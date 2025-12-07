【藝術文化】2025年世界人權日 賴清德：絕不允許台灣民主倒退 李遠：藉主題電影展現台灣人權價值

政治受難者黃華在典禮中分享人生經歷。（記者廖振輝攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕「2025年世界人權日」典禮昨日登場，總統賴清德、文化部長李遠出席，向政治受難者前輩致意。賴清德致詞提到，台灣被評為「亞洲民主燈塔」，榮耀屬於全體台灣人，「要讓人民安心生活，國家安全就是最基本前提」，守住國安才能守住人權與自由。當前全球民主面臨挑戰，「台灣會與民主伙伴手牽手，也絕不允許任何人、任何勢力，包括外來的威權勢力，讓台灣退回無民主、無自由的時代。」

小提琴家胡乃元在「2025年世界人權日」典禮上演奏。（記者廖振輝攝）

賴清德指出，台灣戒嚴期間，許多人被當時政府迫害抹黑，失去自由或生命、家庭破碎，絕不能走回頭路。因此，要從3個方向打拚：一，調查真相、還原歷史，唯有真相可以給社會和諧、以歷史為鑑才能避免重蹈覆轍；二，保存記憶，政府持續推動不義遺址保存與相關教育，讓年輕人了解並珍惜台灣得來不易的民主；三，持續恢復受難者尊嚴、清白，政府已經發出4000多份名譽回復證書，雖無法彌補前輩失去的青春與自由，但代表國家願意承認過錯、承擔責任。「轉型正義不是過去式」，賴清德強調，這攸關台灣要成為什麼樣的國家，政府會持續與民團合作，持續推動轉型正義與人權工作。

請繼續往下閱讀...

文化部長李遠（左）頒贈文物捐贈感謝狀給政治受難者遺眷、小提琴家胡乃元。胡乃元的父親胡鑫麟醫師，為綠島第一批政治犯，遭監禁十年。（記者廖振輝攝）

李遠致詞時則表示，文化部持續推動人權教育，也在總統賴清德提醒下，持續不義遺址的調查研究、開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會做為首處「具轉型正義意涵場址」，並將進行紀錄片拍攝；文化部明年亦會將人權主題電影帶到歐洲等國播放，向世界解釋人權做為台灣價值的重要議題，近年有許多以人權為主題的創作大受歡迎，「人權不再只是少數人在爭取，而是全台灣人都非常重視的一個價值。」

總統賴清德6日出席「2025年世界人權日」典禮。（記者廖振輝攝）

李遠說，今年春天他在景美園區、綠島舉行重新揭牌紀念碑儀式，在紀念碑上找到3個舅舅的名字，突然感到過往認為不存在的事，實際卻是存在於社會上，且非常普遍。因此，中正紀念堂今年也推動「自由花蕊」常設展，展出台灣從過去戒嚴時代一步一步走向自由民主的故事；另有「台灣國際人權影展」，在外國遊客最多的中正紀念堂全新戲院播放多部台語片，盼人權館可以無所不在。

政治受難者黃華出席典禮時表示，他並不後悔過往的付出，感謝政府成立轉型正義委員會，平反受難者冤情、恢復清譽。賴清德席間也向黃華等前輩致敬，他說，黃華前後4度被關，長達23年，卻不後悔犧牲奉獻，他倍感敬佩，「我要跟前輩、跟大家說，您不只無罪、無前科，您也是台灣的民主英雄。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法