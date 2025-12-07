【藝週末．藝週推薦展覽】以科技寫生，描繪宇宙溫暖風景─豪華朗機工個展「宇宙寫生」

豪華朗機工成員：左起林昆穎、陳乂、張耿華。

文．攝影／記者凌美雪

雨霾

過去10餘年來，總會在不同的地方、性質各異的藝術場域裡遇見豪華朗機工。有時是林昆穎或張耿華的導演或大型策展；陳乂常常在國外駐村或專注創作，較少見到；而已住在「豪華朗機宮」的張耿豪，則是出現在他們3人的話語裡。

冷凝

4人都是1980年生，耿豪與耿華是雙胞胎，從小讀美術班，畢業於台藝大雕塑系，耿豪取得台藝大科技藝術研究所碩士，專長為平面與數位影像互動創作；耿華則曾進入台藝大造型藝術研究所雕塑組，專攻機械動力、雕塑與感官美學。陳乂與昆穎都畢業於北藝大科技藝術研究所，擅長跨領域藝術與科技美學編導，2人最初組成「朗機工」，2010年與「豪華兄弟」正式以「豪華朗機工」成團。

風場

「豪華朗機工」的核心精神是混種跨界，亦即各自有擅長的本事，但格外講究共創精神，像藝術煉金術一樣，合體後爆發的能量驚人。2013年成立「華麗邏輯」後，「豪華朗機工」這個4人創作團隊，匯聚了更多成員一起共創；在「世大運聖火」與台中花博〈聆聽花開的聲音〉之後，他們被譽為「台灣當代藝術天團」。

日光域XI

「豪華朗機工」2010年正式成軍後，陸續發表很多作品，但以「豪華朗機工」為名的個展，卻是自2012年之後，時隔13年才見到「宇宙寫生」。這期間，團隊成員分進合擊，在當代藝術領域幹了許多大事，尤其為國際性節慶或活動開閉幕等展演的策畫，以及相應主題的大型動態裝置作品，每每讓人驚豔，讚歎「豪華」！

天氣好不好我們都要飛

不過，這次展覽配合台北當代藝術館古蹟空間，展出15件作品，除全新的《宇宙201》之外，其他選進的14件舊作重新演繹，量體都不算很宏大，走溫暖路線，讓人從1樓慢慢地走上2樓，一間一間行走、駐足、觀看、聆聽，感受每一件作品，如何在時間的流逝中重返，被賦予新的生命與視角，與當下和未來對話。展期至2026年1月11日。

《宇宙201》是由《生光》、《物林》、《手識》共同構築的一個會呼吸的宇宙場域。

科技 藝術 詩意

坐在《物林》間靜觀機械手的詩意動態。

當豪華朗機工合體創作時，他們自己形容像是「輕鬆異境，陽光飄浮」，讓人聯想到2010年在巴黎鐵塔附近拍的團體照。那時耿豪還沒離開，4人在閃爍陽光碎片的樹蔭下，像是休息閒聊，其中1人指著巴黎鐵塔，另外3人的視線一起被帶向遠方。

《生光》變幻中，被光環圍繞的星群與《手識》對話。

聊天是「共創」重要的儀式，或也因此，在當代藝術家中，他們算是很會聊，也很懂聊，會說讓非藝術家聽得懂的話語，親切文雅、不賣高調，更重要的是邏輯性，不會讓人感覺理論一套，卻與作品呈現連不起來。

豪華朗機工大事紀

他們的作品多半具備一些共同的特性：音樂、視覺、裝置、文本共陳；取材自然與生活環境的產物，以科技輔助，而有擬生的動態感，「像生命持續朝向陽光的流動」；創作核心來自人活在世上的各種生命經驗，討論奇觀社會中的人性思維，觀眾有時會在「輕鬆異境，陽光飄浮」裡，閱讀到自己的回憶或內心意識。

「宇宙寫生」，是以生態系統、科技與藝術之間的連結為核心的創作展。

聲音 光線 與存在的真實對話

豪華朗機工的創作歷程是不斷進化的，當他們生出一件作品，隨著時光演進，下次再呈現同一件作品時，媒材可能會改變，長相也會不太一樣。因此，這次當代館的14件舊作，創作年代的標示，通常是好幾年的跨距，每件作品都在時間中不斷延續和轉化，看見變動的痕跡。

從豪華朗機工的作品來看，關注的面向與「存在的真實」息息相關，有些存在是可視的，比如自然生態與生活的產物；但有些存在是不可視的，比如情感、記憶與生命循環等，他們嘗試用聲音、光線，讓人聽、見。

這些可見與不可見的存在，都互相產生連結，且有延伸的可能性，既來自於過去，也是對當下的反思，帶有對未來的啟示；對於生物、物理和思想層面的連結，共同塑造了我們所處的世界，即「萬物皆連結」。

◆台北當代藝術館「宇宙寫生—豪華朗機工個展」，即日起展至2026年1月11日。看精采作品影片！https://reurl.cc/5b4OzR

雨霾II

「聲音對我們來說，是一種可以很台灣的質地。它潮溼、細膩，能滲進日常的每個縫隙。所以我們創造了雨聲：站在現場，像是置身一場永不散去的午後陣雨，雨滴不斷落下，每一顆都帶著記憶的重量與流動的輕盈。」

