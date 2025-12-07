自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣創意亮相2025清邁設計週 Taiwan Beats與工藝設計展區成台泰交流焦點

2025/12/07 05:30

泰國創意經濟局（CEA）北部辦公室主任Imhathai Kunjina。（CEA提供）泰國創意經濟局（CEA）北部辦公室主任Imhathai Kunjina。（CEA提供）

〔記者董柏廷／泰國清邁報導〕由泰國創意經濟局（CEA）北部辦公室主辦的「2025清邁設計週（CMDW2025）」昨（6）日在清邁古城區開幕，展期至14日。今年共邀集包含台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大、中國、俄羅斯等12國，於Klang Wiang（古城區）、Chang Moi - Tha Phae（昌莫—塔佩區）及 Sanpakoi（山帕合區）三大區展開展覽、市集與音樂活動。聚焦台灣獨立音樂與視覺文化的「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」，以及由「慢漫台東」、「TTPC台泰設計共創計畫」、「adjunangan」（排灣族語，意指「傳統領域」）組成的「台灣工藝設計展區」，成為今年台泰文化連結度極高的展區之一。

「adjunangan」展區展示台灣排灣族女性連結身體、記憶與土地的美學。（記者董柏廷攝）「adjunangan」展區展示台灣排灣族女性連結身體、記憶與土地的美學。（記者董柏廷攝）

CEA北部辦公室主任 Imhathai Kunjina 接受本報專訪時表示，台灣在亞洲創意版圖中的位置持續受到關注。她指出，台灣長期投入創意產業基礎建設，在音樂領域的支持策略尤為明顯，也積極與國際網絡連結，推動跨文化技能交流。她認為，台灣的創意能量主要體現在獨立文化、設計創新與數位創意3個方向，隨亞洲創意經濟成熟化，台灣以地方敘事與生活為基礎的創作脈絡具高度參考性，因此邀請台灣參展。

「Taiwan Beats」展區，向泰國觀眾介紹台灣音樂文化的魅力。（記者董柏廷攝）「Taiwan Beats」展區，向泰國觀眾介紹台灣音樂文化的魅力。（記者董柏廷攝）

「Taiwan Beats」展區由街景、文字、周邊物件與音像細節組構，透過專輯封面排版、MV場景、手工製作痕跡呈現台灣音樂文化。許多作品延續近年常見的轉譯與再創作脈絡，從原住民音樂、廟會節奏等元素擷取動機，並與電子編曲、影像拼貼、字體設計交融，也可見漫畫、次文化與網路語彙的引用。展區不僅展現青年創作者面對社會變動時的觀察，也向泰國觀眾介紹音樂與視覺如何在日常中流動，使觀者在展場中以不同方式停留與感受。

台灣工藝設計展區則由3組展覽構成，呈現跨材料與跨文化的地方創作實踐。「慢漫台東」以「工藝地平線」為題，透過工藝師與設計師的協作、在地品牌選品，以及原住民藤編文化的採集與工序，展現來自東海岸的日常節奏，與明年台東博覽會的「Slow for Life」主題相呼應；「TTPC台泰設計共創計畫」聚焦「Table Matter」，透過木材、鋁材打造的桌上物件，呈現台泰設計師藉由日常器物展開的跨文化對話；「adjunangan」則以排灣族女性服飾為核心，從女孩服到婚服、喪儀服，展現生命歷程，並強調服飾如何連結身體、記憶與土地。

Imhathai表示，台灣展區作品反映出東亞城市共同面臨的課題，如觀光化導致的文化壓縮、城市變化中的地方記憶保存方式，以及傳統技藝如何在當代生活被重新使用。CEA期待未來合作能從設計週延伸至藝術家駐村、跨領域創作與商業模式研議。她透露，2026曼谷設計週亦將研擬與台灣合作的可能，希望讓音樂、視覺藝術、工藝與科技創意等領域形成跨國文化企畫的孵化場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應