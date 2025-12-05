自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】未來的波麗士 加油

2025/12/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／apple

將買回的鹹蛋糕放入冰箱，坐著吃起小兒子推薦的米糕當晚餐。想起今天南下看他的過程與情景，突然憶起上一回這樣外出找他，是兩年前大三的他在外租屋，那時夫妻倆特地利用時間去探了一下他住的地方與周遭環境。沒想到時光匆匆，如今他已經大學畢業，也選擇了一條我沒想過的路，朝目標前進。不禁覺得人生真是潛能無限，未來也充滿著想像與期待……

兩個兒子都不是那種出類拔萃或頂尖的優秀型孩子，都平凡卻乖巧。回想童年至今，兄弟倆沒有發生什麼讓我頭痛或煩惱的事，即便是大家普遍認為棘手的狂飆青春期也沒有。而弟弟一直跟循著哥哥的腳步走，跟哥哥考一樣的高中，大學亦選讀一樣的科系，卻在大學畢業之後分道揚鑣，終於有了自己的想法；或許這是轉變的開始，也是成長的開始。

對於他選擇的未來職業，我們夫妻給予尊重，雖然不甚清楚、了解，無法給予指導或幫助，最多藉由服務於相關領域的朋友口中給予一些基本建議。相挺，對他或許就是最好的精神鼓勵與行動支持！

好友知道兒子的選擇志向後，有些恭喜祝福，也有疑惑不解、甚至露出莫名擔憂狀。其實不同職業本就有不同的回饋與報酬，也會有不同的辛苦甚至風險，當然也有對社會不同的貢獻與價值。而「波麗士」只是眾多行業的職業之一，真的不用刻意比較、存特殊感受或過多解讀。對於「選擇」，只要忠於初心、忠於自我，足矣！

假日回家聽他分享受訓日常：教官授課、體能測驗、住宿伙食、同儕相處……都很有意思。這次看著他精瘦的身材、眼神炯炯發亮，滔滔不絕說著實習單位的領導長官、學長帶領他一起上平日班、小夜班、大夜班、假日班、出勤任務學習之點滴、心得與收穫……在速食店裡的我，剎那間覺得漢堡、炸雞、薯條、可樂，儘管不是大餐，竟意外地可口美味呢！隨後我們去廟裡拜拜、在熱鬧的街上閒逛，採買餅乾、零食、水果、日用品……親子同行的一天雖然短暫，只是簡單的互動，卻讓我覺得安心、放心、開心！

始終覺得趁年輕去闖闖，迎接挑戰、承受磨練、累積經驗、拓寬知識，讓自己擁有堅決與勇氣、信心與力量，智慧練達地創造屬於自己的舞台跟世界，才不會後悔、遺憾！事實上，努力付出一定有希望，你永遠不知道會發生什麼，甚至獲得什麼。

願孩子受訓、實習皆順利，活在當下。只想告訴他：未來的波麗士，加油！

