再集中。

那是我第一次做魏氏智力測驗。

根據智力測驗的結果，升上小學二年級的我，轉學到新的國小。二年級有九班，我在第九班，集中式資優班。

班上有三十個人。比起以前，教室兩側的書櫃上多了好多的書，都是家長捐的。我想我或許是在那時，養成固定閱讀的習慣。我們禮拜三，時常不用待在學校。在自來水淨水廠上班的某同學爸爸，帶我們到淨水廠參觀；另一位在火力發電廠上班的，安排我們實地走訪發電流程。沒有家長協助規畫的星期三，我們就到自然科學博物館，在視聽教室裡聽導覽員說明地層如何沉積、堆疊；各種礦石的相對硬度，以及先人如何辨識有毒無毒的野外植物。另一位家長，開文具行。他無償提供許多文具給班上做為獎勵。根據該學期集到的乖寶寶章，數量最多的人可以優先挑選自己喜愛的。

小學的月考，除了國語、數學、自然、社會等一般科目，我們班會加考「國補」（國語補充）跟「數補」（數學補充），考的是加深加廣的內容。學校把每個年級的資優班安排在同一層樓。同年級的其他班已經考完月考的時候，還在寫國補跟數補的我們，就會聽到遠方傳來的嬉鬧聲。

我們小學二年級轉入資優班後，便維持原班人馬直到六年級畢業。其他不是資優班的同年級生，每兩年會打散，重新分班。我們跟普通班，幾乎沒有接觸，除了一年一度的運動會。我對運動會的記憶，只剩下我們班每年的大隊接力，都是全年級最後一名。我小時候因此以為，會讀書的就不怎麼擅長運動。但其實可能是因為，當時普通班一班有四十幾個學生。資優班不過三十人，卻得同樣選出二十位代表去跑大隊接力。

升上國小五年級，考國中資優班的壓力開始變得有形，壓得每個人背都駝了。我們書包裡裝的不再只是學校的課本跟測驗卷，還多了補習班的講義，跟九章、凡異數學競賽題庫。

1990年代末，台中市讀私校的風氣尚不如現在盛行。六年級的資優班畢業生，連同其他公、私立小學懷抱企圖心的普通班畢業生，多半會優先爭取進入五權、居仁這兩所公立國中設立的集中式資優班。只要錄取，三年後便有極高機率考上一中、女中。

我報考五權國中的資優班，因為離我家比較近。六年級下學期，我們國小資優班的同學、家長一起到五權國中穿堂公布欄看榜單。站在我旁邊的同學，用手指來回尋了好幾次，都沒有看到他的名字在上頭。他轉頭看我，發出「ㄘ」的一聲。

國小班上只有不到一半的同學，考取國中的資優班。國中資優班，比起國小更不留情面。每次段考，八科的總分從第一名列到最後一名。晨間與傍晚的小考，也是幾個月便彙整成一張成績單，從第一名列到最後一名，還得帶回家給家長簽名。每個人穿同樣的制服，留同樣的髮型；剩下的個體差異，全交給成績決定。考得好便彷彿高人一等，考得差的時候又懷疑自己一無是處。資優班的教室三年都在一樓，我猜學校是故意的。這樣考砸了，就不會有人翻過圍牆一躍而下。

考進資優班後的第一次段考，我落在班上倒數十名內。學校、老師、家長，全部的人告訴我們：專心讀書就好，剩下的你不用，也不可以碰。免除青春期適性探索之必須，反倒讓我輕鬆許多。有些同學，上頭壓愈緊，他們就愈想掙脫：用隨堂測驗簿寫黃色小說；發明紙上遊戲；課本擱在桌面，手在抽屜裡頭打當時還是黑白螢幕的Nokia手機；下課十分鐘，倚在鐵欄杆跟隔壁班的女生聊天。我讀不懂他們。當時的我，不在乎別人是否在乎我，也覺得談戀愛是浪費時間，一心只想順著名次的階梯往上爬。現在回想，該是尋求同儕認可，擔心自己得不到喜歡的人青睞的十三到十五歲，我對此非完全無欲，卻完全無所求，或許他們才讀不懂我。

也因為如此，我的學業表現穩定成長。曾在動漫裡看過一幕：一群人站在高聳的砂石平台上，天空有烏雲閃電，下有凶猛巨浪。平台遭受侵蝕，開始崩塌，站在平台邊緣的人接連墜入白濤滅頂。從小學、國中，到高中，每邁入新的階段，平台上的我們都要遭遇一次崩塌。

國中到高中，是崩塌範圍最大的一次。國三的中部聯合模擬考，每次都有四萬多人參加（當年全台一屆的考生有三十幾萬人）。光想考取一中、女中，就必須勝過百分之九十七的同儕。對頂尖的，這樣還不夠。他們著眼於一中、女中的數理資優班。苗、中、彰、投四縣的學生共同角逐，僅錄取三十人。

