【藝術文化】「2025台灣工藝獎特展」開幕 多元作品拓展永續漫活

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心主辦的「2025台灣工藝獎特展」昨（5）日開幕，以「漫活SLOHAS_是樂活事」為題，展現工藝在永續、自然與循環思維下與當代生活接軌。展覽自即日起於新光三越台北信義新天地A9展至12月16日，並將於12月24日至2026年1月4日在新光三越台南新天地續展。

工藝中心主任陳殿禮表示，本屆主題呼應全球對永續議題的重視，也反映工藝創作者在材料、技法與製作節奏上的務實態度。他指出，外界常以「手作」與「慢」標示工藝，但當代工藝已跨越傳統框架，從工藝1.0邁向4.0，結合科技、設計與永續理念，並以「真、善、美、心」為核心精神。陳殿禮認為，這些轉變有助工藝拓展新興市場，並於日常生活中實踐「活工藝．工藝活」。

創作獎作品，以精湛技藝展現台灣當代工藝的獨特語彙。（工藝中心提供）

台灣工藝獎設有「創作獎」與「協作獎」2大獎項，表彰年度具代表性的工藝作品、跨域合作與工藝推動者。本次展覽呈現獲獎成果與多項年度計畫的推展內容，涵蓋材質、技術、造形與觀念的多元作品，並聚焦於當代工藝在文化與產業脈絡的角色。

展覽規畫2大主題專區，以策展方式回應「漫活」理念。「綠工藝展區」以「綠活工藝．良品美器」為主軸，展出2025年度「台灣綠工藝」認證作品。「永續工藝展區」則展示永續工藝計畫的補助成果，聚焦於在地材質應用、循環再利用、減碳工法與社會共融等方向，呈現創作者如何以工藝語彙回應永續議題。

參展作品橫跨陶、金工、木工、纖維、漆工藝等多種材料領域，呈現工藝與科技、設計、生活風格融合的實驗性樣貌。展覽期間亦將辦理講座與交流活動，讓觀眾更深入理解工藝創作背後的技法與理念。詳詢台灣工藝獎網站與工藝中心官方臉書。

