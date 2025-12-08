自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】人權藝術生活節音樂會「眾生喧嘩」 以母語吟唱台灣多元與包容

2025/12/08 05:30

舞台上左起排灣族歌手沐妮悠、鄭宜雰、未竟學院歌手合唱，搭配學員環場合舞。（記者黃政嘉攝）舞台上左起排灣族歌手沐妮悠、鄭宜雰、未竟學院歌手合唱，搭配學員環場合舞。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕國家人權博物館「2025人權藝術生活節」音樂會「眾生喧嘩」昨晚（7日）在白色恐怖景美紀念園區登場，包含三金表演者高蕾雅、入圍金曲獎最佳新人獎的裝咖人等陣容，透過原住民語、客語、台語等多種母語，與義大利「未竟學院」帶領工作坊學員們唱出台灣的故事，展現音樂文化之美。

鄒族的白色恐怖受難者家屬高蕾雅（右）演唱〈千風中可否有你〉。（記者黃政嘉攝）鄒族的白色恐怖受難者家屬高蕾雅（右）演唱〈千風中可否有你〉。（記者黃政嘉攝）

在排灣族歌手沐妮悠哼唱下，未竟學院歌手與學員們緩緩入場，合唱〈Mouth of Heaven〉，接續沐妮悠搭配台語歌手鄭宜雰，伴隨音樂總監黃培育的吉他伴奏，演唱台語歌〈思想起〉、原民歌曲〈小鬼湖之戀〉，再與未竟學院合唱〈台東調〉，學員環場合舞，沐妮悠向觀眾說明，〈小鬼湖之戀〉是族人與湖裡的蛇結婚的悲情歌曲，讓台下觀眾沉浸在多元族語交織的譜曲旋律之間。

主辦單位指出，「眾生喧嘩」音樂會的含義是「複調：多元共存的視角與聲音」，以歌手們唱各自的母語，象徵各種聲音、觀點同時並存且相互交織，代表台灣文化的多樣性和複雜性。

協同策展人吳文翠表示，歌手們以各自不同的母語、聲音和觀點即興並存，互相碰撞、異中求同、彼此接納，原住民語、客家語和台語和拉丁字母文化節奏交換角色扮演，激盪特殊的聲韻音腔，象徵台灣文化的多元和包容。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應