從「雨聲」到包圍著島嶼的海，常常到海邊聽濤聲，就會發現「好像我們被一堆自己丟掉的東西包圍，可是它又有那麼熟悉的聲音，好像漂浮著。」其實大氣中有許多看不見的塑膠微粒，團隊也企圖用「海廢」讓觀眾看見。

冷凝

利用都市回收的冷氣銅管，讓冷凝與羽毛在鋼筋之間並置，去想像氣候變遷對生物與環境造成的質變。現場是一種微妙的平衡：「冰冷與柔軟、廢墟與重生」，在同一個空間裡對話，像一座縮小的山，靜靜呼吸著。

風場II

「當自然逐漸消逝，人類會用什麼方式去記住它？」豪華朗機工使用人類生活的產物隱喻自然。《風場II》是一個人造風動的模擬裝置，源自於陳乂的「自然復刻」計畫。團隊選擇「風」做為切入點，採集它的風量、風向與聲音，讓AI去學習並生成數據模型，再用燈管機械裝置轉化成動作與閃爍的光，演繹風的影子，像植物或水面在風吹下的粼粼閃動。

日光域XI

人類創造了一顆太陽！自2010年以來，團隊隨著旅行足跡，蒐集各地廢棄燈具，將這些曾經服務人類的光源，重新聚集起來，化為一片真空的光域。最初是燈泡、燈管，到了2025年的《日光域XI》，光的載體變成回收電腦平板，從那普照的數位藍光，來自網路、社群、演算法與AI，探討現代人曝曬於多重資訊中，再一次辯證與感受。

天氣好不好我們都要飛

15年前，團隊提出一個創作計畫，拿著一張簡單的手工模型鳥草圖，想著：如果這隻鳥能飛進全台灣孩子的手裡，會發生什麼事？很快地，團隊打造了37200張空白鳥圖紙，編號好、打包好，帶著它們出發，叫自己「天氣團」，「因為不管天氣好不好，我們都會飛到下一個小學，走進下一間教室。」

在每一個課堂裡，孩子們接過那張空白的鳥。有人把它畫得五彩繽紛，有人畫成天空的顏色，有人乾脆畫上自己最想去的地方。這隻鳥，開始承載成千上萬種飛行的夢，像是為自由訂出框架，這個框架不是局限，而是起飛的跑道。

後來，這場大型集合創作也飛到日本，至今聚集龐大的回應。這次也在當代館再次飛起來。

在當代館201室塑造一個宇宙

展覽唯一新作《宇宙201》，其實是3件作品以「1+1+1=4」的概念，所創造出的獨特場域，作品之間沒有獨立的界線，觀眾走進其間，直接感受聲、光、物質與自我意識，在空間中流轉、碰撞，構成每40分鐘一個循環，把人與自然、自然與宇宙，無縫連接起來。

3件作品首先聚焦目光的，是在空間深處的《手識》，直觀是一個超大型機械手掌，每隻手指的指節分明，在音樂中以悠緩的節奏持續變換姿態，像在觸摸，也像是一種有意識的測量，導引或回應著觀者的意識，連結人與無垠的相遇與對話。

包圍著《手識》的，是一片由漂流木構成的《物林》，帶著海洋與河川的記憶，飄散著木頭的氣味與時間的痕跡，組構成一片會呼吸的森林。隨著呼吸頻率穿梭在空間中的，是燈光與聲響同步的《生光》，光從不同的角落射出、聚合、再消散，聲音則像是宇宙的節拍，讓置身《物林》中的人，感官被溫柔牽引。

坐在《物林》間，靜觀機械手在音樂節奏下牽引人與自然之間微妙的張力，舉頭仰望，可見被光環圍繞的星群，各自獨立閃耀，卻在同一片宇宙中運行，這關於連結與生命的現場敘事，就是《宇宙201》詩意的現實幻境。

豪華朗機工大事紀

雖然豪華朗機工正式成軍只有15年，但早在台北當代館開幕的2001年，豪華兄弟就已受邀參展，故此次當代館展覽入口的一整面牆上，便以2001年為起點，羅列豪華朗機工25年來大事紀逾200條。在此擇列20條。

2001：台北當代館「再現童年─歡樂迷宮」。

2002：張耿華獲台北美術獎優選。

2004：朗機工（Logico）成團。

2006：陳志建（後改名陳乂）獲台北美術獎。

2008：林昆穎獲台北美術獎。

2010：豪華朗機工（Luxury Logico）成團。

2013：成立「華麗邏輯（Luxury Logi Co.）」。

2017：台北世大運開幕節目導演、聖火裝置。

2018：張耿豪逝。

台中花博〈聆聽花開的聲音〉。

2019：獲總統文化獎。

台南藝術節開幕大秀《府城流水席》。

2020：獲多項文化部公共藝術獎。

2021：台灣文博會「數據廟」總策展。

2022：台灣文博會「群島共振」總策展。

2024：巴黎文化奧運台灣館總策畫小組。

2025：雙北世壯運開、閉幕典禮展演總製作、聖火裝置。

大阪世博「台灣光譜」策展。

新北市美術館開館系列「光軸線：傾聽生機」總策展。

台北當代館「宇宙寫生」。

