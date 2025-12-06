自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

【藝週末．藝週推薦展覽】重新點亮一段地方史─「關係場域：90年代新北文化地景」展

2025/12/06 05:30

吳瑪悧〈人在江湖：淡水河溯行動〉織品（71×71公分，共14件）、單頻道錄像，約8分10秒。2006。吳瑪悧〈人在江湖：淡水河溯行動〉織品（71×71公分，共14件）、單頻道錄像，約8分10秒。2006。

文．攝影／記者董柏廷

王福瑞〈動聲泡〉，振動燈泡（×6）、客製電子裝置，尺寸依場地而定。2024。王福瑞〈動聲泡〉，振動燈泡（×6）、客製電子裝置，尺寸依場地而定。2024。

新北市美術館「關係場域：90年代新北文化地景」展，由王品驊策畫，集結王福瑞、吳瑪悧、林其蔚、姚瑞中、高俊宏、黃明川、劉振祥等7位藝術家，調度檔案、館藏與全新創作，回看1992至1997年，原台北縣在環境、聲響、宗教與後工業場域裡爆發的前衛實驗。展覽不是「懷舊」，而是用當代的語彙把一段地方史的能量重新點亮，讓觀眾理解90年代如何以行動撐開公共空間，也間接影響今日創作的方法。展期即日起至12月21日。

王福瑞〈Dino的迴響〉，聲音裝置，尺寸依場地而定。2025。王福瑞〈Dino的迴響〉，聲音裝置，尺寸依場地而定。2025。

策展視角：把「場」視為方法

〈人在江湖：淡水河溯行動〉邀請社區大學組成的淡水河守護聯盟、生態文史團體以及國立台北藝術大學共同參與。〈人在江湖：淡水河溯行動〉邀請社區大學組成的淡水河守護聯盟、生態文史團體以及國立台北藝術大學共同參與。

策展論述中提出「關係場域」為關鍵詞，它不是單純的地理位置，而是一套讓關係得以顯形的結構：美展制度的鬆動、文化中心的策動、藝術家跨域的主動性與市民的參與，彼此牽引，形成90年代被稱做「狂野」的現場。若說80年代以藝術參與社會、為民主化開一道門，90年代則把那扇門推向河口、廢廠與廟埕，讓藝術與環境、聲音、常民信仰、地下文化密合為一張生活網。展覽以研究出發，把前衛展史、典藏與委託製作並置，強調歷史不是「看完就好」的單向回顧，而是可再次啟動的方法庫。

姚瑞中〈廢墟迷走I：以屍骸構築的文明〉（左），明膠銀鹽紙基相紙，42×60公分（×36件），1996；〈廢墟迷走：以屍骸構築的文明&失樂園〉（右），微噴輸出，150×100公分（×9件），1992-2001。姚瑞中〈廢墟迷走I：以屍骸構築的文明〉（左），明膠銀鹽紙基相紙，42×60公分（×36件），1996；〈廢墟迷走：以屍骸構築的文明&失樂園〉（右），微噴輸出，150×100公分（×9件），1992-2001。

王福瑞把聲音還原成城市的微觀脈搏，〈動聲泡〉捕捉燈絲在電流起伏間敲擊玻璃的叮鳴，光與聲同時顫動，提示我們地景從不是沉默的圖像，而是一種可以被聽見的能量流。〈Dino的迴響〉則以盤帶、卡帶與延遲效果，把友人Dino的噪音實驗轉譯為一條記憶的回路。90年代新北的聲響文化不是「效果」，而是社群與場域的互相生成：電、風、人體是同一套樂器。展覽由此指出一個方法論：把聽覺放回城市，把細小的震動視為創作的觸媒。

「噪音藝術」區外的文獻與聲音資料。「噪音藝術」區外的文獻與聲音資料。

吳瑪悧〈人在江湖：淡水河溯行動〉讓淡水河與其支流回到公共討論，作品以織品與錄像呈現社區大學、文史團體與學院協作的過程，將「怎麼重新認識一條河」變成可複製的行動模型，90年代的新北，把汙染與治理轉為社群語法，藝術不再充當自然的插圖，而是推動公共討論的語言工程。此作邀請社區大學組成的淡水河守護聯盟、生態文史團體以及國立台北藝術大學共同參與，也是藝術家以社群參與為概念，首次進行的大型參與式環境行動。

林其蔚〈書譜〉（局部），緞帶彩繡，18×210公分。2018。林其蔚〈書譜〉（局部），緞帶彩繡，18×210公分。2018。

地方的聲音與地景：從廢墟到宗教的共振

林其蔚〈唸珠〉，陶土、木珠、金屬配件，490公分（×5串）；膠彩絹本立軸，63×130公分；單頻道錄像，約6分18秒。2018。林其蔚〈唸珠〉，陶土、木珠、金屬配件，490公分（×5串）；膠彩絹本立軸，63×130公分；單頻道錄像，約6分18秒。2018。

姚瑞中的「廢墟迷走」系列運用踏查所累積的黑白影像與大型輸出，把產業轉移、政策擱置留在地表的斷層線顯影出來。廢墟不被美化，也不是單純的頹敗美學，而是一種政治地景的讀法：當門窗拆卸、招牌熄滅，留下的是資本流向與治理方式的地圖。90年代的新北，於是學會了不必偽裝樂觀；看清結構，才能討論更新。

高俊宏〈劉海蟾〉單頻道錄像、鉛筆、紙張、壓克力顏料、報紙。尺寸隨場地大小。2018。高俊宏〈劉海蟾〉單頻道錄像、鉛筆、紙張、壓克力顏料、報紙。尺寸隨場地大小。2018。

