【自由副刊．愛讀書】 《梅雨》

《梅雨》 施益堅著，林敏雅譯，聯經出版

長年耕耘東亞研究的德籍作家施益堅（Stephan Thome，1972-），早在《邊境行走》中便展現他對台灣風土的敏感度，新作《梅雨》進一步將這份觀察拉出更宏遠的歷史縱深。小說從1940年代日治末期寫至2016年，以金瓜石與基隆為舞台，透過梅子一家四代的生命軸線，串起戰爭、殖民、遷徙與認同的變化。八歲的梅子對日語流暢與「皇民」身分仍帶著驕傲，戰俘營進駐後，她的世界逐漸開出裂縫，七十年間，她從樂天女孩成為滿頭白髮的老婦，對戰時的記憶始終無法完全放下。施益堅將家族敘事與台灣的近代史交錯，人物身上折射出島嶼多重族群的處境：皇民化家庭的自我定位、灣生的矛盾、外省族群初來乍到的漂浮感，以及原住民族的被觀看與被忽略。小說亦觸及感情世界裡的權力關係，愛情並不只屬於個人選擇，其被時代牽引，反映國族歸屬的複雜姿態。施益堅筆下，台灣過去的多語、多族、多重統治經驗以細節落在人物的一生裡。當局者可能習以為常的斷裂與多元，在施益堅筆下，重新排列成一幅細緻的島嶼肖像。（檜櫝蔬）

