【藝術文化】衛武營「台灣舞蹈記憶地圖」4年計畫 探索台灣藝術史上舞蹈的故事

文化部次長李靜慧（左）與衛武營藝術總監簡文彬共同啟動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心在文化部支持下，首度推出為期4年的「台灣舞蹈記憶地圖」計畫，昨（7）日在衛武營舉辦計畫啟動儀式與座談會，由文化部次長李靜慧及衛武營藝術總監簡文彬共同宣告計畫的源起與內容，座談會則聚集了全台各地舞蹈相關研究學者、評論人及產業人士，包括陳雅萍、趙玉玲、盧健英、陳品秀、田國平（貧窮男）、戴君安、趙郁玲等，從專業視角共同探討相關議題。

影評人貧窮男（左）於座談會中帶領與會者從影像窺見台灣舞蹈軌跡。（記者凌美雪攝）

文化部次長李靜慧指出，文化部從2018年就開始推動重建台灣藝術史，第一期針對美術、文學跟音樂執行8年之後，今年提出2.0計畫，新增歌仔戲與建築2個項目，但在計畫公布後，有前輩質疑：「還是不做舞蹈嗎？」才驚覺：「當我們努力探索自己的藝術與土地及歷史的關係和脈絡，舞蹈這一塊拼圖卻一直沒拼上。」所以，即使今年原本的預算沒有編到，還是想辦法挪出經費來進行。

請繼續往下閱讀...

座談會中指出，早年歌舞片盛行時意外保留了許多台灣舞蹈史上的創作與舞者影像。（記者凌美雪攝）

衛武營總監簡文彬則表示，未來4年，將在文建會時期的《台灣大百科舞蹈類詞條》、國藝會《台灣當代舞蹈年表》，還有台灣舞蹈研究學會等中央與地方機構，以及民間團體的研究與發表的基礎上，繼續進行台灣舞蹈家的口述歷史還有主題式研究。並將成果延伸為人才培育和推廣活動，活化台灣舞蹈歷史，讓舞蹈的故事與知識更普及。

接續登場的座談會，由衛武營營運副總監黃國威先說明計畫的策略、執行面向、內容以及預期效益。黃國威曾任職香港城市當代舞蹈團行政總監，並執行過舞蹈史相關研究計畫，因此，「台灣舞蹈記憶地圖」將由他帶著過去累積的實務經驗擔任計畫主持人。此外，由舞蹈空間負責人平珩為首的顧問團，將在計畫執行過程提出策略性建議，同時引導未來展演及推廣方向的專業規畫。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法