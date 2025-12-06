自由電子報
藝術文化

【藝術文化】國家攝影中心「時代之球」線上展 一窺台灣棒球百年文化史

2025/12/06 05:30

攝影家吳紹同作品，記錄1945年到1960年代之間，棒球隊伍石炭隊與上海震東隊友誼賽的比賽現場。（攝影中心提供）攝影家吳紹同作品，記錄1945年到1960年代之間，棒球隊伍石炭隊與上海震東隊友誼賽的比賽現場。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心推出全新線上特展「時代之球 館藏台灣棒球運動影像」，即日起開展。展覽由國立成功大學歷史系副教授謝仕淵策畫，從館藏影像中精選多位攝影家作品，包括吳紹同、李悌欽、翁庭華、邱德雲、謝三泰與張詠捷等，呈現棒球如何在台灣扎根，並成為重要文化象徵。

攝影中心指出，棒球自日本時代傳入台灣時，因規則複雜及球具昂貴，被視為門檻極高的運動。日本人在場上揮棒、跑壘，台灣民眾初期「甚為不解」。然而在殖民地與宗主國的競爭體系中，棒球逐漸具有象徵意義。1929年台灣首次全島少棒賽由高雄旗津國小奪冠，1931年嘉義農林學校更在甲子園獲得亞軍，這些比賽「讓台灣壓倒日本具有象徵性」，棒球場上的對抗成為台灣人自我認同的重要寄托。

攝影家翁庭華〈小國手魏景林〉，捕捉棒球國手魏景林1971年獲得威廉波特世界少棒冠軍，返台後受熱烈歡迎的情景。（攝影中心提供）攝影家翁庭華〈小國手魏景林〉，捕捉棒球國手魏景林1971年獲得威廉波特世界少棒冠軍，返台後受熱烈歡迎的情景。（攝影中心提供）

戰後政權轉移，但台灣人對棒球的熱情並未改變。1960年代末，紅葉少棒、金龍少棒的國際表現，使棒球成為台灣走向世界的象徵。1969年至1982年間，台灣在威廉波特少棒賽奪下13次世界冠軍，許多民眾深夜守著電視「目不轉睛為中華隊加油」，成為1970年代台灣社會的重要記憶。

此特展透過1910年代至1990年代的攝影作品，梳理台灣棒球百年間的發展脈絡，也帶出少棒、青少棒及青棒等三級棒球對成棒的累積作用。策展團隊指出，隨著國際賽事強度增加，台灣棒球逐漸與全球化潮流交織，形成今日多層次的棒球文化景觀。

作品中可看到不同時代的影像視角變化，日治時期攝影資源集中於官方或企業，日本人是影像的主角；戰後則可看到台灣球員、球迷與街頭棒球手的身影。攝影中心說明，這些照片「具有史料性質，呈現官方資料中較少記錄的角度」，尤其是街頭練習、地方球隊與民眾自發參與棒球的場景，更能反映棒球如何成為在地文化的一部分。展覽詳詢國家攝影文化中心網站。

