【自由副刊】 陳宗暉／我不害怕，我很愛他 － 2之2

◎陳宗暉

這天在東峰遇見一對父子。兒子大概還是國中生，微胖的身形，走走停停，「前面這五十公尺，我們分五次走！」同樣也是微胖的父親一路循循善誘。好不容易相偕抵達纜車站遺址，兒子驚覺那不是一座休息小站而感到受騙。父親沒有說，未來還有許多假山頭在山後等著和你互相欺騙。

每一次的十公尺，忽近忽遠，愈來愈遠。這天的高山日照宜人，出大景，兒子忙著喘氣沒空看風景，父親沿途訴說往事，轉移兒子的痛苦與疲憊。強風稍歇，一隻台灣噪眉沿途雀躍，安靜地活潑登階。兒子的首座百岳沒有登頂，中途折返，他們會不會反而永遠記得這樣一趟不停休息不停低頭上坡，轉角席地並肩而坐的旅途。我會記得。

父親再也不願出門旅行。我只能趁著載父親去家裡附近的醫院回診時，刻意繞遠路，繞到市郊外環道，偷閒兜風。後座的父親擔心錯過看診叫號，但應該也歡喜久違了這樣親切而陌生的街景。

因為藥物的幫助，終於也可以趁著回診，帶長髮的父親去剪髮。出門前，父親手持透氣膠帶與剪刀，對鏡勞作，把口罩周圍的縫隙貼牢，以防外界病毒滲入。這不合理，但這讓他感到安全。

如今還能自願戴口罩的理髮師哪裡找，非必要時不開口的理髮師哪裡找。剃刀來到鬢角周圍，必須暫時摘除口罩，輕輕地將兩側棉繩自耳後鬆開，棉繩垂落，口罩本體仍牢牢覆蓋面容，理髮師不覺得奇怪，也沒有笑他，只是繼續推動理髮器。滿地落髮，滿地野草。

自覺奇怪，也許別人早就見怪不怪。奇怪的伙伴哪裡找。世界再大，或許也沒有人可以感同身受；世界之大，兩個奇怪的人總能陪走一段。

在這樣一間小鎮的百元快剪店，如今要價已不只一百元，理髮師也愈剪愈慢。兩個單身父親互相見怪不怪，角落還有一個自得其樂的小孩在假裝寫功課。

別無他想。專注投入去做一件事，就沒空去想生死的意義或是身體健康不健康。專注投入就已經是意義，就已經是健康。

我的百岳是一座山反覆攀登一百遍。我的環遊世界是一趟旅行反覆回想一百遍。我們的旅行，以家為圓心，不遠，也夠遠了。

那首歌的開頭是這樣唱的：「像是那部我從沒看過開頭的電影。」從沒看過開頭，但我想看完你這部電影。我沒有小孩，卻要照顧小孩。像父親這樣一個老小孩，他可能是全世界最像我兒子的人。哪裡可以找到一個更適合的看護或機器人來照顧這樣的人？

那首歌的最後一句，是這樣唱的：「我不害怕，我很愛他。」我不害怕吃藥，我不害怕失去敏感。我不害怕愈來愈奇怪。我不害怕繼續活下去，我不害怕無藥可救。我不害怕我很愛他。我不害怕，我很愛他。●