林其蔚的「聲音模組」把人類傳播技術史拆解後重新編曲。〈唸珠〉以顏色誦念的規則生成一幅聲音的色彩學；〈書譜〉把筆畫高度與寬度轉換為音高與音量，讓多聲部在無指揮條件下自我組織；以及作品〈雷法〉、〈血脈〉、〈工廠〉，圖像與文字回流為聲學結構。90年代之所以成為跨域的育嬰室，在於這種對「技術—身體—語言」的反覆纏結：閱讀不只用眼睛，而是用耳朵與肌肉。

高俊宏〈反轉砲擊〉，單頻道錄像，約8分。2025。高俊宏〈反轉砲擊〉，單頻道錄像，約8分。2025。

高俊宏沿著長年的「大豹計畫」延展出2件作品，一件以神祇、儀式、土地現況與詩歌拼組，檢視宗教、資本與開發的三角關係；另一件仿製日治山砲，邀請大豹社後裔在歷史現場進行帶幽默的「反轉」射擊，把殖民者的凝視反彈回去。作品介於紀錄、行動與寓言之間，提醒我們：90年代的所謂「狂歡」，其實內含嚴肅的倫理與歷史辯證，而當代重演則讓檔案從名詞變回動詞。

劉振祥〈中元普渡祭：宗教藝術節〉（局部），微噴輸出，尺寸依場地而定。1992-1996。劉振祥〈中元普渡祭：宗教藝術節〉（局部），微噴輸出，尺寸依場地而定。1992-1996。

檔案帶電：歷史不只回顧，也是再啟動

「中元普渡祭：宗教藝術節」文獻資料。「中元普渡祭：宗教藝術節」文獻資料。

黃明川以紀錄片捕捉90年代的重要臨界值。一部記錄淡水河域的觀念裝置如何與汙染、強風、火災拉扯，最後由自然寫下結語；另一部把地下噪音與前衛表演帶進板橋廢酒廠的三日現場，視覺與身體同時被推到極限。這些影像不僅「回看」，更把現場的張力留在觀眾的神經系統裡，讓我們理解什麼叫做把藝術帶離白盒子，返回城市肌理。

「關係場域：90年代新北文化地景」展場一隅。「關係場域：90年代新北文化地景」展場一隅。

劉振祥鏡頭下的「中元普渡祭：宗教藝術節」呈現一條從工作坊、踩街到貨櫃裝置與表演的演化曲線。首屆以開放參與擴張了社群半徑，第2屆以「普渡淡水河」把環境議題寫進儀式語彙，之後幾屆更把都市虛無命名為「現代地獄」，再轉向人道關懷。宗教活動不被藝術挪用，反而成為藝術與社會彼此登場的舞台。90年代的新北文化地景因此不是單向的藝術輸出，而是多元社群在同一時間內的共振。

此外，展方將前衛展史的文件、作品與新作置於同一張平面，避免把檔案做成終點。錄像的時間、紙本的纖維、聲學裝置的震動互相摩擦，產生新的閱讀熱度。當王福瑞以迴路回望友誼，林其蔚用身體生成譜面，高俊宏以重演戳破紀念的表層，劉振祥把廟埕公共化，檔案就回到動態。

那個年代的核心並非「叛逆」2字，是用行動生成場域，用社群生成語言，用聲音生成公共。改革北縣美展也許是開端，真正撐起「地平線」的，是一群創作者持續在非典型空間裡練習把作品變成關係、把關係變成文化。所謂前衛，並非單純追求極端，或許也是教人更換觀看方式。

觀眾不妨以3把鑰匙穿越展場的任意門。其一，聲響鑰匙：把耳朵當引路人，理解震動如何連結電流、身體與社群。其二，河域鑰匙：把環境視為語法，觀察參與如何構築公共。其三，地景鑰匙：把廢墟與殖民史讀成政治地理，思考更新的倫理。3把鑰匙彼此交替，沒有先後，只有層次；任何入口都能通往90年代的現場。

結語：在場的回聲

走進新北市美術館的展場，我彷彿被一股巨大的、充滿能量的時代回音所包圍。這場「關係場域」展覽，超越單純的檔案陳列，以一種近乎考古學的姿態，將90年代藝術家的狂野與真誠重新召喚出來。我特別駐足於王福瑞的聲音裝置前，聽著燈絲在電流中發出的清脆響聲，這份從日常物件中挖掘出來的「微小聲音」，與高俊宏鏡頭下大豹社山野的寂靜、姚瑞中影像裡廢墟的沉寂，形成了一種跨越維度的對話：藝術家們始終在尋找文明結構中，那些被忽略、被消音的角落。

90年代的新北市，是台灣在解嚴後、民主化進程中最充滿張力的場域之一。藝術家從未滿足於在畫布上自我言說，他們將藝術當成一把手術刀，直接劃開社會的皮膚，讓藝術行動進入髒汙的淡水河、廢棄的酒廠、被違法濫墾的泰雅族土地、以及充滿常民信仰的普渡祭典。正如策展導論所揭示的，他們以「反抗的現代性」特徵，拆解體制、重構實驗，將藝術的疆界拓展到環境、生態與地方性。

這份精神，對照今日高度資本化、數位化的藝術生態，顯得格外珍貴。當我們身處一個資訊過剩、虛擬場域主導的時代，90年代藝術家對「在地性」與「場域關係」的堅持，提醒著我們當代藝術應當背負的責任：不是為國際美學趨勢服務，而是要深入人類所依存的土地，透過河域歷史、文化地理學，為這片土地尋求「自我命名」的歷史象徵。

