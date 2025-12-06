自由電子報
家庭plus

【家庭plus．美味教室】雞胸肉＋綠花椰 最佳搭檔

2025/12/06 05:30

土耳其風烤雞胸肉三明治土耳其風烤雞胸肉三明治

文、食譜示範／堀口泰子（監修）、菅田奈海

鬆軟番茄嫩蛋雞胸肉鬆軟番茄嫩蛋雞胸肉

無論男女，現在健身與重訓的風潮似乎又重新開始流行起來。雞胸肉富含高蛋白且低脂肪，對注重健康與想維持好身材的人來說，是不可或缺的食材。再加上近年來物價高漲，價格實惠的雞胸肉是很省荷包的選擇。

飛鳥鍋飛鳥鍋

若想讓自己不管在多大年紀都能維持健康生活，預防失能是相當重要的課題。為了預防高齡衰弱（尚未需要照護的身體狀態），愈來愈多人開始重視蛋白質的攝取。

起司雞胸肉與綠花椰菜起司雞胸肉與綠花椰菜

而搭配雞胸肉的綠花椰菜之所以備受矚目，是因為在所有蔬菜中，綠花椰菜的蛋白質含量非常高。除此之外，綠花椰菜還含有多種能調節身體機能的營養素，如維生素和礦物質等。

雞胸肉＋綠花椰 最佳搭檔雞胸肉＋綠花椰 最佳搭檔

雞胸肉與綠花椰菜不只能幫助塑身，還具有提升免疫力、預防慢性病、促進健康長壽等多種好處。

土耳其風烤雞胸肉三明治

材料（2人份）：

雞胸肉（斜切成一口大小）1片、綠花椰菜（分成小朵）100g、土司（8片裝）4片、番茄（切薄片）4片、洋蔥（切薄片）適量、萵苣適量、A（橄欖油2大匙、番茄醬2大匙、美乃滋1大匙、辣椒粉1/2小匙、鹽1/2小匙）

做法：

1.將A混合均勻，並烤好土司備用。

2.將綠花椰菜與雞胸肉裹上A的醬汁，放在鋪有鋁箔紙的烤盤上，放入烤箱用1000W烤12分鐘。

3.對折土司，將2.與番茄、洋蔥、萵苣一起夾入即可。

POINT：

用叉子在雞胸肉上戳幾個小洞，可以讓成品更入味。

鬆軟番茄嫩蛋雞胸肉

材料（2人份）：

雞胸肉（斜切成一口大小）1片、綠花椰菜（分成小朵）1/2顆、雞蛋（打散）1個、番茄（切成月牙形）1顆、油2大匙、A（酒1大匙、麵粉2小匙、鹽1小撮）、B（蠔油2小匙、醬油1/2小匙）

做法：

1.將A均勻裹在雞胸肉上。平底鍋裡加油，先將雞蛋炒至半熟後，盛出備用。

2.在同一平底鍋中放入雞胸肉，用大火煎3分鐘後翻面，再加入綠花椰菜和番茄拌炒至熟。

3.將B與1.的雞蛋倒入2.中，快速拌勻後立即關火。

POINT：

雞蛋會靠餘溫凝固，因此在半熟時關火，才能讓口感鬆軟滑嫩。

飛鳥鍋

材料（2∼3人份）：

雞胸肉（斜切成一口大小）1片、綠花椰菜梗（切成條狀）1/2顆、綠花椰菜花蕾（分成小朵）1/2顆、大白菜100g（切塊）、大蔥（斜切）1根、板豆腐（切成6等分）1/2塊、酒1大匙、牛奶300ml、鹽適量、A（高湯200ml、味噌1大匙、醬油1小匙）

做法：

1.在雞胸肉上淋上酒，蓋上保鮮膜後，微波加熱3分鐘。

2.鍋中放入1.、A、一半的牛奶與其他食材，用小火慢煮。

3.撈去浮沫後，加入剩下的牛奶，用鹽調味即可。

POINT：

加入牛奶後請避免煮到沸騰，這樣才不會結塊。

起司雞胸肉與綠花椰菜

材料（2人份）：

雞胸肉（斜切）1片、綠花椰菜花蕾（分成小朵）1/2顆、綠花椰菜梗（切圓片）1/2顆、比薩用起司40g、鹽1小撮、油適量、A（酒1小匙、鹽、胡椒少許）

做法：

1.在綠花椰菜上撒些鹽，放入耐熱容器並微波加熱2分鐘。雞胸肉用A抓醃入味。

2.平底鍋裡塗抹一層薄油，放入1.的雞胸肉並排好，在上面鋪上比薩用起司後，蓋上鍋蓋，用中火加熱2分鐘。

3.將2.的雞胸肉翻面，等起司煎到酥脆後即可盛盤，最後再把綠花椰菜放在雞胸肉上。

POINT：

起司融化時會釋出多餘的油脂，記得用廚房紙巾擦掉。

（圖片提供／《雞胸肉×綠花椰菜 最強吃法》楓葉社）