平台愈縮愈窄，最終仍屹立其上者，若非從國小就開始受嚴格的考試訓練，便是天資聰穎；更常是兩者兼具。我進到一中數理資優班後，驚訝地發現：自己憑藉年復一年的苦讀積累，也只能勉強考取；竟然有人還可以跳級，省略一年（甚至兩年）的工夫，依舊坐在我隔壁。

一中的老師多半不緊迫盯人。高中三年我真正的數理化啟蒙反而是身旁同學。雖然彼此競爭，我們也相互合作。每個人各有擅長的科目，遇到不會的便問。聽不懂，教的人比學的人還面露挫折，非得絞盡腦汁，換種說明方式讓你明白才肯放人。惦記著這份同窗情誼，當我踏入社會，聽聞以前的集中式資優班紛紛被解散，心中五味雜陳。

即使不特別關心教改，我仍明顯感受到，現在的主流是破除能力分班，擁抱常態分班。這種轉變，或許是因為大家已經受夠了學校只用成績去定義一個人。成績不好的，感覺就被放棄了，即使具備其他面向的天賦。衡量智育的刻度被增添許多曖昧空間：從滿分七百分的聯考，到三百分的基測，再變成A、B、C等第制。

集中式資優班，在教育系統的大興土木下，也成為被剷除的對象。

我感謝以前集中式資優班營造的，目標單一的學習環境。歸功於這樣的環境，我才有辦法，在達成階段性目標後，無後顧之憂做自己想做的事。但這樣的環境畢竟只適合少數人。畢業後與老同學聚首，他們許多人的回憶都不很愉快。被貼上資優的標籤，在班上卻是落後的一群。他們努力但追趕不上，懷疑自己是贗品。

被貼上標籤，與其說是肯定，更像是詛咒。如果成功了，旁人會覺得理所當然。如果失敗了，便質疑你是不是不夠努力。即使不願意，我們時常被推上風口浪尖。毋論善行或惡舉，記者為博眼球，慣如此下標：「資優生拾金不昧」、「資優生竟成霸凌元凶」、「資優生淪毒販」。偶還有不請自來的點評：「你小孩讀資優班呀！可是我覺得待人處事比較重要。」初時聽到還會想回嘴：IQ跟EQ又不是二選一。但轉念一想，也許他們遇過的，所帶來的感受就是這樣沒錯。我也不需要為了替自己辯白，去否定別人的經驗。

國中時，學校會頒發五育均優獎。但智育以外的成績，怎麼產生的，又根據什麼標準去評量，沒有人清楚，感覺也沒有人在乎。我們的音樂、美術課到國三，便常常被趕進度的理化、數學老師借走。班導倒很堅持保留體育課，給大家「動一動」。體育老師坐在樹下，讓大家自個兒去占場打籃球或躲避球。

明明最在乎，卻又不可以表現得只在乎它。智育因此變成教育現場裡的一句髒話，房間裡的大象。我常想，為何資優班頻繁遭受注目與攻訐？或許因為資優班篩選的特質，能為升學、謀職帶來明顯好處。許多人想要，卻得不到。

有外人以為，資優生是一群同質性極高的人。但資優班裡頭，每個人的脾氣、價值觀，與道德感也不盡相同。考取資優班，其實只代表擅長某些方面。即使資優生自己，也常忘記這點。

高中畢業，班上同學四散到各系所。考取大學的前十幾年，日常就是考試、讀書。奮力拚搏的目標達成後，我投入社團，固定運動，結識交往對象，學自己想學的才藝。雖然起步較晚，但我想彌補之前的空白。

對當年才七歲的我而言，通過資優班考試對我的人生產生了重要的影響。但生命中的每個轉折，或許都是改變一生的轉折。

身形頎長的人輕鬆就能搆到高處的東西。每個人生來都獨一無二，可以塑造但難以改造。資優班的錄取線，就像是跳高的橫桿。有人原地起跳就能跨越；有人經過指點，弧線助跑，結合背越式，也過了關；有人鍛鍊許久，身體卻始終頑固地撞下橫桿。但，躍過了那條線，能讓一個人走多遠，或抵達什麼地方，與其說掛保證，更像是個人信仰。

有位學長，錄取頂大醫學系後，雖完成學業，但後來沒有真的執醫。他選擇當宗師。二十幾歲便開設「奇蹟課程」，稱自己為真理的追尋者，靈修領域的拓荒者。即使他的傳道宗旨相當形而上，講師簡介裡頭羅列的，卻是世俗認可的學歷成就。許多追隨者掏錢上課。他可說把人們對資優的信仰，做了最徹底的具現化。●

