【藝術文化】人權藝術生活節音樂會「眾生喧嘩」 以母語吟唱台灣多元與包容
舞台上左起排灣族歌手沐妮悠、鄭宜雰、未竟學院歌手合唱，搭配學員環場合舞。（記者黃政嘉攝）
〔記者黃政嘉／新北報導〕國家人權博物館「2025人權藝術生活節」音樂會「眾生喧嘩」昨晚（7日）在白色恐怖景美紀念園區登場，包含三金表演者高蕾雅、入圍金曲獎最佳新人獎的裝咖人等陣容，透過原住民語、客語、台語等多種母語，與義大利「未竟學院」帶領工作坊學員們唱出台灣的故事，展現音樂文化之美。
鄒族的白色恐怖受難者家屬高蕾雅（右）演唱〈千風中可否有你〉。（記者黃政嘉攝）
在排灣族歌手沐妮悠哼唱下，未竟學院歌手與學員們緩緩入場，合唱〈Mouth of Heaven〉，接續沐妮悠搭配台語歌手鄭宜雰，伴隨音樂總監黃培育的吉他伴奏，演唱台語歌〈思想起〉、原民歌曲〈小鬼湖之戀〉，再與未竟學院合唱〈台東調〉，學員環場合舞，沐妮悠向觀眾說明，〈小鬼湖之戀〉是族人與湖裡的蛇結婚的悲情歌曲，讓台下觀眾沉浸在多元族語交織的譜曲旋律之間。
主辦單位指出，「眾生喧嘩」音樂會的含義是「複調：多元共存的視角與聲音」，以歌手們唱各自的母語，象徵各種聲音、觀點同時並存且相互交織，代表台灣文化的多樣性和複雜性。
協同策展人吳文翠表示，歌手們以各自不同的母語、聲音和觀點即興並存，互相碰撞、異中求同、彼此接納，原住民語、客家語和台語和拉丁字母文化節奏交換角色扮演，激盪特殊的聲韻音腔，象徵台灣文化的多元和包容。
