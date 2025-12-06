自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】南美館「In Between」攜手河床劇團《之間》 XR體驗突破思考界線

2025/12/06 05:30

與XR沉浸式劇場同步登場的展覽「In Between」，12月期間限定展出。（記者凌美雪攝）與XR沉浸式劇場同步登場的展覽「In Between」，12月期間限定展出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台南報導〕台南市美術館再度挑戰視覺與表演藝術的跨界，推出跨領域創新計畫「未來身體．夢境之間」，以河床劇團備受好評的XR沉浸式劇場新作《之間》（Blur）為核心，除在館內提供《之間》的觀演場，並首次推出相應的視覺展覽「In Between」。

《之間》是結合現場表演與虛擬實境的混合式劇場，觀眾戴上頭顯之後，將前往一個虛擬境地。故事從喪子的母親開始，因為實在太痛苦，於是想要像複製桃莉羊一樣，複製一個兒子，而觀眾就像被母親強烈的渴望牽引，一起踏上探索複製生命的旅程。

然而，人類的複製技術至今仍只能擬真，甚至會出錯，正常人的左右耳可能長出羊臉，不和諧地高歌亂舞，失望感使願望最終如泡沫般，回到虛無。

《之間》創作期間的草圖也在展出之列。（記者凌美雪攝）《之間》創作期間的草圖也在展出之列。（記者凌美雪攝）

不過，團隊想表達的思考層次，從這裡才要開始。當科學家宣稱要把絕跡數千年的長毛象複製出新生命，《之間》卻把觀眾帶到廢墟般的荒漠。沿途所經，長毛象的骨骼化石成為棚架，四周散置著廢棄汽車，焚化不全的斷枝，隨著灰燼的氣味撲面而來，讓參觀者不自覺拉緊外衣、低頭躲避襲擊。

然後，世界的冷漠異境回到高樓林立的地球上，參觀者眼前是月亮，抬頭是星空，地球以白駒過隙的速度往前旋轉奔跑，歷史事件如跑馬燈一一閃過眼前……接下來，觀看者還會看見、體會到什麼呢？

充滿儀式感的觀演過程，觀眾最初先接受異世界編號。（記者凌美雪攝）充滿儀式感的觀演過程，觀眾最初先接受異世界編號。（記者凌美雪攝）

與XR沉浸式劇場同步登場的展覽「In Between」，匯集國內外跨領域藝術家，呈現雕塑、繪畫、素描、攝影、版畫、錄像等多種媒材作品。以複製與基因工程為核心議題，探討未來身體、身分與道德的多重可能。策展人郭文泰（Craig Quintero）認為，社會習慣強調界線，「In Between」試圖突破善與惡、科學與自然、身體與心靈、夢境與現實等二分法，呈現規則鬆動、潛能顯現的時刻，並揭示XR體驗計畫「之間」的幕後脈絡。展期至12月28日。

