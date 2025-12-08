【藝術文化】跳過舞的人，集合！ 全民舞蹈照片徵件

〔記者凌美雪／高雄報導〕「台灣舞蹈記憶地圖」計畫將從「舞蹈家口述歷史研究」、「人才培育與作品轉譯」、「線上及實體成果展示」、「大眾推廣與舞蹈欣賞」等4大面向，讓台灣過往那些流動於身體、散落於地方的珍貴記憶，獲得永久的座標與圖譜。且不僅是舞蹈專業工作者關注的一項研究，更是一場席捲全台的藝術共感運動。

透過「跳過舞的人，集合！」全民舞蹈照片徵件計畫，將號召全民以「一文一圖」的形式，寫下自己與舞蹈相遇、相伴的故事，無論是路口撞見的街舞，還是小時候與舞蹈的初接觸，甚至為了強身健體參加的晨舞，都將成為拼湊完整台灣舞蹈地圖的關鍵元素。期盼透過展覽、徵件與多樣化的活動，推廣全民對舞蹈的欣賞、參與及認同。

「獨立研究案」徵件及「跳過舞的人，集合！」全民舞蹈照片徵件計畫，即日起展開。詳詢衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）。

