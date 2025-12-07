自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】美食排隊 打死不退

2025/12/07 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

為了吃，就算大排長龍也不怕，就是要吃到，但對此完全不解的人也不在話下。今天先刊出必排者心聲，下週來看看反對方的看法……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈不再衝衝衝〉等排隊 也算慢活

文／林莉羚（新北市）

大排長龍的隊伍，有些人看到就會退卻，畢竟在這個講求效率的時代，誰都不喜歡浪費時間。但我卻發現，排隊的那些片刻，反而成了我生活裡難得的安靜時光。

以前我總覺得排隊是一種折磨。等公車時心浮氣躁，買手搖飲時滑手機到厭倦，只希望前面的人快點。可是慢慢地，我開始發現，這些不得不「慢下來」的時刻，其實給了我一種奇妙的喘息。

等餐點的時候，我會觀察店員俐落的動作；在醫院掛號時，看著年長的伯伯阿姨耐心聊天，覺得時間像被放慢；有時候乾脆什麼也不做，放空發呆。排隊讓我短暫脫離「一直往前衝」的日常，提醒自己，不是所有事都能用加速鍵解決。

或許這就是排隊的另一種意義。它看似奪走時間，卻也在提醒我們：慢一點，其實沒那麼糟。當我開始懂得享受這些零碎的空檔，日子也因此多了一點從容。

〈就是想吃啊〉一定要吃到 豬隊友也不怕

文／林秦（高雄市）

我和外子都是饕客，平日我們都會各自上網去搜尋口袋名單，然後找一天去嘗鮮，但對於「要不要為美食排隊」，卻是看法不同。

網路上被封為「必吃美食」，大部分都要排隊。當外子看到那長長的人龍，就會根據排隊的人數，以及店家消化人流的速度，來決定是否也要成為人龍中的一份子。

而我對於自己想吃的美食，可就沒有那麼理性和科學，也不管天候如何，排就對了。當外子看到我不畏人龍及店家消化速度，逕自加入排隊的行列時，就會不以為然地說：「哎呀，那是饑餓行銷啦，不用排啦。」聽到外子這麼說，我通常一笑置之。我就是想吃，即便排到地老天荒，也甘之如飴。但外子就會開始碎念，也試圖勸阻我做這樣「勞民傷財」的舉動。

若是烈日當空，老公的這番言論無疑是火上加油，為了避免夫妻爭執讓旁人看笑話，我還是勉強擠出一絲笑容要老公一邊涼快去，我自己排就好。

其實對於美食排排隊，不管時間長短、天候如何，我都能撐住，但就怕豬隊友來攪局。

〈追求小確幸〉終於吃到了 也是種勝利

文／江宜貞（新北市）

那天我在滑手機時，看見一則新聞：「東京第一霜淇淋快閃來台！」那11個字像被焦糖外衣包住的誘惑，甜得讓人毫無防備。據說這款霜淇淋是日本東京最多人打卡的甜點，而且每日限量兩百支。限時、限量──這兩個詞對我而言，幾乎等同「立刻出門」的命令。

排隊現場人山人海，有人撐傘、有的拿行動電風扇，我懷疑自己誤闖演唱會現場。排到一半時，有人說：「真的值得嗎？」我嘴上沒答，心裡卻想──不排，怎麼對得起我這個被甜點收買的靈魂？

終於輪到我，那支霜淇淋閃著夢幻光澤，像一朵冰雪玫瑰。我咬下一口，香氣瞬間在口中開花。是的，或許全世界的甜點都差不多甜，但這一口多了點「我終於買到了」的勝利滋味。

有人說，這樣的人太容易被行銷牽著走；但我覺得，能為一點小確幸心動，不是更可愛嗎？人生本來就像一場快閃活動，轉眼就結束。既然如此，為什麼不趁霜淇淋還沒融化，痛快地舔一口呢？

〈陪伴的溫度〉等的不只美食 而是彼此

文／noise（台南市）

我覺得，排隊這件事其實不只是為了吃，而是一種「陪伴的溫度」。有時候，真正好吃的不是那碗麵或那杯飲料，而是一起排隊時身邊那個人。有人聊天、有人打趣，時間彷彿也變得柔軟起來。

當遇到意見不同的時候，我覺得最重要的不是「誰說得對」，而是「誰願意理解」。也許有人怕曬太陽、有人想嘗鮮，這時不妨先說說各自的想法，再一起找折衷的方法：排的時候買杯飲料、先去逛逛、或乾脆改天再來。當雙方都願意退半步，美食也會變得更美味。

我喜歡那種不計較「排不排」，只在意「一起吃」的默契。因為真正的美味，不在名店的湯頭裡，而是在彼此等待時，那句輕輕的「沒關係，我陪你」。那一刻，就算排再久，心裡也暖得剛剛好。

