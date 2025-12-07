【藝術文化】台灣創意亮相2025清邁設計週 Taiwan Beats與工藝設計展區成台泰交流焦點

泰國創意經濟局（CEA）北部辦公室主任Imhathai Kunjina。（CEA提供）

〔記者董柏廷／泰國清邁報導〕由泰國創意經濟局（CEA）北部辦公室主辦的「2025清邁設計週（CMDW2025）」昨（6）日在清邁古城區開幕，展期至14日。今年共邀集包含台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大、中國、俄羅斯等12國，於Klang Wiang（古城區）、Chang Moi - Tha Phae（昌莫—塔佩區）及 Sanpakoi（山帕合區）三大區展開展覽、市集與音樂活動。聚焦台灣獨立音樂與視覺文化的「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」，以及由「慢漫台東」、「TTPC台泰設計共創計畫」、「adjunangan」（排灣族語，意指「傳統領域」）組成的「台灣工藝設計展區」，成為今年台泰文化連結度極高的展區之一。

「adjunangan」展區展示台灣排灣族女性連結身體、記憶與土地的美學。（記者董柏廷攝）

CEA北部辦公室主任 Imhathai Kunjina 接受本報專訪時表示，台灣在亞洲創意版圖中的位置持續受到關注。她指出，台灣長期投入創意產業基礎建設，在音樂領域的支持策略尤為明顯，也積極與國際網絡連結，推動跨文化技能交流。她認為，台灣的創意能量主要體現在獨立文化、設計創新與數位創意3個方向，隨亞洲創意經濟成熟化，台灣以地方敘事與生活為基礎的創作脈絡具高度參考性，因此邀請台灣參展。

「Taiwan Beats」展區，向泰國觀眾介紹台灣音樂文化的魅力。（記者董柏廷攝）

「Taiwan Beats」展區由街景、文字、周邊物件與音像細節組構，透過專輯封面排版、MV場景、手工製作痕跡呈現台灣音樂文化。許多作品延續近年常見的轉譯與再創作脈絡，從原住民音樂、廟會節奏等元素擷取動機，並與電子編曲、影像拼貼、字體設計交融，也可見漫畫、次文化與網路語彙的引用。展區不僅展現青年創作者面對社會變動時的觀察，也向泰國觀眾介紹音樂與視覺如何在日常中流動，使觀者在展場中以不同方式停留與感受。

台灣工藝設計展區則由3組展覽構成，呈現跨材料與跨文化的地方創作實踐。「慢漫台東」以「工藝地平線」為題，透過工藝師與設計師的協作、在地品牌選品，以及原住民藤編文化的採集與工序，展現來自東海岸的日常節奏，與明年台東博覽會的「Slow for Life」主題相呼應；「TTPC台泰設計共創計畫」聚焦「Table Matter」，透過木材、鋁材打造的桌上物件，呈現台泰設計師藉由日常器物展開的跨文化對話；「adjunangan」則以排灣族女性服飾為核心，從女孩服到婚服、喪儀服，展現生命歷程，並強調服飾如何連結身體、記憶與土地。

Imhathai表示，台灣展區作品反映出東亞城市共同面臨的課題，如觀光化導致的文化壓縮、城市變化中的地方記憶保存方式，以及傳統技藝如何在當代生活被重新使用。CEA期待未來合作能從設計週延伸至藝術家駐村、跨領域創作與商業模式研議。她透露，2026曼谷設計週亦將研擬與台灣合作的可能，希望讓音樂、視覺藝術、工藝與科技創意等領域形成跨國文化企畫的孵化場域。

